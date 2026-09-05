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અમદાવાદના પેલેડિયમ મોલના ચેન્જિંગ રૂમ કાંડ મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં સમાધાન: આરોપીને 50 હજારનો દંડ અને 1 મહિનો સિવિલમાં સેવાનો આદેશ

Ahmedabad Mall Videography Case: ગુજરાત હાઈકોર્ટે અમદાવાદના પેલેડિયમ મોલના ચેન્જિંગ રૂમના ફ્લોર પર પોતાનો મોબાઈલ કેમેરો મૂકીને સગીર બાળકીનો વીડિયો રેકોર્ડ કરવાના પ્રયાસ બદલ 27 વર્ષીય ઓટોમોબાઈલ એન્જિનિયરને સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક મહિનો સામાજિક સેવા કરવા અને અનાથાશ્રમમાં 50 હજારનું દાન કરવાનો આદેશ આપ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 05, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 05, 2026, 10:28 AM IST
અમદાવાદના પેલેડિયમ મોલના ચેન્જિંગ રૂમ કાંડ મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં સમાધાન: આરોપીને 50 હજારનો દંડ અને 1 મહિનો સિવિલમાં સેવાનો આદેશ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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