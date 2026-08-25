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ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ નિરજા ગુપ્તા ફરી વિવાદમાં! સરકારે આપેલી 40 કરોડની ગ્રાન્ટ મુદ્દે ખૂલ્યા મોટા રહસ્યો

Ahmedabad News: ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ નિરજા ગુપ્તાનો વધુ એક મોટો વિવાદ સામે આવ્યો છે. PM જનવિકાસ કાર્યક્રમ (PMJVK) હેઠળ યુનિવર્સિટીને મળેલ ગ્રાન્ટમાં ભારે ગેરરીતિ અને નાણાકીય ઉચાપત થઈ હોવાના ગંભીર આક્ષેપો ઊઠ્યા છે. સામે આવેલા દસ્તાવેજો અને પુરાવાઓને પગલે શિક્ષણ આલમમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 25, 2026, 02:09 PM IST
ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ નિરજા ગુપ્તા ફરી વિવાદમાં! સરકારે આપેલી 40 કરોડની ગ્રાન્ટ મુદ્દે ખૂલ્યા મોટા રહસ્યો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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