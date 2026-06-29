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નાસીરનગર ડિમોલિશન મુદ્દે હાઈકોર્ટે પોલીસ વિભાગ અને SMCનો ઉધડો લીધો

Nasirnagar Demolition: સુરતમાં નાસીરનગરના ભૂતિયા ડિમોલિશન મામલે આજે ફરીથી ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સુનાવણી થઈ. આ સુનાવણીમાં કોર્ટે સુરત મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના અધિકારીઓ અને ગુજરાત પોલીસ વિભાગનો ઉધડો લીધો. જજે SMC અધિકારી રિમાર્કેશન કરવા માટે ગયા હતા કે ડીમોલેશન માટે તે સવાલ કર્યો અને કોર્ટે કહ્યું કે જો ખોટું થયું છે તો શું પોલીસ સપોર્ટ કરી રહી હતી કે શું? વધુ વિગતો માટે વાંચો અહેવાલ. 

Written ByViral Raval
Published: Jun 29, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:32 PM IST
નાસીરનગર ડિમોલિશન મુદ્દે હાઈકોર્ટે પોલીસ વિભાગ અને SMCનો ઉધડો લીધો
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

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