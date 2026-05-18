/પુરુષ આગાહીકારોની ફૌજ વચ્ચે વરસાદનો વરતારો કરતા ગુજરાતના એકમાત્ર મહિલા આગાહીકાર ‘જીવતીબેન’

Gujarat's Only Female Traditional Weather Forecaster : લોકવાયકા મુજબ ભડલી એક સ્ત્રી હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમણે પોતાના અવલોકનના આધારે મોસમની જાણકારી વિશે સૂત્રો આપ્યા છે, જે ભડલી વાક્ય તરીકે વિખ્યાત છે, અલબત્ત આ વાયકામાં કેટલ તથ્ય છે તે તો રામજાને. પરંતું આદુનિક સમયમાં આપણા સૌની સામે એક નિરીક્ષર ગુજરાતી મહિલા એવા છે, જેમના મોસમના વિશેના વરતારા અનેક લોકો ગંભીરતાથી માનતા હોય છે
Gujarat female weather forecaster દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : ભારતમાં આજે પણ વરસાદની આગાહી માટે હવામાન વિભાગ કરતા દેશી ઢબથી વરસાદનો વરતારો કરતા નિષ્ણાતો પર વધુ વિશ્વાસ રાખવામાં આવે છે. જેઓએ પોતાની કોઠાસૂઝ અને દેશી પરંપરા તથા પ્રકૃતિના આધારે વરસાદની આગાહી કરી હોય. ગુજરાતમાં મોટાભાગે આપણે પુરુષ આગાહીકારો જોયા છે. અંબાલાલ પટેલ, પરેશ ગોસ્વામીની આગાહીઓ પર લોકો આંખ બંધ કરીને વિશ્વાસ કરે છે. આવામાં પુરુષ આગાહીકારોની ફૌજ વચ્ચે ગુજરાતમાં એકમાત્ર એક મહિલા છે, જેઓ વરસાદનો વરતારો કરે છે. 17 મેના રોજ 84 વર્ષમાં પ્રવેશ કરનાર જેતપુરના જીવતીબેન રોકડ ગુજરાતના એકમાત્ર મહિલા આગાહીકાર છે.
તેમની આગાહીને કારણે અનેક ખેડૂતોના પાક બચ્યા
રાજકોટના જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા તાજેતરમાં ગુજરાતમાં દેશી ઢબથી વરસાદનો વરતારો કરતા આગાહીકારોનું સન્માન કરાયુ હતું. 25 થી વધુ આગાહીકારોની વચ્ચે એકમાત્ર વયોવૃદ્ધ મહિલા જીવતીબેન રોકડ હતા, જેમનું સન્માન કરાયુ હતું. ગુજરાતમાં બહુ ઓછા લોકો જાણ છે કે, આપણી પાસે રાજ્યની એકમાત્ર આગાહીકાર છે, જેઓ પ્રકૃતિના આધારે વરસાદની સચોટ આગાહી કરે છે. તેમના આ જ્ઞાનની મદદથી આજે તેમના પરિવારજનો તથા ગામમાં અનેક લોકોના ખેતર લહેરાયા છે, તો તેઓએ આગાહી કરીને લોકોની ખેતીને નુકસાન થતા પણ બચાવી છે. આવો જાણીએ આ મહિલા વિશે...
જીવતીબેન એટલે ગુજરાતનું ગૌરવ - મનસુખ સુવાગિયા
જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટના મનસુગભાઈ સુવાગિયાએ કહ્યું કે, વરસાદનો વરતારો કરવાની અલગ અલગ રીત હો છે. જેમ કે, આકાશના કસ, હોળીનો પવન, અખાત્રીજનો પવન, વૈશાખ મહિનાની અંધારી આઠમનો ચંદ્રોદય, પક્ષી અને વૃક્ષો પરથી વરતારો કરાય છે. જેમાં જીવતીબેન ફાગણમાં 15 દિવસ થતા ફાગણના ફુલ અને વરસાદના કસ પરથી આગાહી કરે છે. જીવતીબેન ગામડાના નિરીક્ષર ખેડૂત મહિલા છે. પરંતું પરંપરાનું જ્ઞાન પૂર્વજોમાં પડ્યું હોય, આ પરંપરાનું અનુમાન તેઓ શીખ્યા. જીવતીબેન ગુજરાતમાં વરસાદનો વરતારો કરતા એકમાત્ર દેશી આગાહીકાર છે. સચોટ આગાહી કરે છે. જે ગુજરાત માટે ગૌરવની વાત છે.
