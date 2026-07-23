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અમદાવાદમાં રસ્તાઓ બન્યા સ્વિમિંગ પૂલ, ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા; આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

અમદાવાદમાં આજે સવારથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો છે. શહેરમાં વરસાદને કારણે પાલિકાની પોલ ખુલી ગઈ છે. સ્માર્ટ શહેરમાં ઠેર-ઠેર પાણી ભરાયા છે. રસ્તાઓ પર ટ્રાફિક જામ છે. અનેક લોકોના વાહનો અધવચ્ચે બંધ પડી ગયા છે. હજુ પણ આવતીકાલે શહેરમાં ભારે વરસાદની આગાહી છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 23, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 04:38 PM IST
અમદાવાદમાં રસ્તાઓ બન્યા સ્વિમિંગ પૂલ, ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા; આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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