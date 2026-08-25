/ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ નિરજા ગુપ્તા ફરી વિવાદમાં! સરકારે આપેલી 40 કરોડની ગ્રાન્ટ મુદ્દે ખૂલ્યા મોટા રહસ્યો

Ahmedabad News: ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પૂર્વ કુલપતિ નિરજા ગુપ્તા વધુ એક વખત મોટા વિવાદના વટોળમાં ઘેરાયા છે. કેન્દ્ર સરકારના પ્રધાનમંત્રી જનવિકાસ કાર્યક્રમ (PMJVK) હેઠળ યુનિવર્સિટીને ફાળવવામાં આવેલી ગ્રાન્ટમાં મોટા પાયે નાણાકીય ગોટાળા અને લ્હાણી કરવામાં આવી હોવાના સંગીન આક્ષેપો સામે આવ્યા છે. આ સમગ્ર મામલે નાણાકીય ઉચાપત દર્શાવતા પૂરતા દસ્તાવેજો જાહેર થતાં યુનિવર્સિટી વર્તુળોમાં ભારે ખળભળાટ મચી ગયો છે.
પૂર્વ કુલપતિ નિરજા ગુપ્તાએ પોતાના હોદ્દાનો કર્યો દુરુપયોગ
સામે આવેલા દસ્તાવેજો મુજબ, પૂર્વ કુલપતિ નિરજા ગુપ્તાએ પોતાના હોદ્દાનો અયોગ્ય ઉપયોગ કરીને PMJVK પ્રોજેક્ટના પ્રિન્સિપાલ ઈન્વેસ્ટિગેટર તરીકે પોતે જ પોતાની નિમણૂક કરી લીધી હતી. આ સંબંધિત નિમણૂક પત્ર પણ હવે સામે આવી ચૂક્યો છે. તેમણે કુલપતિ તરીકેના નિયમિત પગાર ઉપરાંત પ્રિન્સિપાલ ઈન્વેસ્ટિગેટર તરીકે વધારાનો 4 લાખનો પગાર પણ મેળવ્યો હોવાનો આક્ષેપ થયો છે, જે નિયમોનું સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન દર્શાવે છે.
ગ્રાન્ટના નાણાં પોતાના અને દીકરાના વિદેશી ખાતામાં કરાવ્યા ટ્રાન્સફર
PMJVK પ્રોજેક્ટ હેઠળ ગુજરાત યુનિવર્સિટીને કુલ 40 કરોડની મોટી ગ્રાન્ટ મંજૂર થઈ હતી. આરોપ છે કે પૂર્વ કુલપતિએ અત્યંત આયોજનપૂર્વક આ સરકારી ગ્રાન્ટના નાણાનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. તેમણે આ ગ્રાન્ટમાંથી 9.84 લાખ જેટલી રકમ પોતાના દીકરાના વિદેશ સ્થિત બેંક ખાતામાં ડાયરેક્ટ ટ્રાન્સફર કરાવી હતી. આ સિવાય ગ્રાન્ટના અન્ય નાણાં પોતાના અંગત બેંક ખાતામાં જમા કરાવ્યા હોવાના પુરાવાઓ પણ સામે આવ્યા છે.
આ મામલે કડક તપાસ અને કાર્યવાહીની માંગ
આ સમગ્ર પ્રકરણમાં નિરજા ગુપ્તા સામેના આક્ષેપોને બળ આપતા અનેક પુરાવાઓ સપાટી પર આવ્યા છે. જેમાં પોતાના દીકરાના વિદેશી ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરાયેલી રકમની બેંક સ્લિપ/વિગતો અને પોતે જ પોતાની પ્રિન્સિપાલ ઈન્વેસ્ટિગેટર તરીકે નિમણૂક કરી હોવાનો સત્તાવાર પત્ર મુખ્ય છે. આયોજનપૂર્વક કરાયેલી આ નાણાકીય ગડબડ સામે આવ્યા બાદ હવે આ મામલે કડક તપાસ અને કાર્યવાહીની માંગ ઉઠવા પામી છે.