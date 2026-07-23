/અમદાવાદમાં મેઘાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ: ભારે વરસાદથી ચારેકોર જળબંબાકાર, શાળાઓમાં વહેલી રજા અને અંડરપાસ-BRTS બંધ

Ahmedabad Heavy Rains: અમદાવાદમાં મેઘરાજાએ તોફાની બેટિંગ કરતા સમગ્ર શહેરમાં જળબંબાકારની સ્થિતિ સર્જાઈ છે. ભારે વરસાદના કારણે વાસણા સહિતના અનેક નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કમરસમા પાણી ભરાઈ જતાં જનજીવન અસ્તવ્યસ્ત બન્યું છે. રસ્તાઓ પર નદીઓ વહેતી થતાં બાળકોની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા શાળાઓમાંથી વિદ્યાર્થીઓને વહેલા રજા આપી ઘરે છોડવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ સાથે જ શાળાઓને તેમના વિસ્તારની સ્થાનિક સ્થિતિને ધ્યાને રાખીને રજા અંગે જાતે જ નિર્ણય લેવા સૂચના અપાઈ છે. આ તરફ શાળાએથી મુકાયેલા મેસેજ બાદ, બાળકોની ચિંતામાં મુકાયેલા વાલીઓ કમરડૂબ પાણીમાં ચાલીને પણ પોતાના બાળકોને હેમખેમ ઘરે લાવવા શાળાએ પહોંચતા જોવા મળ્યા હતા.
શાળાઓમાં વહેલી રજાનો આદેશ: કમરસમા પાણીમાં વાલીઓ બાળકોને લેવા દોડ્યા
વરસાદી સ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને તંત્ર દ્વારા અમદાવાદની શાળાઓમાંથી વિદ્યાર્થીઓને વહેલા ઘરે મોકલવાનો આદેશ આપવામાં આવ્યો છે. સાથે જ, શાળાઓને સ્થાનિક વરસાદની પરિસ્થિતિ મુજબ જાતે યોગ્ય નિર્ણય લેવા સૂચના અપાઈ છે. વાસણા અને અન્ય નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં કમરસમા પાણી ભરાઈ જતાં વાલીઓ મુશ્કેલી વચ્ચે પોતાના બાળકોને શાળાએથી લેવા પહોંચ્યા હતા.
સિંધુભવનથી શાહીબાગ: પશ્ચિમ અમદાવાદમાં મેઘાનો કહેર
શહેરના પોશ ગણાતા પશ્ચિમ વિસ્તારમાં મેઘાએ પોતાનું રૌદ્ર સ્વરૂપ દેખાડ્યું છે. સિંધુભવન રોડ અવિરત વરસાદથી સમગ્ર રોડ પાણીમાં ગરકાવ થઈ ગયો છે, જેના લીધે અનેક વાહનો બંધ પડી ગયા હતા. શાહીબાગ વિસ્તાર રસ્તાઓ સંપૂર્ણપણે જળમગ્ન થઈ જતાં વાહનવ્યવહાર ઠપ્પ જેવો થઈ ગયો છે.
અંડરપાસ બંધ અને BRTS સેવા ઠપ્પ
કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા જાહેર કરાયેલા આંકડા મુજબ શહેરના 15 વિસ્તારોમાં ભારે પાણી ભરાયા છે. સુરક્ષાના ભાગરૂપે અખબારનગર અને શાહીબાગ અંડરપાસ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી દેવાયા છે. હનુમાનપુરા, જૂના વાડજ અને માણેકબાગ જેવા વિસ્તારોમાં BRTS ટ્રેક પર પાણી ભરાઈ જતાં બસ સેવા ઠપ્પ થઈ છે, જેથી નોકરીયાતો અને મુસાફરો અટવાયા છે.
AMC દ્વારા રાહત કામગીરી
સ્થિતિ પર કાબૂ મેળવવા માટે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની ડ્રેનેજ અને પંપિંગ ટીમો તાત્કાલિક ધોરણે કામે લાગી છે. શહેરના તમામ ઝોનમાં સ્ટેન્ડબાય ટીમોને એલર્ટ કરી દેવામાં આવી છે અને પાણીના નિકાલ માટે હાઈ-કેપેસિટી પંપો દ્વારા કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે.