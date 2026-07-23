/કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે અમદાવાદમાં મેઘાની વિસ્ફોટક એન્ટ્રી: પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી આખું શહેર ભીંજાયું, એસજી હાઇ-વે અને બોપલ પાણીમાં!

Ahmedabad HeavyRains: અમદાવાદ શહેરમાં હવામાન વિભાગની સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી વચ્ચે આજે મેઘરાજાએ ધમાકેદાર એન્ટ્રી કરી છે. બપોરના સમયે કાળાડીબાંગ વાદળોના ઘેરાવ વચ્ચે સમગ્ર અમદાવાદ શહેરમાં ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો. પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તારના તમામ પ્રમુખ વિસ્તારોમાં એકસાથે મેઘમહેર થતાં વાતાવરણમાં ભારે ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.
પૂર્વ અને પશ્ચિમ અમદાવાદના તમામ વિસ્તારોમાં મેઘમહેર
શહેરના પશ્ચિમ અને પૂર્વ એમ બંને ભાગોમાં વરસાદી માહોલ જામ્યો છે. અલગ-અલગ વિસ્તારોની વાત કરીએ તો પશ્ચિમ અને એસજી હાઇવેના પ્રહલાદનગર, શ્યામલ, શિવરંજની, જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર, મકરબા, સેટેલાઇટ, આંબાવાડી, પાલડી અને વાસણા વિસ્તારમાં મુસળધાર વરસાદ નોંધાયો છે. ઉત્તર-પશ્ચિમ વિસ્તારના થલતેજ અને બોપલ વિસ્તારમાં પણ ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે.
પૂર્વ અને દક્ષિણ અમદાવાદની વાત કરીએ તો મણિનગર, જશોદાનગર, ઘોડાસર, ઈસનપુર, નારોલ, CTM, હાટકેશ્વર, ખોખરા, અમરાઈવાડી, રબારી કોલોની, વસ્ત્રાલ, રામોલ, કાંકરિયા, બહેરામપુરા, દાણીલીમડા અને જમાલપુર સહિતના તમામ વિસ્તારોમાં મુસળધાર વરસાદથી રસ્તાઓ ભીંજાયા છે.
એસજી હાઇવે પર વિઝિબિલિટી ઘટી, બોપલમાં પાણી ભરાયા
થલતેજ અને એસજી હાઇવે પર એટલો ધોધમાર વરસાદ શરૂ થયો હતો કે વાહનચાલકો માટે વિઝિબિલિટી ખૂબ જ ઘટી ગઈ હતી. ધોધમાર વરસાદના કારણે વાહનચાલકોને હેડલાઇટ ચાલુ રાખીને વાહન ચલાવવાની ફરજ પડી હતી. દરમિયાન, ભારે વરસાદને કારણે શહેરના નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં પાણી ભરાવાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે. બોપલ વિસ્તાર સહિત કેટલાક મુખ્ય માર્ગો પર પાણી ભરાઈ જવાના કારણે વાહન વ્યવહાર ભારે ખોરવાયો છે. રસ્તાઓ પર પાણી ભરાતાં ટ્રાફિક જામના દ્રશ્યો પણ સર્જાયા છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ધમાકેદાર વરસાદ
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી હતી કે આગામી 48 કલાક અમદાવાદ અને ગાંધીનગર માટે મહત્વના રહેશે. પૂર્વ અમદાવાદના વિસ્તારો જેવા કે નરોડા, રામોલ અને ઓઢવમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા હતી. જ્યારે બોપાલ અને સિંધુભવન રોડ જેવા પશ્ચિમના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડવાની આગાહી કરાઈ હતી. ગાંધીનગર શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદની સંભાવના વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ઉત્તર ગુજરાતમાં મુસળધાર વરસાદ પડવાની આગાહી અંબાલાલે કરી હતી. જેના ભાગરૂપે અંબાલાલ પટેલ સાચા પડ્યા છે અને અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે.
હવામાન વિભાગના જણાવ્યા અનુસાર, આગામી કલાકોમાં પણ અમદાવાદમાં વરસાદી વાદળોની જમાવટ રહેવાની શક્યતા છે. તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને કામ વગર બહાર ન નીકળવા અને પાણી ભરાયેલા રસ્તાઓ પર વાહન સાવચેતીપૂર્વક ચલાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.