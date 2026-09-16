/નકલી પાસપોર્ટ સાથે ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખનો પુત્ર ઝડપાયો; આ રીતે ગુજરાત ATSએ ફોડ્યો હરીકેશ પટેલના કૌભાંડનો ભાંડો!

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: ગુજરાત ATS રાજ્યભરમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ પર સતત વોચ રાખી રહી છે. આ દરમિયાન ATS ના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર જે.પી. રોજીયાને એક ખાનગી બાતમી મળી હતી. બાતમી એવી હતી કે, અમદાવાદના શાહીબાગ વિસ્તારમાં મીરાપાર્ક સોસાયટી પાસે રહેતો હરીકેશ પ્રણવકુમાર પટેલ ખોટા દસ્તાવેજોના આધારે મેળવેલા બીજા પાસપોર્ટ પર વિદેશ પ્રવાસ કરી રહ્યો છે. ATS ની ટીમે વોચ ગોઠવીને હરીકેશ પટેલની ધરપકડ કરી કડક પૂછપરછ હાથ ધરી, જેમાં એક પછી એક ચોંકાવનારા ખુલાસા થવા લાગ્યા હતા. જેમાં સૌથી પહેલા ખુલાસો એ થયો હતો કે વર્તમાન સમયના ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગીતા બેન પટેલનો પુત્ર છે આરોપી હરિકેશ પટેલ.
દેશ છોડી ભાગવા માટે તેણે એક નવો માસ્ટર પ્લાન ઘડ્યો
ગુજરાત એટીએસ ની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે હરીકેશ પટેલ પાસે અગાઉથી જ એક મૂળ ભારતીય પાસપોર્ટ નંબર: S2528999 હતો. પરંતુ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના બહુચર્ચિત પાવરબેંક એપ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં કાર્યવાહી દરમિયાન તેનો આ મૂળ પાસપોર્ટ ઇડી દ્વારા કોર્ટમાં જમા કરાવી દેવામાં આવ્યો હતો. ઇડી ના આ કેસમાં આરોપી આગોતરા જામીન અરજી પણ ફગાવી દેવામાં આવી હતી, જેથી ધરપકડથી બચવા માટે અને દેશ છોડી ભાગવા માટે તેણે એક નવો માસ્ટર પ્લાન ઘડ્યો હતો.
હરીકેશ પટેલે પોતાનો પાસપોર્ટ ગુમ થઈ ગયો હોવાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી
આ માસ્ટર પ્લાન મુજબ હરીકેશ પટેલે સૌથી પહેલા દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાન્ચમાં પોતાનો પાસપોર્ટ ગુમ થઈ ગયો હોવાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી હતી ત્યારબાદ તેણે દિલ્હી અને ઉત્તર પ્રદેશના આગ્રાના ખોટા રહેઠાણ દર્શાવતા બનાવટી ભાડા કરારો ઊભા કર્યા. આધારકાર્ડમાં પણ આગ્રાના દયાલબાગનું ખોટું સરનામું દાખલ કરાવ્યું. આ જ બોગસ ડોક્યુમેન્ટ્સના આધારે તેણે ૨૬ જુલાઈ ૨૦૨૪ ના રોજ ગાઝિયાબાદ RPO માંથી પોતાના નામે બીજો પાસપોર્ટ નંબર: C0538007 કઢાવી લીધો હતો.
ગુજરાત એટીએસ ની તપાસ માં સામે આવ્યું છે કે આરોપી એ ગાઝિયાબાદથી નવો પાસપોર્ટ હાથમાં આવતા જ હરીકેશ પટેલ ભારતથી ફરાર થઈ ગયો હતો અને પોલીસના ચોપડે ન ચઢે તે માટે તેણે સીધી ફ્લાઈટ લેવાના બદલે ભૂટાન બોર્ડરનો રસ્તો પકડ્યો. ભૂટાન થઈને તે બેંગકોક, સિંગાપોર અને દુબઈ ગયો હતો. એટલું જ નહીં, વિદેશથી પરત ભારત આવવા માટે પણ તેણે હવાઈ માર્ગ ટાળીને નેપાળ બોર્ડરથી જમીન માર્ગે ભારતમાં પ્રવેશ કર્યો હોવા નું પણ સામે આવ્યું છે પણ આ મહાશય ગુજરાત ATS ની બાજનજરમાંથી તે બચી શક્યો નહીં અને ગુજરાત એટીએસની ટીમના હાથે લાગી ગયો હતો.
આરોપી હરીકેશ પટેલનો ગુનાહિત ઇતિહાસ ની જો વાત કરવા માં આવે તો પોલીસ તપાસ માં સામે આવ્યું છે ઘણો લાંબો છે. જેમાં ATS ની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે આરોપી હરિકેશ પટેલ સામે અગાઉ પણ નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશન અને અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં છેતરપિંડી અને બનાવટી દસ્તાવેજો બનાવવા સહિતની કલમો હેઠળ બે ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
હાલ ગુજરાત ATS એ આરોપી વિરુદ્ધ ૧૩ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૬ ના રોજ નવી FIR નોંધી છે. જેમાં ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) ની કલમ ૩૩૬(૨), ૩૩૭, ૩૩૮, ૩૩૯, ૩૪૦ અને પાસપોર્ટ એક્ટની કલમ ૧૨(૧)(ખ) મુજબ ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. અને ગુજરાત એટીએસ તપાસ કરી રહી છે કે કોર્ટમાં પાસપોર્ટ જમા હોવા છતાં છેતરપિંડીથી બીજો પાસપોર્ટ કઢાવવો શા માટે સાથે સાથે જોવાનું એ રહે છે કે ATS ની પૂછપરછમાં આ મહાશય વિદેશમાં કોને મળ્યા હતા અને કયા હેતુથી ગયા હતા, તે અંગે શું નવા ખુલાસા થાય છે એ જોવું રહ્યું.