/સરકારમાં મંત્રીપદ અને ટિકિટ પર હાર્દિક પટેલનો ખુલાસો, 2027માં ટિકિટ ન મળે તો જાણી લો શું છે હાર્દિકનો પ્લાન

ગુજરાતના વિરમગામના ધારાસભ્ય અને પાટીદાર નેતા હાર્દિક પટેલે રાજ્યમાં મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ અને રાજકીય ચર્ચાઓ વચ્ચે વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે મંત્રીપદ અને પોતાની રાજકીય મહત્વાકાંક્ષાઓ અંગે ખુલીને વાત કરી છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું છે કે મંત્રીમંડળના વિસ્તરણ વખતે તેમને કે તેમના સમર્થકોને કોઈ જ અપેક્ષા નહોતી, કારણ કે તેમનું મુખ્ય લક્ષ્ય પોતાના મતવિસ્તારને પૂરો સમય આપીને ન્યાય આપવાનું છે.
સૂત્રોની અટકળો અને પાર્ટીની શિસ્ત
મીડિયામાં ચાલતી અટકળો અને સૂત્રોના દાવાઓ અંગે હાર્દિક પટેલે હસતા હસતા જણાવ્યું કે, "મને બે લોકો આજદિન સુધી મળ્યા નથી—એક તો પાર્ટી અને બીજા 'સૂત્રો'." રાજકારણમાં દરેક વ્યક્તિની મહત્વાકાંક્ષા હોઈ શકે છે, પરંતુ ક્યારે કોને કઈ જવાબદારી સોંપવી તે પાર્ટીનું શીર્ષ નેતૃત્વ અને સંગઠનની પ્રક્રિયા નક્કી કરતી હોય છે. ભાજપની શિસ્ત અને પ્રોટોકોલની પ્રશંસા કરતા તેમણે ઉમેર્યું કે અહીં દરેક કાર્ય પદ્ધતિસર અને યોગ્ય સિસ્ટમથી થાય છે.
વિરમગામનો વિકાસ અને ભવિષ્યનું 'ગ્રોથ એન્જિન'
પોતાના ચાર વર્ષના કાર્યકાળ અંગે વાત કરતા હાર્દિક પટેલે જણાવ્યું કે વિરમગામ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં અંદાજે 3 હજાર કરોડ રૂપિયાના વિકાસ કાર્યો થયા છે. રોડ-રસ્તા, સિંચાઈ, હોસ્પિટલ અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે અભૂતપૂર્વ કામો થયા છે. સાણંદ બાદ હવે વિરમગામ પણ એક મોટું ઓટોમોબાઈલ હબ અને ભવિષ્યનું 'ગ્રોથ એન્જિન' બની રહ્યું છે, જે વર્ષ 2047ના વિકસિત ભારતના લક્ષ્યાંકને પરિપૂર્ણ કરવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવશે.
પિતાના સંસ્કારો અને લોકસેવા
પોતાના ભવિષ્ય અને પદ અંગે વાત કરતા તેમણે જણાવ્યું કે તેઓ કોઈ મોટી કે અધીરી મહત્વાકાંક્ષા રાખીને ફરતા નથી. પોતાના સ્વર્ગસ્થ પિતાના સંસ્કારોને યાદ કરતા તેમણે કહ્યું કે તેઓ ધારાસભ્ય તરીકેનો પગાર પણ નથી લેતા, પરંતુ તે રકમ સમૂહ લગ્ન, પાંજરાપોળ અને દીકરીઓના ઉચ્ચ અભ્યાસ (સીએ કે એમબીએની ફી) પાછળ ખર્ચી નાખે છે. 24 કલાક સક્રિય રહેતું કાર્યાલય અને સતત લોકસંપર્ક જ તેમની સાચી મૂડી છે. હાર્દિક પટેલે આ પોડકાસ્ટમાં એકદમ ખૂલીને વાત કરી હતી. એમના એ સમયે પાટીદાર આંદોલન સમયના પ્રસંગો અને આનંદીબેન વિશે પણ તેઓ બોલવામાં ખચકાટ અનુભવ્યો નહોતો.
હાર્દિક પટેલે 2027માં ટિકિટ બાબતે પણ કહ્યું હતું કે મેં વિરમગામની સેવા કરી છે. જો પાર્ટીને એમ લાગશે કે મને ટિકિટ આપવી જોઈએ તો હું જીતીને બતાવીશ. મારી ફક્ત એકજ ઈચ્છા છે વિરમગામમાં ભાજપનો ધારાસભ્ય હોય પછી હું હોઉ કે બીજો કોઈ પણ હોય...પાર્ટી મને ટિકિટ નહીં આપે તો જેમને પણ આપશે એમને અમે જીતાડીશું.
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