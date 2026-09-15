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કેદારનાથ દર્શન કરી પરત ફરતા લેન્ડસ્લાઇડ: અમદાવાદના હરેશ લીંબાડ ગુમ, પત્નીનો આબાદ બચાવ, સરકાર પાસે માંગી મદદ

Ahmedabad man Haresh Limbad missing: અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં આવેલી મોહનનગર સોસાયટીના રહેવાસી હરેશભાઈ મગનભાઈ લીંબાડ કેદારનાથ દર્શન કરીને પત્ની ખ્યાતિબહેન સાથે પરત ફરી રહ્યા હતા. 13 સપ્ટેમ્બરે સોનપ્રયાગ નજીક અચાનક ભૂસ્ખલન થતાં હરેશભાઈ લાપતા થયા છે. ઘટના બાદ છેલ્લા 24 કલાકથી તેમનો કોઈ સંપર્ક થઈ શક્યો નથી. તેમની સાથે રહેલાં પત્ની ખ્યાતિબહેન હેમખેમ બચી ગયાં છે, પરંતુ પતિના ગુમ થવાથી તેમની હાલત અત્યંત કફોડી બની છે. તેમણે આ અંગે સોનપ્રયાગ અને રુદ્રપ્રયાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી ઉત્તરાખંડ સરકાર પાસે તાત્કાલિક મદદની ગુહાર લગાવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 15, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 12:34 PM IST
કેદારનાથ દર્શન કરી પરત ફરતા લેન્ડસ્લાઇડ: અમદાવાદના હરેશ લીંબાડ ગુમ, પત્નીનો આબાદ બચાવ, સરકાર પાસે માંગી મદદ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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