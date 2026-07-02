/ગુજરાતની શિક્ષણ વ્યવસ્થાની પોલ ખુલી! નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને એક મહિના બાદ પણ શાળાઓમાં શિક્ષકો નથી

Ahmedabad News: નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને એક મહિનો વીતી ગયો હોવા છતાં, રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં હજુ પણ શિક્ષકોની મોટી અછત વર્તાઈ રહી છે. ખાસ કરીને ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા મહત્વના વિષયોના શિક્ષકો ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓનું ભણતર જોખમમાં મુકાયું છે. રાજ્યભરમાં આશરે ૬ હજાર જેટલી શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી છે. ઘણીવાર શિક્ષકોને દૂરના વિસ્તારોમાં બદલીના ઓર્ડર આપવામાં આવે છે, જેના કારણે તેઓ હાજર થવાનું ટાળે છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને રાજ્ય શાળા સંચાલક મંડળે સરકારને તાત્કાલિક યોગ્ય પગલાં લેવા અને ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે રજૂઆત કરી છે, જેથી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડાં ન થાય.
શૈક્ષણિક વર્ષ શરૂ થયે એક મહિનો વીતી ગયો હોવા છતાં, રાજ્યની ઘણી ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં પૂરતા પ્રમાણમાં શિક્ષકો નથી. ખાસ કરીને ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા મહત્વના વિષયોના શિક્ષકો ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓની પાયાની તૈયારી પર માઠી અસર પડી રહી છે. સરકાર દ્વારા શિક્ષકોને દૂરના કે અંતરિયાળ વિસ્તારોમાં નિમણૂંકના ઓર્ડર આપવામાં આવે છે, જેના કારણે ઘણા શિક્ષકો ત્યાં હાજર થવાનું ટાળે છે. પરિણામે, જગ્યાઓ ખાલી રહે છે. સમગ્ર રાજ્યમાં અંદાજે 6,000 જેટલી શિક્ષકોની જગ્યાઓ ખાલી પડી છે, જે શિક્ષણ વ્યવસ્થાની ગંભીર સ્થિતિ દર્શાવે છે.
શાળા સંચાલક મંડળની રજૂઆત
આ ગંભીર પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મંડળે સરકાર સમક્ષ તાત્કાલિક પગલાં લેવા રજૂઆત કરી છે. મંડળના અધ્યક્ષ ભાસ્કર પટેલે આ અંગે સરકારને એક મહત્વપૂર્ણ માગણી કરી છે.
ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મંડળના અધ્યકક્ષ ભાસ્કર પટેલ જણાવે છે કે શાળામાં શિક્ષકોની ગેરહાજરીને કારણે વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણનું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. સરકાર આ સમસ્યા ઉકેલવા માટે અમને પ્રવાસી શિક્ષકોની પસંદગી કરવાની છૂટ આપે, જેથી વિદ્યાર્થીઓનું શૈક્ષણિક વર્ષ બગડે નહીં અને તાત્કાલિક ધોરણે શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ થઈ શકે.
શાળાઓમાં શિક્ષકોની અછત અંગેના મુખ્ય 5 પ્રશ્નો અને જવાબ
પ્રશ્ન: હાલમાં રાજ્યની શાળાઓમાં શિક્ષકોની શું સ્થિતિ છે?
જવાબ: નવું શૈક્ષણિક સત્ર શરૂ થયાને એક મહિનો વીતી ગયો હોવા છતાં, રાજ્યની ગ્રાન્ટેડ શાળાઓમાં હજુ પણ શિક્ષકોની નિમણૂક કરવામાં આવી નથી. હાલમાં રાજ્યમાં શિક્ષકોની અંદાજે 6 હજાર જેટલી જગ્યાઓ ખાલી પડી છે.
પ્રશ્ન: કયા વિષયોના શિક્ષકોની સૌથી વધુ અછત છે?
જવાબ: મુખ્યત્વે ગણિત, વિજ્ઞાન, સામાજિક વિજ્ઞાન અને અંગ્રેજી જેવા મહત્વના વિષયોના શિક્ષકોની શાળાઓમાં મોટી અછત વર્તાઈ રહી છે.
પ્રશ્ન: નિમણૂક મળ્યા પછી પણ શિક્ષકો શાળામાં કેમ હાજર થતા નથી?
જવાબ: સરકાર દ્વારા શિક્ષકોને તેમના નિવાસસ્થાનથી ખૂબ દૂરના વિસ્તારોમાં ફરજ સોંપવામાં આવતા, ઘણા શિક્ષકો ત્યાં જવાનું ટાળે છે અથવા હાજર થતા નથી.
પ્રશ્ન: શાળા સંચાલક મંડળની સરકાર પાસે શું માગણી છે?
જવાબ: ગુજરાત રાજ્ય શાળા સંચાલક મંડળના અધ્યક્ષ ભાસ્કર પટેલની માગણી છે કે, ખાલી જગ્યાઓ ભરવા માટે સરકાર શાળાઓને જાતે જ 'પ્રવાસી શિક્ષકો' (Ad-hoc Teachers) પસંદ કરવાની છૂટ આપે, જેથી વિદ્યાર્થીઓનું શિક્ષણ ન બગડે.
પ્રશ્ન: શિક્ષકોની અછતની વિદ્યાર્થીઓ પર શું અસર પડી રહી છે?
જવાબ: સત્ર શરૂ થયાના એક મહિના બાદ પણ શિક્ષકો ન હોવાથી વિદ્યાર્થીઓના શિક્ષણ કાર્ય પર ગંભીર અસર પડી રહી છે, ખાસ કરીને મુખ્ય વિષયોનો અભ્યાસક્રમ સમયસર પૂરો થવાની શક્યતા ઓછી દેખાઈ રહી છે.