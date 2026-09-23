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નંબર વગરની અને ફેન્સી નંબર પ્લેટવાળા વાહનો સામે ગુજરાત પોલીસની મેગા ડ્રાઇવ; જાણો છેલ્લા 20 દિવસમાં ક્યાં કેવી કરાઈ છે કાર્યવાહી

Ahmedabad News: નંબર વગરની અને ફેન્સી નંબર પ્લેટવાળા વાહનો સામે ગુજરાત પોલીસ મેગા ડ્રાઇવ ચલાવી રહી છે. છેલ્લા 20 દિવસમાં 18 હજારથી વધુ વાહનો સામે કેસ કરાયા અને 4 હજારથી વધુ વાહનો ડિટેઇન કરાયા છે. ટ્રાફિક નિયમોના ભંગ બદલ કુલ રૂ. 58.56 લાખ જેટલો દંડ વસૂલાયો છે. નિયમભંગ કરનારાઓ સામે દંડનીય કાર્યવાહી વધુ સઘન બનાવવા આ ઝુંબેશ આગામી 14 ઓક્ટોબર સુધી ચાલશે. વાહનો પર સ્પષ્ટ અને નિયમાનુસાર નંબર પ્લેટ લગાવવા ગુજરાત પોલીસે નાગરિકોને અપીલ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 01:01 PM IST
નંબર વગરની અને ફેન્સી નંબર પ્લેટવાળા વાહનો સામે ગુજરાત પોલીસની મેગા ડ્રાઇવ; જાણો છેલ્લા 20 દિવસમાં ક્યાં કેવી કરાઈ છે કાર્યવાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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