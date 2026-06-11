/એક પિતાના કાળજા પરથી પહાડ હટી ગયો, પણ નજર સામે 260 લાશો સળગી રહી હતી, આંસુ લૂછીને બસિયા સાહેબે કમાન્ડ સંભાળ્યો!

Ahmedabad News : ગુજરાત ક્યારેય ભૂલી નહીં શકે તેવી એક દુર્ઘટના. જેણે 260 જિંદગીઓ છીનવી લીધી. આ દુર્ઘટનામાં એક નામ એવું પણ હતું. જે ગુજરાતના દરેક ઘરમાં જાણીતું હતું. સરળતા, સૌમ્યતા અને સેવાભાવ માટે ઓળખાતા. ગુજરાતના પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી. એક એવી સફર, જે લંડન પહોંચવાની હતી. પરંતુ ક્યારેય પૂરી ન થઈ. અને બીજી તરફ. એ જ દુર્ઘટનાસ્થળે એક ખાખી વર્દીમાં ઉભેલો એક પિતા, જે એક તરફ પોતાના દીકરાને શોધી રહ્યો હતો. અને બીજી તરફ સૈંકડો લોકોના જીવ બચાવવાની ફરજ નિભાવી રહ્યો હતો.
સાહેબ, આ એ જ હોસ્ટેલ છે જ્યાં આપનો દીકરો રજત રહે છે
આ જ ઘટનાસ્થળ એટલે કે મેઘાણીનગરની એ પીજી હોસ્ટેલ કોઈ જીવતા નરક જેવી બની ગઈ હતી. જ્યાં ખાખી વર્દી પહેરીને આખા રેસ્ક્યુ ઓપરેશનને કમાન્ડ કરી રહ્યા હતા તત્કાલીન પીઆઈ ડી.બી. બસિયા. પણ કોઈને ખબર નહોતી કે એ વર્દીની પાછળ એક બાપનું કાળજું ફાટી રહ્યું હતું. ક્રાઈમ કોન્ફરન્સ પતાવીને બસિયા સાહેબ હજુ નીકળ્યા ત્યાં જ મેસેજ મળ્યો કે પ્લેન ક્રેશ થયું છે. ઘટનાસ્થળે પહોંચતા જ પીએસઆઈ ચાવડાએ ધ્રુજતા અવાજે કહ્યું, સાહેબ, આ એ જ હોસ્ટેલ છે જ્યાં આપનો દીકરો રજત રહે છે અને જમે છે. એ ક્ષણે એક પિતાની અંદર ચીસ ઊઠી હશે.
એક પિતાના કાળજા પરથી પહાડ હટી ગયો, પણ સામે 260 લાશો સળગી રહી હતી
ધ્રુજતા હાથે બસિયા સાહેબે દીકરા રજતનો નંબર લગાવ્યો. ફોનની રીંગ વાગી અને સામેથી અવાજ આવ્યો કે તે નસીબજોગે તે દિવસે હોસ્ટેલ નહોતો ગયો, ઘરે જ હતો. કાળજા પરથી પહાડ હટી ગયો, પણ સામે 260 લાશો સળગી રહી હતી. પિતાની ચિંતા શમી પણ પોલીસની ફરજ બાકી હતી. આંખના આંસુ લૂછીને બસિયા સાહેબે કમાન્ડ સંભાળ્યો.
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નસીબજોગે તે દિવસે હોસ્ટેલ નહોતો ગયો
દીકરા રજતે આ અકસ્માતમાં પોતાના 4 મેડિકલ ક્લાસમેટ્સ ગુમાવ્યા, જેમના મૃતદેહ આઇડેન્ટિફિકેશનનો એ સમય કાળજું ચીરી નાંખનારો હતો.
એક વર્ષ વીતી ગયું. પરંતું પ્લેન ક્રેશનો સત્તાવાર રિપોર્ટ હજી આવ્યો નથી. કેટલાક લોકો ઇતિહાસ બની જાય છે. કેટલાક લોકો યાદ બની જાય છે, અને કેટલીક ઘટનાઓ. આખી જિંદગીનો ઘા બની જાય છે. રાખ ઠરી ગઈ છે. પણ યાદો અને સવાલો આજે પણ સળગી રહ્યા છે. ઠરેલી રાખ... સળગતા પ્રશ્નો...