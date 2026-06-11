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એક પિતાના કાળજા પરથી પહાડ હટી ગયો, પણ નજર સામે 260 લાશો સળગી રહી હતી, આંસુ લૂછીને બસિયા સાહેબે કમાન્ડ સંભાળ્યો!

Ahmedabad Plane Crash : ડ્યુટી પર ફરજ નિભાવતા અધિકારીને જ્યારે અમદાવાદ પ્લેનક્રેશની ઘટનાની ખબર મળી છે, અને તે જ સમયે એક પિતાને જે હોસ્ટેલમાં પ્લેનક્રેશ થાય છે, ત્યા જ દીકરો હોવાની વાત મળે છે ત્યારે કેવું થાય છે... વાંચો અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની હૃદય ચીરી નાંખે તેવી ઘટના.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 11, 2026, 09:22 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 09:23 PM IST
એક પિતાના કાળજા પરથી પહાડ હટી ગયો, પણ નજર સામે 260 લાશો સળગી રહી હતી, આંસુ લૂછીને બસિયા સાહેબે કમાન્ડ સંભાળ્યો!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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