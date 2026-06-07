/આવક મર્યાદિત, ખર્ચા વધ્યા: ગેસના સતત વધતા ભાવ સામે જનતા લાચાર, જાણો શું કહ્યું ગુજરાતની ગૃહિણીઓએ...

Domestic LPG gas price increase સાહિલ સપ્પા/રાજકોટ : મોંઘવારીના અજગરે સામાન્ય જનતાને વધુ એક વખત ભીંસમાં લીધી છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલના આસમાને પહોંચેલા ભાવોથી ત્રસ્ત જનતા પર સરકારે વધુ એક આર્થિક ડામ દીધો છે. હવે ઘરવપરાશના રાંધણ ગેસ (LPG) સિલિન્ડરના ભાવમાં ફરી એકવાર તોતિંગ વધારો ઝીંકાતા ગૃહિણીઓનું બજેટ સંપૂર્ણપણે વેરવિખેર થઈ ગયું છે. ગેસ કંપનીઓ દ્વારા ઘરવપરાશના એલપીજી સિલિન્ડરના ભાવમાં રૂપિયા 29નો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. સૌથી આંચકાજનક બાબત એ છે કે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં આ સતત ત્રીજી વખત ભાવવધારો ઝીંકવામાં આવ્યો છે. દર મહિને વધી રહેલા ભાવના કારણે મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગના પરિવારો માટે હવે ઘર ચલાવવું અત્યંત મુશ્કેલ બની ગયું છે.
રાજકોટ સહિત સમગ્ર દેશના કરોડો પરિવારો માટે ફરી એકવાર મોંઘવારીનો મોટો ઝટકો સામે આવ્યો છે. ઘરેલુ એલપીજી ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં 29 રૂપિયાનો વધારો થતાં સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારોનું માસિક બજેટ વધુ ખોરવાઈ ગયું છે. રસોડાનું સૌથી મહત્વનું ઈંધણ ગણાતા ગેસ સિલિન્ડરના વધેલા ભાવોને લઈને ગૃહિણીઓમાં ભારે રોષ અને નારાજગી જોવા મળી રહી છે. મહિલાઓનું કહેવું છે કે, છેલ્લા કેટલાક સમયથી શાકભાજી, કઠોળ, ખાદ્યતેલ, દૂધ, અનાજ અને અન્ય આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવ સતત વધી રહ્યા છે. જેના કારણે ઘરખર્ચ સંભાળવો પહેલાથી જ મુશ્કેલ બની ગયો છે. ત્યારે હવે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં થયેલા વધારાએ પરિવારોની ચિંતામાં વધુ વધારો કર્યો છે.
સંભાળીને ગેસનો ઉપયોગ કરવો પડે છે
ગૃહિણીઓના જણાવ્યા અનુસાર એક તરફ રોજિંદી જરૂરિયાતની વસ્તુઓ મોંઘી બનતી જાય છે અને બીજી તરફ આવકમાં તે પ્રમાણમાં કોઈ વધારો થતો નથી, જેના કારણે ઘરનું અર્થતંત્ર સંપૂર્ણપણે ખોરવાઈ રહ્યું છે. અનેક મહિલાઓએ જણાવ્યું કે હવે રસોઈ બનાવતી વખતે પણ ગેસનો ઉપયોગ બચાવવા માટે ખાસ ધ્યાન રાખવું પડી રહ્યું છે. કેટલાક પરિવારોમાં તો મહિનાનો ખર્ચ નિયંત્રિત કરવા માટે અન્ય જરૂરી ખર્ચમાં પણ કાપ મૂકવાની ફરજ પડી રહી છે.
લોકોને સરકાર પાસેથી રાહતની અપેક્ષા
રાજકોટની મહિલાઓએ વધુમાં જણાવ્યું કે ગેસના ભાવમાં સતત થતો વધારો અને કેટલીક જગ્યાએ સર્જાતી સપ્લાય સંબંધિત સમસ્યાઓ લોકો માટે ડબલ મુશ્કેલી ઉભી કરી રહી છે. મોંઘવારીના સતત વધતા માર વચ્ચે સામાન્ય અને મધ્યમવર્ગીય પરિવારો સૌથી વધુ પીસાઈ રહ્યા હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. મહિલાઓએ સરકાર સમક્ષ માંગ કરી છે કે ઘરેલુ ગેસ સિલિન્ડરના વધેલા ભાવ પર પુનર્વિચાર કરવામાં આવે તેમજ આવશ્યક ચીજવસ્તુઓના ભાવ નિયંત્રણમાં રાખવા માટે અસરકારક અને તાત્કાલિક પગલાં લેવામાં આવે. કારણ કે મોંઘવારીનો સીધો પ્રભાવ રસોડા અને ઘરખર્ચ પર પડી રહ્યો છે અને તેના કારણે લાખો પરિવારોનું જીવન વધુ મુશ્કેલ બનતું જઈ રહ્યું છે. હાલમાં ગેસના વધેલા ભાવને લઈને ગૃહિણીઓમાં અસંતોષનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો સરકાર પાસેથી રાહતની અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે.
દર મહિને રસોડાનું બજેટ ખોરવાઈ રહ્યું છે
એક તરફ બજારમાં શાકભાજી અને કઠોળના ભાવ પણ આસમાને આંબી રહ્યા છે. તો બીજી તરફ દર મહિને વધતા ગેસના ભાવે રસોડાનું બજેટ ખોરવી નાખ્યું છે. આવક મર્યાદિત છે અને સામે ખર્ચ સતત વધી રહ્યો છે. જેના કારણે સુરત સહિત સમગ્ર રાજ્યની મહિલાઓમાં ભારે આક્રોશ અને રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.પેટ્રોલ-ડીઝલના ભાવ તો પહેલાથી જ આસમાને હતા, હવે રાંધણ ગેસ પણ મોંઘો થઈ ગયો. એક મધ્યમવર્ગીય પરિવાર ક્યાં જાય? સરકારે સામાન્ય માણસની લાચારી સમજવી જોઈએ અને તાત્કાલિક ભાવ ઘટાડવા જોઈએ.
સતત વધી રહેલી મોંઘવારી સામે હવે સામાન્ય જનતા લાચાર બની છે. સોશિયલ મીડિયાથી લઈને સ્થાનિક સ્તરે સરકાર સામે વિરોધનો સૂર ઉઠ્યો છે અને લોકો સરકાર પાસે ગેસ સિલિન્ડરના ભાવમાં તાત્કાલિક ઘટાડો કરવાની ઉગ્ર માંગ કરી રહ્યા છે.