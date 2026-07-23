Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે અમદાવાદમાં મેઘાની વિસ્ફોટક એન્ટ્રી: પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી આખું શહેર ભીંજાયું, એસજી હાઇ-વે અને બોપલ પાણીમાં!

કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે અમદાવાદમાં મેઘાની વિસ્ફોટક એન્ટ્રી: પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી આખું શહેર ભીંજાયું, એસજી હાઇ-વે અને બોપલ પાણીમાં!

Ahmedabad HeavyRains: અમદાવાદ શહેરમાં આજે સાર્વત્રિક વરસાદી માહોલ જામ્યો છે, જેમાં પૂર્વ અને પશ્ચિમ બંને વિસ્તારોમાં સારો એવો વરસાદ વરસી રહ્યો છે. પશ્ચિમ અમદાવાદના પ્રહલાદનગર, શ્યામલ, શિવરંજની, જીવરાજ પાર્ક, વેજલપુર, મકરબા, વાસણા, પાલડી, થલતેજ અને આંબાવાડી જેવા વિસ્તારોમાં મેઘરાજાએ ધમાકેદાર બેટિંગ કરી છે. બીજી તરફ, પૂર્વ અમદાવાદના મણિનગર, જશોદાનગર, ઘોડાસર, ઈસનપુર, નારોલ, CTM, હાટકેશ્વર, ખોખરા, અમરાઈવાડી, રબારી કોલોની, વસ્ત્રાલ, રામોલ, દાણીલીમડા, કાંકરિયા, બહેરામપુરા અને જમાલપુર સહિતના વિસ્તારોમાં પણ ધીમી ધારે તથા ધોધમાર વરસાદ પડી રહ્યો છે. સમગ્ર શહેરમાં આ રીતે ઝાપટાં અને વરસાદી માહોલ સર્જાતા વાતાવરણમાં સરસ આહલાદક ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 23, 2026, 09:54 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 09:54 AM IST
કાળા ડિબાંગ વાદળો વચ્ચે અમદાવાદમાં મેઘાની વિસ્ફોટક એન્ટ્રી: પૂર્વથી પશ્ચિમ સુધી આખું શહેર ભીંજાયું, એસજી હાઇ-વે અને બોપલ પાણીમાં!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
દક્ષિણ ગુજરાતમાં મેઘાનું 'રૌદ્ર' રૂપ! તમામ જિલ્લાઓની શાળાઓમાં રજા જાહેર; જાણો હવે...
Holiday53 min ago
2
Tear gas56 min ago
3
waterlogging1 hr ago
4
Gujarat Monsoon 20261 hr ago
5
Salman Khan2 hrs ago