(તસવીર : રાજકોટમાં જળક્રાંતિ ટ્રસ્ટ દ્વારા દેશભરના 11 જેટલા વર્ષા વિજ્ઞાનના જાણકારોનું સન્માન કરાયુ હતું, જેમાં જીવતીબેન એકમાત્ર મહિલા આગાહીકાર હતા)
આક્ષરજ્ઞાન નથી લીધું, પણ કોઠાસૂઝનું જ્ઞાન વિજ્ઞાનીઓ જેવું છે...
84 વર્ષીય જીવતીબેન ક્યારેય શાળામાં ગયા નથી, ક્યારેય અક્ષરજ્ઞાન લીધું નથી, છતાં આકાશ જોઈને વરસાદનો જે વરતારો કરે તેમાં ભલભલા વૈજ્ઞાનિકો પણ થાપ ખાઈ જાય. જીવતીબેન આગાહી કરી કે વરસાદ પડશે, એટલે વરસાદ આવ્યો જ હોય. આકાશ જોઈને તેઓ ગામના લોકોને કહી દે કે, ઘઉં અંદર લઈ લેજો, બે દિવસ પછી માવઠું આવવાનું છે. આમ, જીવતીબેન કેટલાય પાકને બચાવ્યા છે. દેશી આગાહીકારોની આ જ તો ખાસિયત છે કે તેઓ ખેતીનું નુકસાન બચાવે છે. તો સાથે જ ક્યારે ખેતરમાં વાવણી કરવી તે પણ જણાવી દે છે, જેથી ખેડૂતા પાવડા લઈને તૈયાર રહે.
(તસવીર : આકાશનું અવલોકન કરતા જીવતીબેન)
આગાહી કરવાની શરૂઆત કેવી રીતે થઈ
જીવતીબેને ક્યારેય અક્ષરજ્ઞાન નથી લીધું, તેઓ ક્યારેય શાળામાં નથી ગયા. પરંતું બાળપણથી તેમને દરેક વાતમાં રસ હતો. ખાસ કરીને ગામના લોકોને મદદ કરવાની વાતમાં તેઓ અવ્વલ રહેતા. મહિલાઓને સૂવાવડ સમયે સૂયાણી બન્યા, પેટ રોગ હોય કે પેછૂટી ખસી ગઈ હોય, આંખમાં કણ પડ્યું હોય તો કાઢી આપે. પુષ્કળ સેવાભાવી. પશુઓમાં રોગ હોય તો જાતે જ દવા કરીને સાજા કરે. હંમેશા જમીન સાથે જોડાયેલા હતા. અને આ જ રીતે પ્રકૃતિ સાથે જોડાતા રહીને પ્રકૃતિની દરેક હલચલ પર નજર રાખતા રહ્યાં. બસ, આ જ કોઠાસૂઝ તેમના આગાહીકાર બનવાનું કારણ બન્યું. પોતાની રીતે ચોમાસા પહેલા પ્રકૃતિમાં જે ફેરફાર આવે, પશુપક્ષીઓમાં ફેરફાર આવતા હોય, વનસ્પતિમાં જે ફેરફાર આવતા હોય તે નિહાળતા રહ્યાં. ભણેલા હતા નહિ, પરંતું મગજ એટલું તેજ હતું મગજમાં નોંધ રહી જાય.
(તસવીર : દીકરા રવજીભાઈ સાથે જીવતીબેન )
જીવતીબેન કેવી રીતે આગાહી કરે છે
જીવતીબેન વાદળોના કસથી, ફાગણના ફુલોથી તેમજ હોળીથી વરસાદનો વરતારો કરે છે. તેમની હવામાનની આગાહી કરવાની રીત અલગ છે. વાદળોના કસથી આગાહી કરવી એટલે સફેદ કોરા લીટા જેવા વાદળો પરથી વરસાદની આગાહી કરવી. ફાગણ મહિનામાં હોળિકા દહન સમયે વાદળો જોઈને આગાહી કરી છે. તો ફાગણના મહિનામાં ખીલતા ફુલોને નિહાળે, અને તે કેવી રીતે ખીલે છે તેના આધારે વરસાદનું સરવૈયું કાઢે. વાદળો ન બંધાય, કે ફુલ ન ખીલે તેના પરથી ઓછા વરસાદ, વાયરો ફુંકાય કે દુષ્કાળ પડશે કે દુકાળ તેની આગાહી કરે. આ ઉપરાંત હોળિકા દહન સમયે અષાઢ, શ્રાવણ, ભાદરવો અને આસો નામના ચાર મહિનાના નામના ચણા જુદા જુદા કપડામાં બાંધીને પલાળી રાખે. સવારે પોટલી ખોલીને અને ચણાને હાથથી ચોળીને જુએ કે દાણો કેટલો પલળ્યો છે અને તેના પરથી ચાર મહિનામાં વરસાદ ઓછો થશે કે વધારે તેની આગાહી કરે. લીમડાના વૃક્ષ પર ચોક્કસ સમયે મોર ન આવે તો પણ તેના પરથી વરસાદનો વરતારો કરે છે.
