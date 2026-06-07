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આવક મર્યાદિત, ખર્ચા વધ્યા: ગેસના સતત વધતા ભાવ સામે જનતા લાચાર, જાણો શું કહ્યું ગુજરાતની ગૃહિણીઓએ...

LPG Cylinder Price Hike : પેટ્રોલ-ડીઝલ બાદ હવે રસોડું ભડકે બળ્યું છે! LPG સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી રૂપિયા 29નો તોતિંગ વધારો થયો છે. પેટ્રોલ ડીઝલ બાદ હવે ઘરેલુ ગેસના ભાવમાં વધારો થયો છે. ગેસ સિલિન્ડરના નવા ભાવ 913થી વધીને 942 રૂપિયા થયો છે.  ગેસ ભાવવધારાથી મધ્યમવર્ગ પર આર્થિક બોજ વધ્યો છે. ત્યારે આ કમરતોડ મોંઘવારી વિશે ગુજરાતની ગૃહિણીઓનું શું કહેવું છે જોઈએ

Written ByDipti Savant
Published: Jun 07, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 03:53 PM IST
આવક મર્યાદિત, ખર્ચા વધ્યા: ગેસના સતત વધતા ભાવ સામે જનતા લાચાર, જાણો શું કહ્યું ગુજરાતની ગૃહિણીઓએ...

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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