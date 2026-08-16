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જન્માષ્ટમી, પર્યુષણ અને નવરાત્રીમાં પડશે ભારે વરસાદ! ગુજરાતમાં ઓગસ્ટથી ઓક્ટોબર સુધી ધોધમાર વરસાદની આગાહી

Ambalal Patel forecast: હવામાનમાં આવી રહેલા ફેરફારોને કારણે રાજ્યમાં આવનારા દિવસોમાં વરસાદનું જોર વધવાની શક્યતા છે. ઓગસ્ટથી શરૂ કરીને સપ્ટેમ્બર અને ઓક્ટોબર મહિના સુધી ગુજરાતના વિવિધ વિસ્તારોમાં હળવાથી ભારે વરસાદી ઝાપટાં અને સાર્વત્રિક વરસાદની ભવિષ્યવાણી કરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 16, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 12:39 PM IST
જન્માષ્ટમી, પર્યુષણ અને નવરાત્રીમાં પડશે ભારે વરસાદ! ગુજરાતમાં ઓગસ્ટથી ઓક્ટોબર સુધી ધોધમાર વરસાદની આગાહી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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