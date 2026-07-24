Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અમદાવાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ; વર્ષ 1927 પછી જુલાઈનો સૌથી મોટો રેકોર્ડ તૂટ્યો,બાવળાના ગેલોપ્સ પાર્કમાં 900 લોકોનું રેસ્ક્યૂ

અમદાવાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ; વર્ષ 1927 પછી જુલાઈનો સૌથી મોટો રેકોર્ડ તૂટ્યો,બાવળાના 'ગેલોપ્સ પાર્ક'માં 900 લોકોનું રેસ્ક્યૂ

Ahmedabad Heavy Rains: ગુજરાતમાં મેઘરાજાએ ફરી એકવાર તોફાની બેટિંગ શરૂ કરી છે. હવામાન વિભાગે રાજ્યના અનેક જિલ્લાઓ માટે ભારેથી અતિભારે વરસાદનું રેડ એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. અમદાવાદમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં 294.6 મીમી વરસાદ નોંધાયો છે, જે જુલાઈ મહિનામાં વર્ષ 1927 પછીનો સૌથી વધુ વરસાદ ગણાઈ રહ્યો છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 02:36 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:59 PM IST
અમદાવાદમાં મેઘરાજાની તોફાની બેટિંગ; વર્ષ 1927 પછી જુલાઈનો સૌથી મોટો રેકોર્ડ તૂટ્યો,બાવળાના 'ગેલોપ્સ પાર્ક'માં 900 લોકોનું રેસ્ક્યૂ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
અમદાવાદમાં આગાહી નહોતી છતાં કેમ તૂટી પડ્યો આટલો વરસાદ? જાણો શહેરના 'ભુક્કા કાઢી નાખન
Ambalal Patel big prediction51 min ago
2
CJP Protest59 min ago
3
Middle East crisis1 hr ago
4
CM Bhupendra Patel1 hr ago
5
Gujarat Monsoon 20262 hrs ago