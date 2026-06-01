/ગુજરાતમાં શાળાઓનું વેકેશન લંબાયુ એ અફવા છે કે હકીકત? શિક્ષણ વિભાગે કરી સ્પષ્ટતા, જાણો શું છે વાયરલ મેસેજનું સત્ય

Gujarat school vacation news : શાળાઓનું વેકેશન હવે પૂરું થવામાં છે અને જલ્દી જ શૈક્ષણિક કાર્ય શરૂ થવાનું છે. આ વચ્ચે ગુજરાતમાં ઉનાળું વેકેશન લંબાવાયાની વાતો વહેતી થઈ હતી. અસહ્ય ગરમીને કારણે ગુજરાતમાં તાપમાનનો પારો 47 ડિગ્રી સુધી પહોંચી ગયો છે, આ કારણે વેકેશન લંબાવાયું છે તેવી વાતોએ સોશિયલ મીડિયા પર જોર પકડ્યું હતું. જોકે, આ વાત સત્ય છે કે અફવા, જુઓ અહેવાલ.
ગુજરાતમાં ઉનાળું વેકેશન લંબાવાયાની અફવા નીકળી
સોશિયલ મીડિયા પર હાલ વેકેશન લંબાયાની અફવાએ જોર પકડ્યું છે. જેમાં કાળઝાળ ગરમી અને હીટવેવના પ્રતાપે ઉનાળુ વેકેશન લંબાયુ હોવાની વાત વહેતી થઈ હતી. જોકે, હવે સામે આવ્યું છે કે, વેકેશન લંબાવવાની વાત સદંતર ખોટી છે અને વાયરલ મેસેજમાં કોઈ તથ્ય નતી. શિક્ષણ વિભાગના નિયમિત કેલેન્ડર મુજબ જ નવા શૈક્ષણિક સત્રનો પ્રારંભ થશે. 8 જુનથી રાજ્યભરની શાળાઓ શરૂ થઈ જશે. તેથી શિક્ષણ વિભાગ દ્વારા આવી કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત ન કરાઈ અને ખોટા અહેવાલોથી ગેરમાર્ગે ન દોરવાની અપીલ કરી છે.
વેકેશન લંબાયાનો ખોટો મેસેજ વાયરલ થયો
સોશિયલ મીડિયામાં એવા મેસેજ વાયરલ થઈ રહ્યો છે કે, ગુજરાત સરકારે ગરમીને કારણે શાળાઓનું ઉનાળું વેકેશન લંબાવી દીધું છે અને હવે શાળાઓ ૧૮ જૂનથી શરૂ થશે. જોકે, હકીકત એ છે કે, કોઈ વેકેશન લંબાવાયુ નથી. સંચાલક મંડળ દ્વારા અસહ્ય ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને સરકાર સમક્ષ એક પસ્તાવ મૂકવામાં આવ્યો છે. જોકે, આ પ્રસ્તાવ અંગે કોઈ નિર્ણય લેવાયો નથી. સરકાર તે અંગે વિચારણા કરી રહી છે. સરકારે વેકેશન લંબાયાની કોઈ જ સત્તાવાર જાહેરાત કરી નથી.
શાળા સંચાલક મંડળે રાજ્ય સરકારમાં વેકેશન ન લંબાવવા રજુઆત કરી હતી
સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળે રાજ્ય સરકારમાં વેકેશન ન લંબાવવા રજુઆત કરી છે. વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખી સમયસર શાળાઓ શરૂ અને વેકેશન ન લંબાવવા કરી માંગ હોવાનું સ્વનિર્ભર શાળા સંચાલક મંડળના પ્રમુખ ડી.વી.મહેતાએ જણાવ્યું હતું. વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ઓનલાઇન શિક્ષણ ને પ્રાથમિકતા ઉપર વધુ ભાર ન થવો જોઈએ તેવી કરાઈ અપીલ છે. પ્રત્યક્ષ શિક્ષણને સર્વોચ્ચ પ્રાથમિકતા આપવામાં આવે. કારણ કે, કોરોના બાદ વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસ અને વિકાસ પર અસર પડી છે. શાળાઓ મોડી શરૂ થશે તો અભ્યાસક્રમ પૂર્ણ કરવામાં મુશ્કેલી પડશે. ગણિત અને વિજ્ઞાન જેવા વિષયોમાં વિદ્યાર્થીઓને તકલીફ પડી રહી છે. બોર્ડ પરીક્ષા અને સ્પર્ધાત્મક અભ્યાસ માટે દરેક દિવસ મહત્વનો હોઈ છે. મુખ્યમંત્રી અને શિક્ષણ વિભાગને હકારાત્મક નિર્ણય લે તેવી આશા વ્યક્ત કરી હતી.