જીવતીબેને વર્ષ 2026 ના ચોમાસાની આગાહી વિશે શું કહ્યું?
જીવતીબેને વર્ષ 2026 ની ચોમાસાની આગાહી કરતા કહ્યું કે, આ વર્ષે દસ આની વરસાદ થશે. દસ આની એટલે ઓછો વરસાદ. આ વર્ષે વરસાદમાં ખેંચ આવશે. મેં ફાગણના ફૂલ જોયા હતા તેમા વરસાદની ખેંચ દેખાી હતી. જે વરતારો કર્યો તે મુજબ વરસાદ ઓછો આવશે. જોકે, ચોમાસામાં જતા જતા દિવાળીની આસપાસ સારો વરસાદ થશે.
(તસવીર : જીવતીબેન આ ઉંમરે પણ સવારે નિયમિત ઉઠીને પ્રકૃતિનું અવલોકન કરતા હોય છે)
જીવતીબેનની આગાહી લોકોને કેવી રીતે મદદ કરે છે
જીવતીબેનની આગાહીથી ગામ લોકોને ખેતી કરવામાં મદદ મળી રહે છે. ક્યારેક વાવણી કરવાથી લઈને પાકને સાચવવાની પણ આગાહી કરી દેતા હોય છે. વરસાદ થવાનો હોય તો પહેલાથી કહી દે કે વાવણીની તૈયારી કરજો. કમોસમી વરસાદ આવવાનો હોય તો પાક સાચવી લેવા ચેતવણી આપી દેતા હોય છે.
તેમના દીકરા રવજીભાઈ રોકડ કહે છે કે, મારા માતા સતત આકાશ નિહાળ્યા કરે છે. પોતાની રીતે આકાશ અને પ્રકૃતિનો અભ્યાસ કરતા રહે છે. પોતાની રીતે પર્યાવરણનો અભ્યાસ કરી પ્રકૃતિના તત્વના આધારે નિષ્કર્ષ પર આવે છે. 84 વર્ષની ઉંમરે પણ પોતાના મોબાઈલમાં ફુલોની તસવીર લઈને તેના પર પરીક્ષણ કરે. હું કોલેજમાંથી રિટાયર્ડ પ્રોફેસર છું. હુ નક્ષત્રનો જાણકાર છુ, તેથી તેઓ મારી સાથે સતત નક્ષત્રની માહિતી મેળવતા હોય છે. નક્ષત્રના વાહનના આધારે તેઓ ચોમાસાની આગાહી કરે છે.
આગાહી કરવાની ટિપ્સ આપો, સામાન્ય લોકો આગાહીનું વિજ્ઞાન શીખે તો શું ફાયદો થાય
જીવતીબેન કહે છે કે, મેં મારા પૌત્રને આ વિજ્ઞાન શીખવાડ્યું. પણ જે પણ લોકો આ લોકવિદ્યા શીખવા તૈયાર થાય તેમને શીખવાડીશું. વાવણીમાં શું વાવવું, શું ન વાવવું, નબળો વરસાદ હોય તો એવું શું વાવી શકાય જેથી નુકસાન ઓછું થાય તે જાતે જ નિર્ણય લઈ શકાય. બહાર જવુ હોય તો વરસાદ આવશે કે નહિ તે જાતે જ નક્કી કરી સકાય. કમોસમી વરસાદ વખતે પાક લેણી ઉતાવળ કરીને લઈ લેવી, નહિ તો બગડે અને પાક બગડે. ખેડૂત પોતાનુ નુકસાન જાતે જ બચાવી શકે છે.