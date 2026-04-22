અમદાવાદીઓ સાવધાન! અસહ્ય તાપમાં લોકો માટે આ પીણું બની રહ્યું છે સંજીવની, બપોરે કરફ્યુ જેવો માહોલ

Gujarat Weather 2026: અમદાવાદ શહેર સહિત રાજ્યમાં ગરમીમાં વધારો. અમદાવાદમાં 41 ડીગ્રી ઉપર ગરમીનું તાપમાન નોંધાયું છે. અસહ્ય ગરમી વચ્ચે લોકો ગરમીથી બચવાના ઉપાય કરતા જોવા મળ્યા. ગરમી વચ્ચે સૌથી વધુ શેરડીનો રસ પિતા લોકો જોવા મળ્યા. ગરમી વચ્ચે સૌથી વધુ પ્રવાહી રાહત આપે છે. પ્રવાહીમાં શેરડીનો રસ એનર્જી આપતો હોવાથી સૌથી વધુ લોકો શેરડીનો રસ પિતા જોવા મળ્યા. શેરડીનો રસ પિતા લોકો સાથે કરી ખાસ વાત.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 22, 2026, 02:12 PM IST
Gujarat Weather 2026: ગુજરાતમાં સૂર્યદેવતા આકરા પાણીએ જોવા મળી રહ્યા છે. રાજ્યના વિવિધ શહેરોમાં તાપમાનમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેમાં ખાસ કરીને અમદાવાદમાં ગરમીનો પારો 41 ડિગ્રી સેલ્સિયસને વટાવી ગયો છે. બપોરના સમયે રસ્તાઓ પર જાણે કરફ્યુ જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે અને લોકો ગરમીથી બચવા માટે વિવિધ નુસખાઓ અપનાવી રહ્યા છે.

આ કાળઝાળ ગરમીમાં અમદાવાદીઓ ઠેર-ઠેર શેરડીના રસના ચીચોડા પર લોકોની ભારે ભીડ જોવા મળી રહી છે. લોકોનું માનવું છે કે અન્ય ઠંડા પીણાં કરતા શેરડીનો રસ કુદરતી હોવાની સાથે ત્વરિત એનર્જી (ઊર્જા) આપે છે. ગ્રાહકો સાથેની ખાસ વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે બહાર નીકળતા જ ગરમીને કારણે શરીરમાંથી પાણી ઓછું થઈ જાય છે અને અશક્તિ લાગે છે. એવામાં શેરડીનો રસ પીવાથી તરત જ રાહત મળે છે અને ગરમી સામે લડવાની શક્તિ મળે છે."

આરોગ્ય નિષ્ણાતો અને સ્થાનિક લોકોના મતે, આ અસહ્ય તાપમાં પ્રવાહી પદાર્થો જ સૌથી વધુ રાહત આપે છે. શેરડીના રસ ઉપરાંત છાશ, લીંબુ શરબત અને નારિયેળ પાણીનો ઉપયોગ પણ વધ્યો છે. ગરમીથી બચવા માટે લોકોને બપોરે 12 થી 4 વાગ્યા દરમિયાન ખૂબ જ જરૂરી કામ વગર ઘરની બહાર ન નીકળવું હિતાવહ છે. જો બહાર નીકળવું જ પડે, તો પોતાની સાથે પાણીની બોટલ કે અન્ય કોઈ પ્રવાહી ચોક્કસ રાખવું. સખત તડકાથી બચવા માટે શરીર અને ચહેરાને સુતરાઉ કપડાથી ઢાંકીને રાખવો જેથી ‘સનબર્ન’ કે લૂ થી બચી શકાય. આંખો અને માથાને ગરમીથી બચાવવા માટે સનગ્લાસ અને કેપનો ઉપયોગ કરવો.

કામ અર્થે બહાર નીકળતા નોકરિયાતો અને શ્રમિકો માટે આ ગરમી આફત બનીને આવી છે. ટુ-વ્હીલર ચલાવતા લોકો રૂમાલ અને ચશ્મા પહેરીને ગરમીથી બચવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ, આગામી દિવસોમાં ગરમીનો પારો હજુ પણ વધી શકે છે, ત્યારે સાવચેતી જ એકમાત્ર ઉપાય છે.

 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

