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ગુજરાતની સરકારી તિજોરી વિવિધ કરવેરાથી છલકાઈ: GST આવકમાં 125,660,000,000 નો ધરખમ વધારો

Gujarat GST Revenue: વર્ષ 2026ના જુલાઈ માસ દરમિયાન ગુજરાત રાજ્યની આર્થિક સ્થિતિ અને કર કલેક્શન ક્ષેત્રે જબરદસ્ત ઉછાળો જોવા મળ્યો છે. રાજ્યમાં વધી રહેલી ઔદ્યોગિક અને વ્યાપારી પ્રવૃત્તિઓના પરિણામે જુલાઈ 2026માં રાજ્ય સરકારની તિજોરી વિવિધ કરવેરા થકી છલકાઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 01, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 02:54 PM IST
ગુજરાતની સરકારી તિજોરી વિવિધ કરવેરાથી છલકાઈ: GST આવકમાં 125,660,000,000 નો ધરખમ વધારો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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