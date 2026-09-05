/અમદાવાદના પેલેડિયમ મોલના ચેન્જિંગ રૂમ કાંડ મુદ્દે હાઇકોર્ટમાં સમાધાન: આરોપીને 50 હજારનો દંડ અને 1 મહિનો સિવિલમાં સેવાનો આદેશ

Ahmedabad Mall Videography Case: અમદાવાદના ચર્ચિત પેલેડિયમ મોલના ચેન્જિંગ રૂમમાં સગીરાનો વીડિયો બનાવવાના મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વનો ચુકાદો આપ્યો છે. બંને પક્ષો વચ્ચે થયેલા સમાધાન બાદ હાઈકોર્ટે નોંધાયેલી FIR રદ કરી છે. જોકે, કોર્ટે આરોપી એન્જિનિયરને શરતી રાહત આપતા 50,000 રૂપિયાનું દાન અનાથ આશ્રમમાં જમા કરાવવા તેમજ અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક મહિના સુધી સેવા આપવાનો કડક આદેશ કર્યો છે.
શું હતો સમગ્ર મામલો?
ગત વર્ષે ઓક્ટોબર મહિનામાં અમદાવાદના જાણીતા પેલેડિયમ મોલના ચેન્જિંગ રૂમમાં એક ગંભીર ઘટના પ્રકાશમાં આવી હતી. 27વર્ષીય ઓટોમોબાઇલ એન્જિનિયર રવિ પ્રજાપતિએ ફ્લોર પર પોતાનો મોબાઈલ કેમેરો મૂકીને એક સગીર બાળકીનો વીડિયો રેકોર્ડ કર્યો હતો. આ મામલે આરોપી વિરુદ્ધ વસ્ત્રાપુર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ (FIR) નોંધવામાં આવી હતી.
દીકરીના અભ્યાસ અને ભવિષ્યને ધ્યાને રાખી સમાધાન
કેસની સુનાવણી દરમિયાન સગીરાના માતા-પિતાએ હાઈકોર્ટમાં સોગંદનામું રજૂ કરીને કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે તેઓએ આરોપી સાથે સમાધાન કરી લીધું છે અને હવે આગળ કોઈ ફોજદારી કાર્યવાહી કરવા માંગતા નથી.
સગીરાના માતા-પિતાએ કોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું રજૂ કર્યું
આ કેસની સુનાવણી દરમિયાન ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં બંને પક્ષો વચ્ચે સમાધાન થતાં કેસનો નિકાલ આવ્યો છે. સગીરાના માતા-પિતાએ કોર્ટ સમક્ષ સોગંદનામું રજૂ કરીને જણાવ્યું હતું કે તેઓએ આરોપી સાથે સમાધાન કરી લીધું છે અને હવે તેઓ આ મામલે આગળ કોઈ ફોજદારી કાર્યવાહી કરવા માંગતા નથી. પરિવારની આ વિનંતીને પગલે હાઇકોર્ટે આરોપી વિરુદ્ધ નોંધાયેલી FIR રદ કરી હતી, જોકે તેની સામે દંડ પણ ફટકાર્યો હતો.
બાળકીના અભ્યાસ અને ભવિષ્યની ચિંતા
સગીરાના પરિવારે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે આ કાનૂની વિવાદને કારણે તેમની દીકરીના અભ્યાસ પર ખૂબ જ વિપરીત અસર પડી છે. આ ઘટનાથી સગીરા પર ભારે માનસિક બોજ પડ્યો છે અને તેના કારણે તે પોતાની બોર્ડની પરીક્ષામાં પણ સારું પરિણામ મેળવી શકી નથી. તેના આગળના અભ્યાસ અને ભવિષ્યમાં થનારા લગ્નને ધ્યાનમાં રાખીને, પરિવારે આ પ્રકરણને ભૂલીને જીવનમાં આગળ વધવાનું નક્કી કર્યું છે.
હાઈકોર્ટનો આદેશ: દંડ અને સિવિલમાં સેવાની સજા
બાળકીના ભવિષ્યને ધ્યાનમાં રાખીને કોર્ટે ભલે કેસ રદ કર્યો હોય, પરંતુ આરોપીને તેની હરકત માટે સજા ચોક્કસ ફટકારી છે. હાઇકોર્ટે આરોપી એન્જિનિયરને આદેશ આપ્યો છે કે તેણે અનાથ આશ્રમમાં 50 હજાર રૂપિયાનું દાન આપવું પડશે. આ ઉપરાંત, દંડના ભાગરૂપે તેણે અમદાવાદની અસારવા સિવિલ હોસ્પિટલમાં એક મહિના સુધી ફરજિયાત સેવા આપવાની રહેશે.