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"આનંદીબેન 'ફઈ' છે, અનાર પટેલે બધું મન પર લેવાની જરૂર નથી", જાણો હાર્દિક પટેલ એવું શા માટે બોલ્યા?

Ahmedabad News: ઝી 24 કલાકના 'બ્લેક કૉફી' પોડકાસ્ટમાં ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે ભૂતપૂર્વ મુખ્યમંત્રી આનંદીબેન પટેલ અને તેમનાં પુત્રી અનાર પટેલ વિશે આપેલું નિવેદન ચર્ચાનું વિષય બન્યું છે. હાર્દિક પટેલે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું છે કે તેઓ આનંદીબેનને 'ફઈબા' શા માટે કહે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 26, 2026, 12:03 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 12:05 PM IST
"આનંદીબેન 'ફઈ' છે, અનાર પટેલે બધું મન પર લેવાની જરૂર નથી", જાણો હાર્દિક પટેલ એવું શા માટે બોલ્યા?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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