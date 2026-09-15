/કેદારનાથ દર્શન કરી પરત ફરતા લેન્ડસ્લાઇડ: અમદાવાદના હરેશ લીંબાડ ગુમ, પત્નીનો આબાદ બચાવ, સરકાર પાસે માંગી મદદ

Ahmedabad man Haresh Limbad missing: અમદાવાદના નરોડામાં રહેતા અને કેદારનાથ દર્શન કરવા ગયેલા હરેશભાઈ લીંબડ કેદારનાથમાં ગુમ થયા હોવાના સમાચાર છે. જી હા...છેલ્લા 24 કલાકથી હરેશભાઈ લીંબડનો કોઈ સંપર્ક થયો નથી. કેદારનાથમાં જે ભૂસ્ખલન થયું તેમાં તેઓ લાપતા થયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. હરેશભાઈનાં પત્ની પણ તેમની સાથે હતાં, જો કે તેઓ હેમખેમ છે અને તેમણે સોનપ્રયાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવીને ઉત્તરાખંડ સરકારની મદદ માગી છે.
ઉત્તરાખંડની પુષ્કર ધામી સરકાર પાસે તાત્કાલિક મદદ
અમદાવાદના નરોડામાં રહેતા હરેશભાઈ લીંબડના સ્વજનોએ ગુજરાત સરકાર પાસે મદદ માગી છે. અમદાવાદ કલેક્ટર પાસે પણ મદદ માગી છે અને ઝડપથી હરેશભાઈની ભાળ મેળવવા માટે શું કરી શકાય તે અંગે જરૂરી મદદની ગુહાર લગાવી છે. હરેશભાઈ લિંબડ અને તેમનાં પત્ની 13 સપ્ટેમ્બરે એટલે કે ગઈ કાલે કેદારનાથથી દર્શન કરીને પરત ફરતા હતા તે સમયે લેન્ડ સ્લાઈડિંગ થયું હતું. જેમાં હરેશભાઈ લીંબડ પણ લાપતા છે. અમદાવાદમાં રહેતા તેમના પરિવારજનોએ ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ સરકાર પાસે અને ઉત્તરાખંડની પુષ્કર ધામી સરકાર પાસે તાત્કાલિક મદદ માગી છે.
ઉત્તરાખંડ ભૂસ્ખલનમાં એક ગુજરાતી થયા ગુમ, અમદાવાદના નરોડાના હરેશ લીંબડ 24 કલાકથી સંપર્ક વિહોણા #uttarakhand #kedarnath #landslide #ahmedabad #gujarat pic.twitter.com/Gzh43Bgf8K
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) September 14, 2026
લેન્ડ સ્લાઈડમાં ભોગ બનેલા હરેશભાઈની ભાળ મળી શકે તેમ છે...
લાપતા હરેશભાઈનાં ધર્મપત્ની ખ્યાતિબહેન લિંબડ ત્યાં એકલાં છે અને તેમની હાલત રડી રડીને ખરાબ થઈ ગઈ છે. જો રાજ્ય સરકાર ઝડપથી તેમની મદદ કરે તો લેન્ડ સ્લાઈડમાં ભોગ બનેલા હરેશભાઈની ભાળ મળી શકે તેમ છે. ઝી 24 કલાકે આ સમાચાર ગુજરાતના રાહત કમિશનર અને અમદાવાદ જિલ્લા કલેક્ટરને પણ આપ્યા છે, જેથી ત્વરિત પગલાં લઈ શકાય અને હરેશભાઈ તેમજ તેમના પરિવારને પૂરતી મદદ કરી શકાય.
ગુજરાત અને ઉત્તરાખંડ સરકાર પાસે મદદની અપીલ
અમદાવાદમાં રહેતા હરેશભાઈના પરિવારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ અને ઉત્તરાખંડના મુખ્યમંત્રી પુષ્કર સિંહ ધામી સરકાર પાસે તાત્કાલિક ધોરણે શોધખોળ વધારવા વિનંતી કરી છે. અમદાવાદ કલેક્ટર અને ગુજરાત રાહત કમિશનરને પણ આ અંગે જાણ કરવામાં આવી છે. આ ગંભીર પરિસ્થિતિમાં ગુજરાત સ્ટેટ ઇમરજન્સી ઓપરેશન સેન્ટર (SEOC) દ્વારા રુદ્રપ્રયાગના DEOC સાથે ટેલિફોનિક વાતચીત કરીને સતત સંકલન સાધવામાં આવી રહ્યું છે.
તમામ હોસ્પિટલ અને પોલીસ સ્ટેશનોમાં એલર્ટ
રુદ્રપ્રયાગ DEOC તરફથી મળતી માહિતી અનુસાર, હરેશભાઈ ગુમ થયા હોવાની જાહેરાત વિસ્તારના તમામ પોલીસ સ્ટેશનો અને સ્થાનિક હોસ્પિટલોમાં કરી દેવામાં આવી છે. કોઈપણ પ્રકારની જાણકારી મળતાં જ ગુજરાત SEOCને માહિતી આપવામાં આવશે. રુદ્રપ્રયાગના પોલીસ અધિક્ષક નીહારિકા તોમરે જણાવ્યું કે આ મામલે એફ.આઈ.આર. નોંધાઈ ચૂકી છે અને સ્થાનિક સ્તરે રેસ્ક્યૂ ટીમ દ્વારા સર્ચ ઓપરેશન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે.