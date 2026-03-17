હૃદયકંપાવનારી ઘટના! પિતાના દારૂના નશા અને પરિવારના ઝેરીલા વેણે 11સાયન્સના વિદ્યાર્થીનો લીધો ભોગ
Ahmedabad News: અમદાવાદના રાણીપમાં 11 સાયન્સના 17 વર્ષીય વિદ્યાર્થીએ પિતાના દારૂના નશા અને પરિવારના માનસિક ત્રાસથી કંટાળી આપઘાત કર્યો છે. મરતા પહેલા લખેલી 3 પાનાની સ્યુસાઈડ નોટમાં પિતાની ક્રૂરતા અને દાદા-દાદીના કઠોર વેણની પીડા છલકાઈ છે. પોલીસે પિતા સહિત ચાર સામે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી છે.
- રાણીપમાં 17 વર્ષના તેજસ્વી છાત્રનો કરુણ આપઘાત
- પોલીસે પિતા, દાદા-દાદી અને ફોઈ વિરુદ્ધ નોંધ્યો ગુનો
- બેડ નીચેથી મળેલી 3 પાનાની સ્યુસાઈડ નોટે હચમચાવી દીધું તંત્ર
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના રાણીપ વિસ્તારમાં પારિવારિક કલેશ અને માનસિક ત્રાસનો ભયાનક અંત આવ્યો છે. ધોરણ 11 સાયન્સમાં અભ્યાસ કરતા એક 17 વર્ષના સગીરે પોતાના જ પિતા, દાદા-દાદી અને ફોઈના ત્રાસથી કંટાળી ગળેફાંસો ખાઈ આપઘાત કરી લીધો છે. માસૂમ સગીરે મરતા પહેલા બેડ નીચે જે 3 પાનાની સ્યુસાઈડ નોટ છોડી છે, તેમાં પિતાના દારૂના નશા અને પરિવારના અપશબ્દોની એવી પીડા છે જે સાંભળીને તમારી આંખોમાં આંસુ આવી જશે. રાણીપ પોલીસે આ મામલે પિતા સહિત 4 પરિવારના સભ્યો આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધી તપાસ શરૂ કરી છે.
ધોરણ 11 સાયન્સના વિદ્યાર્થીનો આપઘાત
રાણીપના સુવર્ણ એપાર્ટમેન્ટમાં રહેતો 17 વર્ષનો માસૂમ, જેના હાથમાં ભવિષ્ય ઘડવાની ચોપડીઓ હોવી જોઈતી હતી. તેના હાથે આજે મોતની સ્યુસાઈડ નોટ લખાઈ છે. હેતલબેન બારોટના પુત્રએ ગળેફાંસો ખાઈને પોતાની જીવનલીલા સંકેલી લીધી છે. આ આત્મહત્યા પાછળ પિતા સમીર બારોટનો દારૂનો નશો અને સાસરિયાઓનો દહેજ ભૂખ્યો સ્વભાવ જવાબદાર હોવાનો માતાનો આક્ષેપ છે. વર્ષ 2008માં લગ્ન બાદથી જ હેતલબેનને 17 તોલા સોનું લાવવા છતાં ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો, પરંતુ આ ત્રાસ હવે તેમના સંતાનો સુધી પહોંચ્યો હતો. જેમાં વહાલ સવાયો પુત્ર મોતને ભેટ્યો છે.
3 પાનાની હૃદયકંપાવનારી સ્યુસાઈડ નોટ
સગીરે લખેલી 3 પાનાની અંગ્રેજી સ્યુસાઈડ નોટમાં હૃદય કંપાવનારી વિગતો છે. પિતા સમીરભાઈ રોજ દારૂ પીને માતા અને દીકરા સાથે મારઝૂડ કરતા હતા. હદ તો ત્યારે થઈ જ્યારે પિતા પોતાના જ દીકરાને સ્કૂલ પાસે ચપ્પુ લઈને મારવા દોડ્યા હતા. જ્યારે આ સગીરે પોતાની મદદ માટે વિજાપુરમાં રહેતા દાદા-દાદી અને ફોઈને ફોન કર્યો, ત્યારે લોહીના સગાઓએ તેને એવું કહ્યું કે, તું અને તારી માં મરી જાવ તો શાંતિ થાય. આ શબ્દો 11 સાયન્સમાં ભણતા કિશોરના મન પર પથ્થરની લકીર બની ગયા અને તેણે અંતિમ પગલું ભરી લીધું.
પોલીસે પિતા સહિત ચાર સામે નોંધ્યો ગુનો
દીકરાની આત્મહત્યાના ઘટના સમયે હેતલબેન નરોડા ગયા હતા અને દીકરો ટ્યુશનના કારણે ઘરે એકલો હતો. બપોરે ફોન ન ઉપાડતા પાડોશીઓએ બારીમાંથી જોયું તો સગીર લટકતી હાલતમાં મળ્યો હતો. રાણીપ પોલીસે હવે આ મામલે પિતા સમીર બારોટ, દાદા કાંતિલાલ, દાદી રસીલાબેન અને ફોઈ અંજલિ વિરુદ્ધ આત્મહત્યાની દુષ્પ્રેરણાનો (IPC 306) ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસે સ્યુસાઈડ નોટને હેન્ડરાઈટિંગ મેચ કરવા માટે FSLમાં મોકલી આપી છે. એક બાપનો દારૂનો નશો અને પરિવારના ઝેરીલા વેણ એક તેજસ્વી કારકિર્દીને ભરખી ગયા છે. શું આ માસૂમને ન્યાય મળશે? તે હવે મોટો સવાલ છે.
