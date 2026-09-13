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અમદાવાદમાં ધોળે દિવસે અંધારપટ છવાયો, વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે તૂટી પડ્યો વરસાદ, હજુ પણ છે ભારે વરસાદની આગાહી

Ahmedabad Rains: જે પ્રમાણે આગાહી હતી એ રીતે વરસાદ જોવા મળી રહ્યો છે. અમદાવાદમાં મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મૂસળધાર વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવવાની ભીતિ છે. ગુજરાતમાં લો પ્રેશરથી ફરી વરસાદની ચેતવણી અપાઈ છે. છત્તીસગઢ ઉપર સક્રિય લો પ્રેશર સિસ્ટમના કારણે ગુજરાત તરફ વાદળો છવાયા છે અને વરસાદની નવી સિસ્ટમ સર્જાઈ છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Sep 13, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 05:19 PM IST
અમદાવાદમાં ધોળે દિવસે અંધારપટ છવાયો, વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે તૂટી પડ્યો વરસાદ, હજુ પણ છે ભારે વરસાદની આગાહી
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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