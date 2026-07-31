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LIVE TV: ગુજરાતમાં ધોધમાર; અમદાવાદમાં ભારે પવન સાથે મેઘો વરસ્યો: 4 વાગ્યાથી ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને રાજ્યભરમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. ગુજરાતમાં ધમરોળી રહ્યા છે મેઘરાજા; પળેપળની અપડેટ માટે જુઓ Z 24 Kalak LIVE
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 31, 2026, 03:03 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:18 PM IST
LIVE TV: ગુજરાતમાં ધોધમાર; અમદાવાદમાં ભારે પવન સાથે મેઘો વરસ્યો: 4 વાગ્યાથી ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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