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સરકારમાં મંત્રીપદ અને ટિકિટ પર હાર્દિક પટેલનો ખુલાસો, 2027માં ટિકિટ ન મળે તો જાણી લો શું છે હાર્દિકનો પ્લાન

Z 24 કલાકના પોડકાસ્ટ બ્લેક કોફી વીથ દીક્ષિત સોનીમાં ગુજરાતના પાટીદાર નેતા અને વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે ખુલ્લા દીલથી વાતો કરી હતી. એક સમયે હાર્દિક પટેલનું નામ મંત્રીમંડળમાં હોવાની ચર્ચાઓ ચાલી હતી. શું હાર્દિકને ફરી ટિકિટ મળશે , શું ભવિષ્યમાં હાર્દિક પટેલની મંત્રીમંડળમાં જોડાવાની ઈચ્છાઓ ખરી આ પર પણ હાર્દિકે સ્પષ્ટ જવાબ આપ્યો હતો. જાણી લો હાર્દિક પટેલે શું કહ્યું આ અહેવાલમાં.

Written ByViral Raval
Published: Sep 26, 2026, 01:51 PM IST|Updated: Sep 26, 2026, 01:51 PM IST
સરકારમાં મંત્રીપદ અને ટિકિટ પર હાર્દિક પટેલનો ખુલાસો, 2027માં ટિકિટ ન મળે તો જાણી લો શું છે હાર્દિકનો પ્લાન
Image Credit: AI Generated Image

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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