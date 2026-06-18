Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને શોધવા ગુજરાત પોલીસે બનાવ્યું ખાસ સોફ્ટવેર, આ રીતે એક ઝાટકે પકડી પાડશે!

ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને શોધવા ગુજરાત પોલીસે બનાવ્યું ખાસ સોફ્ટવેર, આ રીતે એક ઝાટકે પકડી પાડશે!

Ahmedabad News: ઘૂષણખોરોને ઓળખી લેવા માટે ગુજરાત પોલીસે વધુ એક સફળ સોફ્ટવેર બનાવ્યું છે. દેશમાં પહેલીવાર એક નવી ડિજિટલ એપ્લિકેશનની મદદ લેવાય રહી છે આ એપ્લિકેશનમાં નકલી આધાર કાર્ડની સેકન્ડમાં જ ખબર પડી જશે. તાજેતરમાં ગુજરાત સરકારના ઓપરેશન ડેલ્ટા હન્ટમાં આ જ સોફ્ટવેરનો અમદાવાદ પોલીસે ઉપયોગ કરીને અનેક બાંગ્લાદેશીઓને ઝડપી પાડ્યા હતા. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 06:31 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 06:31 PM IST
ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને શોધવા ગુજરાત પોલીસે બનાવ્યું ખાસ સોફ્ટવેર, આ રીતે એક ઝાટકે પકડી પાડશે!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગેરકાયદેસર રહેતા બાંગ્લાદેશીઓને શોધવા ગુજરાત પોલીસે બનાવ્યું ખાસ સોફ્ટવેર, આ રીતે એક
gujarat0 min ago
2
Father8 min ago
3
વડોદરા બસ અકસ્માત18 min ago
4
Kirti Patel43 min ago
5
Sleepiness After Eating Rice56 min ago