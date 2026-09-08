/ભૂલ માલિકની અને વ્યાજખોરોના ચુંગાલમાં ફસાયો કર્મચારી, ધાકધમકીથી 26 લાખ પડાવ્યા

ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ પાડાના વાંકે પખાલીને ડામ આ કહેવત તો તમે સાંભળી જ હશે, પરંતુ અમદાવાદમાં આ કહેવત એકદમ સાચી પડી છે. સિંધુભવન રોડ પર આવેલી એક પ્રાઇવેટ કંપનીના માલિકે લીધેલા પૈસાની ઉઘરાણીમાં એક નિર્દોષ કર્મચારી વ્યાજખોરોના ચક્રવ્યૂહમાં એવો ફસાયો કે તેણે પોતાની જીવનભરની કમાણી, માતાના દાગીના અને પત્નીનું મંગળસૂત્ર પણ ગુમાવવાનો વારો આવ્યો. ગેરકાયદેસર રીતે લાયસન્સ વિના માસિક 10 ટકા જેટલું તોતિંગ વ્યાજ વસૂલી, કર્મચારીને ઢોર માર મારી દાંત તોડી નાખનાર 4 વ્યાજખોરોની આખરે બોપલ પોલીસે ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
નિર્દોષ કર્મચારી ફસાયો
અમદાવાદના સિંધુ ભવન રોડ પર આવેલા ઇન્ટરનેશનલ રીક્રુટમેન્ટ એકેડેમીમાં દર્શન પુરોહિત નામનો યુવાન નોકરી કરતો હતો. આ કંપનીના માલિક ગૌરવભાઈના સંપર્કમાં વિશાલ દેસાઈ નામનો શખ્સ આવ્યો હતો. વિશાલ દેસાઈએ પોતાના બે ભાઈઓને નોર્વે મોકલવા માટે કંપની માલિક ગૌરવભાઈને અમુક રકમ આપી હતી. પરંતુ ગૌરવભાઈ આ રકમ સમયસર પરત ન કરી શકતા, તેમણે પોતાના જ કર્મચારી દર્શનની ફોરવ્હીલ ગાડી સિક્યોરિટી પેટે વિશાલ દેસાઈને પકડાવી દીધી. બસ અહીંથી જ શરૂ થયો દર્શન પુરોહિતનો ખરાબ સમય.
વ્યાજખોરોનો આતંક, લાખો રૂપિયા ચુકવ્યા
દર્શનને આ વ્યાજખોરોએ પોતાની જાળમાં એવો ફસાવ્યો કે ગાડી છોડાવવા માટે તેણે માસિક 10 ટકાના ઊંચા વ્યાજે પૈસા ચૂકવવાની નોબત આવી હતી. વ્યાજખોર આરોપીઓએ ગાડીના બદલામાં 12 લાખ 35 હજાર રૂપિયા વસૂલી લીધા હોવા છતાં, દર્શન પાસેથી બળજબરીથી લખાણ અને બે કોરા ચેક પડાવી લીધા હતા અને તે પરત કર્યા ન હતા. પૈસાની ભૂખ સંતોષાઈ ન હોવાથી આ વ્યાજખોરોએ દર્શન પુરોહિતને ઢોર માર માર્યો, તેના દાંત તોડી નાખ્યા અને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપી. વ્યાજખોરોના ડરથી દર્શને કટકે-કટકે કુલ 26 લાખ 5 હજાર રૂપિયા રોકડા ચૂકવ્યા! એટલું જ નહીં, આરોપીઓએ દર્શનની માતાનો 6 લાખ રૂપિયાનો સોનાનો સેટ અને પત્નીનું મંગળસૂત્ર પણ મુથૂટ ફાઇનાન્સમાં ગીરવે મુકાવીને પૈસા પડાવી લીધા હતા.
ફ્લેટ લખાવવા પણ પહોંચી ગયા વ્યાજખોરો
જ્યારે વ્યાજખોરો ફરિયાદી કર્મચારી દર્શન પુરોહિત પાસે ફ્લેટ લખાવવા માટે પહોંચ્યા ત્યારે ફરિયાદી કંટાળીને બોપલ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો હતો. આખરે વ્યાજખોરોના ત્રાસથી કંટાળીને દર્શન પુરોહિતે અમદાવાદ ગ્રામ્યના બોપલ પોલીસ મથકે ન્યાય માટે ગુહાર લગાવી હતી. બોપલ પોલીસે તાત્કાલિક એક્શન લેતા આ કેસમાં સંડોવાયેલા ચાર વ્યાજખોર આરોપીઓની સામે ફરિયાદ નોંધીને વિશાલ ગેમરભાઈ દેસાઇ , વિક્રમ હવાભાઇ દેસાઇ , આયુષ વાધુ ભાઇ દેસાઇ, આશિષ ઉર્ફે બચ્ચન કાનજીભાઇ દેસાઇની ધરપકડ કરી લીધી છે અને વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. બોપલ પોલીસ તપાસમાં એવો પણ ખુલાસો થયો છે કે મુખ્ય આરોપી વિશાલ દેસાઇ અને વિક્રમ દેસાઇ વિરુદ્ધ અગાઉ પણ અમદાવાદ શહેરના બોડકદેવ પોલીસ સ્ટેશનમાં મારામારી અને ધાકધમકીના ગુનાઓ નોંધાયેલા છે.
ત્યારે ફરિયાદ નોંધાતા જ ભોગ બનનાર યુવક અને તેના પરિવારે રાહતનો શ્વાસ લીધો છે. હાલ તો બોપલ પોલીસે આ તમામ આરોપીઓની કડક પૂછપરછ શરૂ કરી છે. પરંતુ આ ઘટનાએ એ સાબિત કર્યું છે કે કંપની માલિકોની ભૂલનો ભોગ ઘણીવાર નિર્દોષ કર્મચારીઓએ બનવું પડે છે.