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નકલી પાસપોર્ટ સાથે ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખનો પુત્ર ઝડપાયો; આ રીતે ગુજરાત ATSએ ફોડ્યો હરીકેશ પટેલના કૌભાંડનો ભાંડો!

Ahmedabad News: ગુજરાત ATS એ એક એવા ભેજાબાજ શખ્સની ધરપકડ કરી છે. જેનું કનેક્શન ગુજરાતના રાજકારણ સાથે જોડાયેલું છે. ગુજરાત પ્રદેશ મહિલા કોંગ્રેસ પ્રમુખ ગીતાબેન પટેલના પુત્ર હરીકેશ પટેલે કાયદાની આંખમાં એવી ધૂળ ઝોંકી કે ED અને કોર્ટ પણ જોતા રહી ગયા. ED ના મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પોતાનો પાસપોર્ટ કોર્ટમાં જમા હોવા છતાં. આ મહાશયે દિલ્હીમાં પાસપોર્ટ ગુમ થયાની ખોટી ફરિયાદ નોંધાવી. યુપીના બોગસ ડોક્યુમેન્ટ બનાવ્યા અને બીજો નવો પાસપોર્ટ કઢાવી વિદેશની ટૂર પણ કરી આવ્યા. કેવી રીતે ફૂટ્યો આ આખા કૌભાંડનો ભાંડો?

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 16, 2026, 01:08 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 01:12 PM IST
નકલી પાસપોર્ટ સાથે ગુજરાત મહિલા કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખનો પુત્ર ઝડપાયો; આ રીતે ગુજરાત ATSએ ફોડ્યો હરીકેશ પટેલના કૌભાંડનો ભાંડો!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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