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અમદાવાદીઓ માટે ચિંતાજનક સમાચાર: થલતેજ, સેટેલાઇટ સહિતના પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં ભૂકંપનું જોખમ વધુ

વર્ષ 2001મા ભૂજમાં આવેલા જોરદાર ભૂકંપની અસર 240 કિમી દૂર અમદાવાદમાં થઈ હતી. અમદાવાદમાં તે સમયે ઘણી ઈમારતો ધરાશાયી થઈ હતી. હવે ભૂકંપ સંશોધન સંસ્થા દ્વારા તાજેતરમાં હાથ ધરવામાં આવેલા સંશોધનમાં સામે આવ્યું છે કે અમદાવાદ પશ્ચિમ વિસ્તારમાં ભૂકંપનું જોખમ સૌથી વધુ છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Aug 03, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 10:45 AM IST
અમદાવાદીઓ માટે ચિંતાજનક સમાચાર: થલતેજ, સેટેલાઇટ સહિતના પશ્ચિમ વિસ્તારોમાં ભૂકંપનું જોખમ વધુ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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