/અમદાવાદમાં રસ્તાઓ બન્યા સ્વિમિંગ પૂલ, ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા; આવતીકાલે શાળા-કોલેજોમાં રજા જાહેર

આજ સવારથી પડેલા અતિભારે વરસાદે અમદાવાદને બાનમાં લીધું છે. સતત પડેલા વરસાદના કારણે અડધું અમદાવાદ ડૂબી ગયું હોય એવી સ્થિતિ જોવા મળી. લોકોના ઘરમાં પાણી ઘુસી ગયા. અને હજુ પણ આ સંકટ ટળ્યું નથી. આખરે કેમ દર વખતે સ્માર્ટ સિટીના લોકોને ભોગવવી પડે છે હાલાકી અને કેમ સર્જાય છે આવી સ્થિતિ...જુઓ આ અહેવાલમાં...
ધોવાઈ ગયા પાલિકાના પ્લાન...
પશ્ચિમ અમદાવાદમાં પાંચ થી સાત ઈંચ વરસાદ શું પડ્યો...જળબંબાકાર થઈ ગયો... જ્યાં જુઓ ત્યાં પાણી ભરાઈ ગયા..બોપલ, બોડકદેવ, થલતેજ, ગુરુકુલ, એસજી હાઈવે જળમગ્ન થઈ ગયા. રસ્તાો સમુદ્રમાં ફેરવાઈ ગયા અને અંડરપાસ બંધ કરવા પડ્યા. મેઘરાજાના તાંડવે આખા અમદાવાદને બાનમાં લઈ લીધું. અને શાસકો અને તંત્રએ જે દાવાઓ કર્યા હતા, કે જનતાને કોઈ તકલીફ નહીં પડે તે ધોવાઈ ગયા....
અમદાવાદના અનેક વિસ્તારોમાં કમર સુધીના પાણી ભરાઈ ગયા. વહેલી સવારે શાળાએ ગયેલા બાળકોને લેવા માટે જ્યારે વાલીઓ પહોંચ્યા ત્યારે તેમને ખૂબ જ મુશ્કેલી પડી. રસ્તા પર પાણી ભરાઈ જતા અનેક વાહનો બંધ થઈ ગયા. લોકો વાહન મુકીને પગપાળા જવા માટે મજબૂર થયા.
અમદાવાદમાં અતિભારે વરસાદની અસરઃ આવતીકાલે તમામ શાળા અને કોલેજોમાં રજા જાહેર#Ahmedabad #SchoolHoliday #AhmedabadRain #Monsoon2026 #viralvideo #viral #SHORT pic.twitter.com/pJDR925AqM
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
અમદાવાદ રસ્તાઓ પર ઘૂંટણ સુધીના પાણી ભરાઈ ગયા. અને પ્રજાએ પ્રાથમિક સુવિધાઓ મેળવવા માટે પ્રશાસનને ટેક્સ રૂપે આપેલા પૈસા પણ તેમાં ધોવાઈ ગયા. ડ્રેનેજના પાણી બેક મારતા લોકોના ઘરમાં પણ પાણી ઘુસી ગયા. દિવાલ અને વૃક્ષો ધરાશાયી થતા વાહનોને નુકસાન પણ થયું
પશ્ચિમ અમદાવાદ જાણે ડૂબી રહ્યું હોય તેવી સ્થિતિ સામે આવી. જે વિસ્તારો અમદાવાદની ઓળખ અને શાન ગણાય છે, એ જ વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયા. વાહનો પસાર થઈ શકે એવી સ્થિતિ જ ન રહી. એસજી હાઈવે પર સાડા ચાર કિલોમીટર લાંબો ટ્રાફિક જામ જોવા મળ્યો.
અમદાવાદ પરથી નથી ટળ્યો ખતરો! રાત્રે 11 વાગ્યા સુધીમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી, લોકોએ સાચવવું પડશે#AhmedabadRain #IMDRainAlert #HeavyRainAlert #CityMonsoon2026 #viralvideo #viral #SHORT pic.twitter.com/92XDJsXkaH
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
અમદાવાદના રસ્તાઓ પાણી ભરાતા તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી. સ્થિતિની સમીક્ષા કરવા માટે મેયર હિતેશ બારોટ અને અન્ય પદાધિકારીઓ કંટ્રોલ રૂમ પહોંચ્યા હતા. વાસણા બેરેજના દરવાજા ખોલવામાં આવ્યા.
અમદાવાદ જળબંબાકાર: શાહીબાગ વિસ્તારમાં ઘૂંટણસમા પાણીમાં અનેક કાર અને બાઇક બંધ પડી#Shahibag #AhmedabadRain #CityRainChaos #viralvideo #viral #SHORT pic.twitter.com/ICM7aqVEng
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 23, 2026
આવતીકાલે પણ અમદાવાદમાં ભારે વરસાદની આગાહી આપવામાં આવી છે. શાળા અને કોલેજમાં રજા જાહેર કરવામાં આવી છે. આજે અમદાવાદમાં જે સ્થિતિનું સર્જન થયું છે તે માનવ સર્જિત આફત છે. આશા રાખીએ કે આજે જે પરિસ્થિતિ સર્જાય છે તેમાંથી તંત્ર કાઈ બોધપાઠ લે અને લોકોને ઓછામાં ઓછી હાલાકી પડે તેવો પ્રયાસ કરે.