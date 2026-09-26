"આનંદીબેન 'ફઈ' છે, અનાર પટેલે બધું મન પર લેવાની જરૂર નથી", જાણો હાર્દિક પટેલ એવું શા માટે બોલ્યા?

Ahmedabad News: Z 24 કલાકના 'બ્લેક કૉફી' પોડકાસ્ટમાં ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે આનંદીબેન પટેલ અને તેમના પરિવાર સાથેના સંબંધો અંગે ખુલ્લા મને વાત કરી હતી. આનંદીબેન પટેલના દીકરી અનાર પટેલે એક ઈન્ટરવ્યૂમાં કહ્યું હતું કે તેઓ હાર્દિકને ઓળખતા નથી. આ સવાલના જવાબમાં હાર્દિક પટેલે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે તેઓ આનંદીબેનને 'ફઈબા' શા માટે કહે છે અને તેમના પિતાના સમયથી આ પારિવારિક સંબંધો કેવા રહ્યા છે.
"ફઈબા" કહેવું એ આપણી ગુજરાતી સંસ્કૃતિ છે: હાર્દિક પટેલ
હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું કે, ભારતીય અને ખાસ કરીને ગુજરાતી સંસ્કૃતિમાં આપણા પડોશી કે આસપાસના વડીલોને કાકા, માસી, મામા કે ફઈ કહીને બોલાવવાનો સામાન્ય રિવાજ છે. આનંદીબેન પટેલ જ્યારે માંડલથી ધારાસભ્ય બન્યા ત્યારથી લઈને આજ સુધી, તેઓ રાજ્યપાલ હોવા છતાં વિરમગામ અને માંડલના 12 જેટલા લોકોને આજે પણ રાખડી મોકલે છે, જેમાં હાર્દિકના પિતાના અંગત લોકોનો પણ સમાવેશ થાય છે. હાર્દિકે તર્ક આપતા કહ્યું કે, "જે બહેન ભાઈને રાખડી મોકલતી હોય, તો એ ભાઈનો દીકરો તે બહેનને ફઈબા જ કહેશે ને! આ એકદમ સ્વાભાવિક વાત છે."
અનાર પટેલે આ બાબત મન પર લેવાની જરૂર નથી: હાર્દિક પટેલ
અનાર પટેલના નિવેદન પર પ્રતિક્રિયા આપતા હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું હતું કે, "લોહીના સંબંધ ન હોય તો પણ વિનમ્રતાથી કોઈને 'ફઈબા' કહીએ તેમાં શું ખોટું છે? આમાં આટલું બધું મન પર લેવાની કોઈ જરૂર નથી." તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે જો કોઈ વર્ષોથી ઘરે આવતું-જતું હોય અને પરિવાર સાથે જોડાયેલું હોય, તો તેમને સન્માનપૂર્વક સંબંધના નામે બોલાવવાનો હક છે. હાર્દિકે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેમણે કોઈ અશિષ્ટ ભાષાનો ઉપયોગ નથી કર્યો, પરંતુ ભારતીય સંસ્કૃતિ મુજબ સન્માન આપ્યું છે. કોઈ એટલું 'સ્પેશિયલ' નથી હોતું કે તેને વિનમ્રતાથી ફઈબા ન કહી શકાય.
મારા પિતાએ કપરા સમયમાં આનંદીબેનનો ચૂંટણી પ્રચાર કર્યો હતો
પોતાના પિતા અને આનંદીબેન પટેલ વચ્ચેના જૂના રાજકીય અને પારિવારિક સંબંધોને યાદ કરતા હાર્દિકે જણાવ્યું કે, તેમના પિતા આનંદીબેન માટે ચૂંટણી પ્રચારમાં પોતાની જીપ લઈને દોડ્યા હતા. જ્યારે રાજપા અને ભાજપા અલગ થયા હતા, ત્યારે દેત્રોજ અને માંડલ વિધાનસભામાં સાંજે 6 વાગ્યા પછી અમુક ગામોમાં પ્રચાર માટે જવું મુશ્કેલ હતું. તેવા સમયે હાર્દિકના પિતા પોતાની 'કમાન્ડો જીપ'માં આનંદીબેનને પ્રચાર માટે લઈ જતા હતા. તે સમયે આનંદીબેન લોકોના ઘરે જમવા પણ જતા અને હાર્દિકના પિતા સાથે જોડાયેલી આ સ્મૃતિઓ આજે પણ સચવાયેલી છે, જેની વિસ્તારના જૂના લોકોને પણ જાણ છે.