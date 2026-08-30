/જન્માષ્ટમી પર પત્તાના શોખીનો માટે રાહતના સમાચાર: ઘરમાં બેસીને પત્તા રમવું ગુનો નહીં! ગુજરાત પોલીસે જાહેર કરી નવી ગાઈડલાઈન!

Ahmedabad News: ગુજરાત પોલીસે આ અંગે સ્પષ્ટતા કરતા એક મહત્વપૂર્ણ માર્ગદર્શિકા બહાર પાડી છે. જો તમે માત્ર મનોરંજન માટે રમશો તો પોલીસ નહીં પકડે. અવારનવાર એવું બનતું હોય છે કે તહેવારના દિવસોમાં સોસાયટી કે ઘરમાં બેસીને ટાઈમપાસ માટે પત્તા રમતા સામાન્ય નાગરિકો પણ પોલીસની કાર્યવાહીનો ભોગ બનતા હોય છે. પરંતુ હવે નવી ગાઈડલાઈન મુજબ, પોતાના ઘરમાં બેસીને રમનારા લોકોને પોલીસ પરેશાન નહીં કરે.
સર્વોચ્ચ અદાલતનો એક ઐતિહાસિક ચુકાદો
ગુજરાત હાઈકોર્ટના આ નિર્ણય પાછળનું મુખ્ય કારણ સર્વોચ્ચ અદાલતનો એક ઐતિહાસિક ચુકાદો છે. સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાના પગલે ગુજરાત પોલીસે આ નવી ગાઈડલાઈન જાહેર કરી છે, જેથી તહેવારના માહોલમાં સામાન્ય લોકો બિનજરૂરી હેરાનગતિથી બચી શકે અને ઉત્સવની ઉજવણી શાંતિપૂર્ણ રીતે કરી શકે.
હજારો પરિવારોને માનસિક શાંતિ મળશે
કાયદાકીય રીતે જોઈએ તો, શરત કે જુગાર વિના માત્ર આનંદ ખાતર રમાતી પત્તાની રમત એ કોઈ ગુનો નથી. અદાલતે પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે માત્ર મિત્રો કે સગા-સબંધીઓ સાથે મળીને મનોરંજન માટે પત્તા રમવા એ કોઈ નૈતિક પતન નથી અને તેને સામાજિક દૂષણ કે ગુનાહિત પ્રવૃત્તિ ગણી શકાય નહીં. સુપ્રીમ કોર્ટનો આ સ્પષ્ટ અભિગમ અને તેના આધારે લેવાયેલો નિર્ણય ગુજરાત માટે એક મોટી રાહત બની શકે છે. આનાથી એવા હજારો પરિવારોને માનસિક શાંતિ મળશે જેઓ શ્રાવણ મહિનામાં રાત્રે જાગરણ કરવા અને પારિવારિક સમય વિતાવવા માટે નિર્દોષ ભાવે રમી કે અન્ય પત્તાની રમતો રમતા હોય છે.
ગેરકાયદેસર જુગારધામો પર કાયદાનો સકંજો યથાવત્ રહેશે
જોકે, આ કાયદાકીય છૂટછાટનો અર્થ એ બિલકુલ નથી કે પોલીસની કામગીરી હળવી થઈ ગઈ છે. તંત્ર દ્વારા સ્પષ્ટ ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે પૈસાથી પત્તાનો જુગાર રમવો એ કાયદેસર રીતે ગુનો જ ગણાશે. જો કોઈ જગ્યાએ હાર-જીતનો સોદો થતો હોય, નાણાકીય શરતો લાગતી હોય કે આર્થિક લેવડદેવડ થતી હોય, તો પોલીસ કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરશે. જાહેર સ્થળોએ કે છૂપી રીતે ચાલતા ગેરકાયદેસર જુગારધામો પર કાયદાનો સકંજો યથાવત્ રહેશે.