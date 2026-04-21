"મેં મારી મરજીથી લગ્ન કર્યા છે, કોઈ ધર્મ પરિવર્તન કર્યું નથી", પ્રેમલગ્ન વિવાદમાં કાજલ મહેરિયાનો ધડાકો!
Gujarati singer Kajal Maheriya Love marriage row: પ્રેમલગ્ન વિવાદમાં ગાયિકા કાજલ મહેરિયાએ સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે. કાજલ મહેરિયાએ કહ્યું, મેં મારી મરજીથી પ્રેમ લગ્ન કર્યા છે, પરિવાર અમને સતત ધમકી આપી રહ્યો છે. જો સોશિયલ મીડિયામાં કોઈ હેરાન કરશે તો પોલીસ ફરિયાદ થશે.
Gujarati singer Kajal Maheriya Love marriage row: ગુજરાતની જાણીતી લોકગાયિકા કાજલ મહેરિયા હાલમાં પોતાના પ્રેમલગ્નને લઈને ચર્ચામાં છે. સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલા વિવાદો અને પરિવાર સાથેના મનદુઃખ વચ્ચે કાજલે મૌન તોડ્યું છે અને વિરોધ કરનારાઓને સ્પષ્ટ સંદેશ આપ્યો છે. કાજલ મહેરિયાએ જણાવ્યું હતું કે મેં 10 ઓક્ટોબર 2025ના રોજ અલ્પેશ નામના યુવક સાથે પોતાની મરજીથી અને કાયદેસર રીતે લગ્ન કર્યા છે.
કાજલ મહેરિયાના પરિવાર પર ગંભીર આક્ષેપ
ગુજરાતની જાણીતી લોકગાયિકા કાજલ મહેરિયાએ પોતાના અંગત જીવનની સુરક્ષા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરતા આક્ષેપ કર્યો છે કે મારા પરિવાર દ્વારા મને અને અલ્પેશને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપવામાં આવી રહી છે. એટલું જ નહીં, તેના સાસરી પક્ષ (શેરથા) ખાતે જઈને પણ પરિવારના સભ્યો દ્વારા અશોભનીય વર્તન કરવામાં આવ્યું હોવાનું તેમણે જણાવ્યું છે.
કાજલ મહેરિયાની યુઝર્સને ચેતવણી
કાજલ મહેરિયાએ પોતાના ચાહકો અને જનતાને આ મુશ્કેલ સમયમાં સાથ આપવા વિનંતી કરી છે. તેમણે ચેતવણી આપતા જણાવ્યું છે કે જો કોઈ પણ વ્યક્તિ સોશિયલ મીડિયા પર અપશબ્દો બોલશે કે ખરાબ કોમેન્ટ કરશે, તો તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. હેરેસમેન્ટ કરનારા તત્વો સામે ભારતીય ન્યાયતંત્રનીમદદથી પોલીસ ફરિયાદ કરવામાં આવશે. કાજલ મહેરિયાએ પોતાના અંગત નિર્ણયને માન આપવા અને ખોટી અફવાઓથી દૂર રહેવા લોકોને અપીલ કરી છે.
કાજલે વધુમાં જણાવ્યું કે તેઓ અને અલ્પેશ છેલ્લા દોઢ વર્ષથી રિલેશનશિપમાં હતા. આ વિશે તેમણે પરિવારને અગાઉ જાણ કરી હતી, પરંતુ પરિવારની સહમતિ ન મળતા આખરે તેમણે પોતાની રીતે લગ્ન કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર ચાલી રહેલી ધર્મ પરિવર્તનની વાતોને કાજલે સખત શબ્દોમાં નકારી કાઢી છે. તેણે સ્પષ્ટ કર્યું કે હું સનાતન ધર્મમાં માનું છું અને મેં કોઈ ધર્મ પરિવર્તન કર્યું નથી. હું ભવિષ્યમાં પણ સનાતની જ રહીશ."
