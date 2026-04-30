હોમAhmedabadઅમદાવાદીઓ સાવધાન; હિટસ્ટ્રોકના કેસ કૂદકેને ભૂસકે વધ્યા, આંકડા જાણીને બહાર નીકળવાનું ભૂલી જશો!

અમદાવાદીઓ સાવધાન; હિટસ્ટ્રોકના કેસ કૂદકેને ભૂસકે વધ્યા, આંકડા જાણીને બહાર નીકળવાનું ભૂલી જશો!

Ahmedabad Heatwave: રાજ્યમાં ગરમીનું જોર વધતા 108 ઇમર્જન્સીના કોલ્સ વધ્યા. એપ્રિલ મહિનામાં રાજ્યમાં દૈનિક સરેરાશ 63 લોકોને ગરમીના કારણે ઈમરજન્સી સેવાની જરૂર પડી. ગરમીના કારણે રાજ્યમાં 1831 ઇમરજન્સી કેસ નોંધાયા. 1569 લોકોને ગરમીના કારણે ભારે તાવ આવ્યો. 1 એપ્રિલ થી લઇ 29 એપ્રિલ સુધી કુલ 16 લોકો ગરમીના કારણે બેભાન થયા જ્યારે 3 લોકોને ચક્કર આવવાના કોલ્સ 108 ઈમરજન્સીને મળ્યા. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 30, 2026, 12:44 PM IST
  • ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમીનો કહેર: 
  • એપ્રિલ મહિનામાં 108 ઈમરજન્સી સેવા પર કોલ્સનો ભરાવો
  • કાળઝાળ ગરમીને કારણે અમદાવાદમાં હિટસ્ટ્રોકના કેસોમાં વધારો
  • ગરમીના કારણે રાજ્યમાં 1831 ઇમરજન્સી કેસ નોંધાયા. 

અમદાવાદીઓ સાવધાન; હિટસ્ટ્રોકના કેસ કૂદકેને ભૂસકે વધ્યા, આંકડા જાણીને બહાર નીકળવાનું ભૂલી જશો!

Ahmedabad Heatwave: સમગ્ર ગુજરાતમાં કાળઝાળ ગરમી પડી રહી છે. એપ્રિલ મહિનાની શરૂઆતથી જ તાપમાનનો પારો ઊંચકાતા જનજીવન પ્રભાવિત થયું છે. ગરમીના વધતા જોરને કારણે રાજ્યમાં સ્વાસ્થ્ય સંબંધિત કટોકટીમાં પણ મોટો ઉછાળો જોવા મળ્યો છે, જેનો સીધો અંદાજ 108 ઈમરજન્સી સેવા પર આવતા કોલ્સની સંખ્યા પરથી લગાવી શકાય છે.

દૈનિક સરેરાશ 63 કેસ
ચાલુ વર્ષે એપ્રિલ મહિનામાં ગરમીને લગતી તકલીફોના કેસમાં ચિંતાજનક વધારો થયો છે. આંકડાકીય માહિતી મુજબ, રાજ્યમાં દરરોજ સરેરાશ 63 લોકોને ગરમીના કારણે તાત્કાલિક સારવારની જરૂર પડી છે. 1 એપ્રિલથી 29 એપ્રિલ દરમિયાન ગરમી સંબંધિત કુલ 1831 ઈમરજન્સી કેસ નોંધાયા છે. સૌથી વધુ કેસ ભારે તાવના નોંધાયા છે, જે હીટ વેવની ગંભીર અસર દર્શાવે છે.

બીમારીઓનું વર્ગીકરણ
ગરમીના કારણે લોકોમાં તાવ, બેભાન થવું અને પેટની તકલીફો જેવી સમસ્યાઓ મુખ્યત્વે જોવા મળી છે.

નિષ્ણાતોની સલાહ
ગરમીના આ પ્રકોપથી બચવા માટે આરોગ્ય વિભાગ અને નિષ્ણાતો દ્વારા નીચે મુજબની સાવચેતી રાખવા અપીલ કરવામાં આવી છે. બપોરના સમયે બિનજરૂરી બહાર નીકળવાનું ટાળવું. શરીરમાં પાણીનું પ્રમાણ જળવાઈ રહે તે માટે પુષ્કળ પ્રવાહી લેવું. તડકામાં નીકળતી વખતે માથું ઢાંકી રાખવું અને સુતરાઉ કપડાં પહેરવા. રાજ્યમાં હજુ પણ ગરમીનું પ્રમાણ યથાવત રહેવાની શક્યતા હોવાથી નાગરિકોને સાવધ રહેવા સૂચના આપવામાં આવી છે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

