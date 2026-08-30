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જન્માષ્ટમી પર પત્તાના શોખીનો માટે રાહતના સમાચાર: ઘરમાં બેસીને પત્તા રમવું ગુનો નહીં! ગુજરાત પોલીસે જાહેર કરી નવી ગાઈડલાઈન!

Ahmedabad News: શ્રાવણ મહિનો આવે એટલે ગુજરાતમાં ભક્તિ અને ઉત્સવનો માહોલ છવાઈ જાય છે, અને તેમાંય જન્માષ્ટમીનો તહેવાર એટલે આનંદનો પર્યાય. આ તહેવારમાં મેળા, પૂજા-અર્ચના અને ફરાળની સાથે સાથે એક બીજી પરંપરા પણ વર્ષોથી જોડાયેલી છે, અને તે છે મિત્રો કે પરિવાર સાથે બેસીને પત્તા રમવાની. પરંતુ પત્તા રમવાના નામથી જ લોકોમાં પોલીસની રેડનો ડર સતાવતો હોય છે. જોકે આ વર્ષે જન્માષ્ટમીમાં પત્તાના શોખીનો માટે એક ખૂબ જ સારા સમાચાર સામે આવ્યા છે. તહેવારની રજાઓમાં પોતાના પરિવાર અને સ્નેહીજનો સાથે માત્ર નિર્દોષ આનંદ માટે પત્તા રમતા લોકોએ હવે પોલીસથી ગભરાવાની કોઈ જરૂર નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 30, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:42 AM IST
જન્માષ્ટમી પર પત્તાના શોખીનો માટે રાહતના સમાચાર: ઘરમાં બેસીને પત્તા રમવું ગુનો નહીં! ગુજરાત પોલીસે જાહેર કરી નવી ગાઈડલાઈન!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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