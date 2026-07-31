/LIVE TV: ગુજરાતમાં ધોધમાર; અમદાવાદમાં ભારે પવન સાથે મેઘો વરસ્યો: 4 વાગ્યાથી ભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ

Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ રૌદ્ર સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે અને રાજ્યભરમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થઈ ગયો છે. અમદાવાદમાં ભારે પવન સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો છે, જ્યારે બપોરે 4 વાગ્યાથી અહીં અતિભારે વરસાદનું ‘રેડ એલર્ટ’ આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યના 9 તાલુકાઓમાં 5 ઇંચથી વધુ વરસાદ પડાતા જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે, જેમાં સૌથી વધુ સુરતના ઉમરપાડામાં 8 ઇંચ વરસાદ નોંધાયો છે. આ સિવાય નવસારીમાં તો માત્ર 15 જ મિનિટના વરસાદમાં રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાઈ ગયા છે, જ્યારે વડોદરા અને ભરૂચમાં પણ નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાઈ ગયા છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, રાજ્યમાં 2 ઓગસ્ટ સુધી ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે. આજે 31 જુલાઈએ અમદાવાદ અને દક્ષિણ ગુજરાતના તમામ જિલ્લાઓ સહિત કુલ 14 જિલ્લાઓમાં ‘રેડ એલર્ટ’, રાજકોટ, અમરેલી અને સુરેન્દ્રનગર જેવા 6 જિલ્લાઓમાં ‘ઓરેન્જ એલર્ટ’, જ્યારે સૌરાષ્ટ્ર અને ઉત્તર ગુજરાતના 15 જિલ્લાઓમાં ‘યલો એલર્ટ’ જારી કરવામાં આવ્યું છે.