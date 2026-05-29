/હાર્દિક પટેલની પોસ્ટથી નવો ગણગણાટ શરૂ, પાટીદાર ધારાસભ્યએ કોને દેડકા કહ્યાં?

Hardik Patel Social Media Post : હાર્દિક પટેલ સોશિયલ મીડિયા સ્ટોરી કેમ અચાનક ચર્ચામાં આવી છે, દેડકાનું કાર્ટુન મૂકીને વિરમગામના ધારાસભ્ય કોને સંભળાવી રહ્યાં છે, હાર્દિક પટેલનું આ પોસ્ટર વોર શું છે તે જાણીએ
Gandhinagar News : ભાજપના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર સ્ટોરી મૂકે એટલે ગુજરાતના રાજકારણમાં ગણગણાટ શરૂ થઈ જતો હોય છે. ત્યારે ફરી એકવાર આ ગણગણાટ જોવા મળ્યો છે. કારણ કે, હાર્દિક પટેલની સ્ટોરીએ માહોલ ગરમ કર્યો છે. આ વખતે તેઓએ પોતાના વિરોધીઓની સરખામણી દેડકા સાથે કરી છે. આ પોસ્ટર વોરથી હાર્દિક પટેલ શું કહેવા માંગે છે, જાણો.
હાર્દિક પટેલે પોતાના સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પર દેડકાનું એક ચિત્ર મૂક્યું છે. તેના ઉપર લખ્યું કે, ‘દેડકાને સોનાના હિંચકા પર બેસાડો તો પણ છલાંગ તો ખાડામાં જ મારશે.’ વાત આટલેથી અટકતી નથી. કારણ કે, આગળ તેઓએ લખ્યું કે, ગમે તેવી સલાહ આપશો તો પણ વિરોધીઓ વિરોધ જ કરશે જ.
Hardik Patel Poster War: સોશિયલ મીડિયામાં MLA હાર્દિક પટેલનું પોસ્ટર વોર શરૂ!
વિરમગામના ધારાસભ્ય હાર્દિક પટેલે સોશિયલ મીડિયા પર એક મીમ સ્ટાઈલનું પોસ્ટર શેર કરીને નવું 'પોસ્ટર વોર' શરૂ કર્યું છે, જેમાં તેમણે પોતાના રાજકીય વિરોધીઓની સરખામણી દેડકા સાથે કરીને જોરદાર કટાક્ષ કર્યો છે.… pic.twitter.com/CQrt7ugt8k
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) May 29, 2026
આ પોસ્ટ થકી હાર્દિક પટેલે કોને ટાર્ગેટ કર્યા તે તો હજી બહાર આવ્યું નથી, પરંતું આ પોસ્ટથી રાજકીય વર્તુળોમાં ચર્ચા જરૂર શરૂ થઈ ગઈ છે. હાર્દિક પટેલે કોની સરખામણી દેડકા સાથે કરી. આ વિરોધીઓ પક્ષના અંદરના જ છે કે, બહારના છે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, હાર્દિક પટેલ પોતાના વેધક બોલને કારણે પ્રખ્યાત છે. પરંતુ હવે તેઓ શબ્દોના બાણ સોશિયલ મીડિયા થકી ચલાવે છે. સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર સ્ટોરી મૂકીને તેઓ જે કહેવાનું હોય તે કહી દે છે. તેઓ કટાક્ષભરી પોસ્ટ મૂકીને લાગતા વળગતાઓને સ્પષ્ટ સંદેશ આપી દે છે. આ રીતે તેઓ બોલવાથી બચી જાય છે. પરંતુ ક્યારેક તેમનો આંદોલનકારી સ્વભાવ બહાર આવી જ જાય છે. હવે તેઓ નામ લીધા વગર શાબ્દિક બાણ ચલાવે છે.
જોકે, હાર્દિક પટેલની આ પોસ્ટ બાદ રાજકીય વર્તુળોમાં લોકો શોધી રહ્યા છે આ કોના માટે હોઈ શકે છે.
આ પણ વાંચો :
હાર્દિક પટેલ ગૌણ વિધાન સમિતિના પ્રમુખ બન્યા
ગુજરાત વિધાનસભાની ગૌણ વિધાન સમિતિના પ્રમુખ તરીકે હાર્દિક પટેલની નિમણૂંક કરવામાં આવી છે. આ સમિતિ વિધાનસભા દ્વારા બનાવેલા કાયદાઓ બાદ સરકાર દ્વારા અમલમાં મુકાતા નિયમો, જોગવાઈઓ અને પ્રક્રિયાઓ કાયદાની મર્યાદામાં અને જનહિતમાં છે કે નહીં તેની દેખરેખ રાખે છે. આ મહત્વપૂર્ણ સમિતિમાં કુલ 10 ધારાસભ્યોનો સમાવેશ થાય છે.