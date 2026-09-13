/અમદાવાદમાં ધોળે દિવસે અંધારપટ છવાયો, વીજળીના કડાકા ભડાકા સાથે તૂટી પડ્યો વરસાદ, હજુ પણ છે ભારે વરસાદની આગાહી

અમદાવાદના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં કડાકા અને ભડાકા સાથે વરસાદ તૂટી પડ્યો છે. ઘોર અંધારું છવાઈ ગયું છે. અત્રે જણાવવાનું કે રાજ્યમાં એક સાથે ચાર વરસાદી સિસ્ટમ ભૂક્કા બોલાવે તેવી આગાહી કરવામાં આવી છે. આજે અને આવતીકાલે ભારે વરસાદની હવામાન વિભાગની આગાહી છે. 15મી સુધી દરિયો ન ખેડવા માછીમારોને સૂચન કરાયું છે.
અમદાવાદના આ વિસ્તારોમાં તૂટી પડ્યો વરસાદ
સૌરાષ્ટ્રમાં પણ વરસાદી માહોલ
સૌરાષ્ટ્રમાં લાંબા વિરામ બાદ વરસાદી માહોલ જોવા મળ્યો છે. મેઘાના આગમનથી સૌરાષ્ટ્રવાસીઓને મોટી રાહત થઈ છે. રાજકોટ, ભાવનગર, અમરેલીમાં વરસાદ વરસ્યો છે. રાજકોટ જિલ્લાના મોટાભાગના તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો છે. રાજકોટના જસદણમાં ધોધમાર વરસાદ વરસ્યો. ધોરાજી, ઉપલેટામાં પણ વરસાદનું આગમન થતા રાહત. જેતપુરમાં વરસાદી માહોલ છવાતા ઠંડક પ્રસરી છે. મેઘ પધરામણી થતા ખેડૂતોને મળ્યો હાશકારો થયો છે. આગામી દિવસોમાં સારો વરસાદ વરસશે તેવી આશા બંધાઈ છે.
134 તાલુકાઓમાં વરસાદ
ગુજરાતમાં લો પ્રેશરથી ફરી વરસાદની ચેતવણી
હવામાન ખાતાની લેટેસ્ટ આગાહી
આજે ભારે વરસાદની કરાઈ છે આગાહી
ગુજરાતમાં આવતીકાલે ભારે વરસાદની આગાહી