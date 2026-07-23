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અમદાવાદમાં પૂર જેવી સ્થિતિ! 5 અંડરપાસ બંધ; ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા, રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાયા, S.G હાઇ-વે પર 7થી 8 કિ.મી લાંબો ટ્રાફિક જામ

Ahmedabad Rain: અમદાવાદમાં વહેલી સવારે શરૂ થયેલા ધીમીધારના વરસાદ પશ્ચિમ વિસ્તારના બોપલ, જોધપુર, સેટેલાઈટ, એસજી હાઈવે અને આંબાવાડીમાં માત્ર 1 કલાકમાં 2 ઈંચ જેટલો ભારે વરસાદ ખાબક્યો હતો.  સમગ્ર શહેરમાં વિઝિબિલિટી ઘટી ગઈ છે અને વાહનચાલકો તથા સ્થાનિકોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ધોધમાર વરસાદના કારણે બોપલમાં ઢીંચણસમા પાણી ભરાઈ જતાં અને સ્ટર્લિંગ સિટી સોસાયટીના ઘરોમાં પાણી ઘૂસી જતાં રહીશો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 11:39 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 11:39 AM IST
અમદાવાદમાં પૂર જેવી સ્થિતિ! 5 અંડરપાસ બંધ; ઘરોમાં પાણી ઘૂસ્યા, રસ્તાઓ બેટમાં ફેરવાયા, S.G હાઇ-વે પર 7થી 8 કિ.મી લાંબો ટ્રાફિક જામ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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