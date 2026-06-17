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‘શાળા શરૂ થયાને 10 દિવસ થયા, છતાં લાખો વિદ્યાર્થીઓ પાઠ્યપુસ્તકો વિના વંચિત’, ગુજરાતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર મોટો સવાલ

Gujarat Congress: ગુજરાતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા ખાડે ગઈ છે. શાળા શરૂ થયાને 10 દિવસ વીતી ગયા, હજુ લાખો વિદ્યાર્થીઓને પાઠ્યપુસ્તકો નથી. ધોરણ 9 અને 11ના વિદ્યાર્થીઓ સૌથી વધુ પ્રભાવિત થયો છે, જેમના કારણે તેમનો અભ્યાસ અટક્યો છે. 208 રૂટમાંથી માત્ર 15 રૂટમાં જ પુસ્તકો પહોંચ્યા. 193 રૂટ અને રાજ્યના ૪૦૦થી વધુ વિતરણ કેન્દ્રો પર હજુ પુસ્તકો નથી

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 17, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 04:01 PM IST
‘શાળા શરૂ થયાને 10 દિવસ થયા, છતાં લાખો વિદ્યાર્થીઓ પાઠ્યપુસ્તકો વિના વંચિત’, ગુજરાતમાં શિક્ષણ વ્યવસ્થા પર મોટો સવાલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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