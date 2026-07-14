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  • /વિવાદોના વાવાઝોડા વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની ગર્જના: આગાહી તો થશે જ, જેને માનવું હોય તે માને નહીંતર કંઈ નહીં

વિવાદોના 'વાવાઝોડા' વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની ગર્જના: "આગાહી તો થશે જ, જેને માનવું હોય તે માને નહીંતર કંઈ નહીં"

Ambalal Patel's statement: વિવાદોના 'વાવાઝોડા' વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે ફરી એકવાર મોટું નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું છે કે હાલ આગાહી વિચાર વિમર્શ માટે કરી રહ્યો છું. જેને માનવી હોય એ માને ના માનવી હોય એ ના માને. આગામી સમયમાં વધુ કાયદાકીય જ્ઞાન મેળવીને સીધી રીતે આગાહી કરીશ. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 14, 2026, 11:23 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 11:23 AM IST
વિવાદોના 'વાવાઝોડા' વચ્ચે અંબાલાલ પટેલની ગર્જના: "આગાહી તો થશે જ, જેને માનવું હોય તે માને નહીંતર કંઈ નહીં"
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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