Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અમદાવાદમાં મેઘાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ભારે વરસાદથી ચારેકોર જળબંબાકાર, શાળાઓમાં વહેલી રજા અને અંડરપાસ-BRTS બંધ

અમદાવાદમાં મેઘાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ભારે વરસાદથી ચારેકોર જળબંબાકાર, શાળાઓમાં વહેલી રજા અને અંડરપાસ-BRTS બંધ

Ahmedabad Heavy Rains: અમદાવાદ શહેરમાં મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરતા સમગ્ર શહેર જળબંબાકાર બની ગયું છે. ખાસ કરીને પશ્ચિમ અને ઉત્તર અમદાવાદમાં અવિરત પડેલા ધોધમાર વરસાદને કારણે રસ્તાઓ પર નદીઓ જેવા દ્રશ્યો સર્જાયા છે. શહેરના 15થી વધુ મુખ્ય વિસ્તારો પાણીમાં ગરકાવ થઈ જતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે અને વાહનચાલકો ભારે હાલાકી વેઠવા મજબૂર બન્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 01:04 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 01:04 PM IST
અમદાવાદમાં મેઘાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ભારે વરસાદથી ચારેકોર જળબંબાકાર, શાળાઓમાં વહેલી રજા અને અંડરપાસ-BRTS બંધ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Video: માસૂમ વિદ્યાર્થીઓની ભીડમાં પથ્થરો અને બોટલો સાથે કોણ ઘૂસ્યું? અચાનક થાય છે પો
CJP Protest38 min ago
2
jana nayagan1 hr ago
3
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
4
gujarat government2 hrs ago
5
CJP Protest2 hrs ago