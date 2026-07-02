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ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી! નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને એક મહિના બાદ પણ શાળાઓમાં શિક્ષકો નથી

Ahmedabad News: ગુજરાતમાં નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને એક મહિનો પૂર્ણ થવા આવ્યો છે, પરંતુ રાજ્યની અનેક ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં હજુ પણ શિક્ષકોની ઘટ યથાવત જોવા મળી રહી છે. વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ કાર્ય પર આ ગંભીર અસર પડી રહી છે, છતાં લાંબા સમયથી ચાલી આવતી આ સમસ્યાનું કોઈ નક્કર નિરાકરણ હજુ સુધી આવ્યું નથી.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 02, 2026, 11:28 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 11:28 AM IST
ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી! નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને એક મહિના બાદ પણ શાળાઓમાં શિક્ષકો નથી
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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