પેટ્રોલ-ડીઝલ અને CNGના ભાવ વધતા સ્કૂલવાન ફીમાં 10 ટકાનો વધારો..
પેટ્રોલ, ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવમાં સતત થઈ રહેલા વધારાને પગલે હવે વાલીઓના ખિસ્સા વધુ હળવા થવાના એંધાણ વર્તાઈ રહ્યા છે. રાજકોટ સ્કૂલ વાન એસોસિએશન દ્વારા આગામી 8 જૂનથી શરૂ થઈ રહેલા નવા શૈક્ષણિક સત્રથી સ્કૂલ વાન અને રિક્ષાના ભાડામાં 10 ટકાનો ભાવ વધારો કરવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયને કારણે અત્યાર સુધી જે માસિક રિક્ષા ભાડું ₹1200 હતું, તે વધીને અંદાજે ₹1350 થી 1400 સુધી પહોંચી જશે. રાજકોટ શહેર અને જિલ્લાની 400થી વધુ ખાનગી શાળાઓના આશરે 45,000 વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓ પર આ મોંઘવારીનો સીધો બોજ પડશે. વાલીઓએ કહ્યું હતું કે, દરેક વસ્તુના ભાવમાં વધારો થયો છે. મોંઘવારીને કારણે દરેક લોકો મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. સ્કૂલ વાનમાં બાળકને સ્કૂલે ન મોકલીએ તો પોતાનું વાહન લઇને જવું પડે. હાલ પેટ્રોલ-ડીઝલ ડીઝલ પણ મોંઘુ છે. સાથે જ સમયનો પણ બગાડ થાય. નોકરી ધંધા પર હોઈ તો બાળક સ્કૂલેથી છૂટે ત્યારે લેવા-મુકવા જવું પડે. સ્કૂલવાનના ભાડામાં વધારો થતા વાલીઓના કિસ્સામાં વધુ એક વખત મોંઘવારી ની અસર જોવા મળશે અને વાલીઓના ખિસ્સા હળવા થશે જોકે પેટ્રોલ ડીઝલ અને સીએનજીના ભાવ વધતા સ્કૂલ વાનના ભાડામાં પણ વધારો થઈ રહ્યો છે આગામી શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થતા સ્કૂલ વનના ભાડામાં રૂપિયા 120 થી 150 સુધી ભાવ વધારો આવશે
માસિક ભાડું રૂ. 1200 થી 1500 હતું
તો બીજી તરફ રાજકોટ સ્કૂલ વાન એસોસિએશનના પ્રમુખ બહાદુરસિંહ ગોહિલે જણાવ્યું કે, બે વર્ષ પહેલાં સીએનજીનો પ્રતિ કિલો ભાવ ₹76 હતો, જે હવે વધીને 88 થઈ ગયો છે. અમે છેલ્લા બે થી ત્રણ વર્ષથી ભાડામાં કોઈ વધારો કર્યો નથી. વાલીઓ સાથે અમારા પારિવારિક સંબંધો છે. પરંતુ કૂદકે ને ભૂસકે વધતા ઇંધણના ભાવ અને વૈશ્વિક યુદ્ધની પરિસ્થિતિને કારણે ઊભી થયેલી મોંઘવારી વચ્ચે અમારે નછૂટકે ભાડા વધારવા પડી રહ્યા છે. તો સ્કૂલ વાન ચાલકે કહ્યું હતું કે, સ્કૂલ વાનમાં માત્ર 10 ટકા વધારો એટલે માસિક માત્ર 150 થી 200 રૂપિયાનો જ વધારો થઈ રહ્યો છે. જે વાલીઓને પરવડી શકે છે. કોઈ મોટો વધારો કરવામાં આવ્યો નથી.
