Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /મેઘરાજાએ અમદાવાદને બાનમાં લીધુ! નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભરાવવા લાગ્યા પાણી, 19 જિલ્લાઓમાં વરસાદી રેડ એલર્ટ 

મેઘરાજાએ અમદાવાદને બાનમાં લીધુ! નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભરાવવા લાગ્યા પાણી, 19 જિલ્લાઓમાં વરસાદી રેડ એલર્ટ 

Ahmedabad Rains: છેલ્લા બે-ત્રણ દિવસથી અમદાવાદમાં મેઘરાજા ધબધબાટી બોલાવી રહ્યા છે. ગઈ  કાલે પણ મેઘાએ અમદાવાદને ધમરોળ્યું હતું અને આજે પણ અવિરત વરસાદ ચાલુ છે. નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી  ભરાવવાના શરૂ થઈ ગયા છે. હજુ પણ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે. વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Published: Sep 14, 2026, 11:49 AM IST|Updated: Sep 14, 2026, 11:49 AM IST
મેઘરાજાએ અમદાવાદને બાનમાં લીધુ! નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં ભરાવવા લાગ્યા પાણી, 19 જિલ્લાઓમાં વરસાદી રેડ એલર્ટ 
Image Credit: AI Image

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી 2027: રાજ્યમાં 50થી વધુ IPS અધિકારીઓની થશે બદલી અને બઢતી!
2
3
4
5