હદ થઈ ગઈ! AMCના નાક નીચે કોર્પોરેશનના કન્ટેનરમાં જ ચાલતું હતું હાઈપ્રોફાઈલ જુગારધામ, આ રીતે થયો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: અમદાવાદના નારણપુરામાં AMCના પાર્કિંગમાં ઉભેલા બંધ કન્ટેનરમાં ચાલતા જુગારધામ પર પોલીસે દરોડો પાડી 9 શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. PCBએ સ્થળ પરથી 5.23 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે. આ મામલે પોલીસે કુંતલ પટેલ નામના શખ્સને વોન્ટેડ જાહેર કરી તપાસ હાથ ધરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:59 PM IST
  • કોર્પોરેશનના પ્લોટમાં કન્ટેનરને બનાવી દીધું હાઈપ્રોફાઈલ જુગારધામ
  • AMCના નાક નીચે ચાલતા હાઈપ્રોફાઈલ જુગારધામનો PCBએ કર્યો પર્દાફાશ
  • PCBની રેડ કરી 9 જુગારીઓને લાખોની રોકડ સાથે ઝડપી પાડ્યા

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: શહેરમાં અસામાજિક પ્રવૃત્તિઓ ડામવા માટે અમદાવાદ શહેર પી.સી.બી. (Privilege Crime Branch)એ એક મોટી કાર્યવાહી કરી છે. નારણપુરા વિસ્તારમાં એ.ઈ.સી. (AEC) ચાર રસ્તા પાસે આવેલા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના ખુલ્લા પાર્કિંગ પ્લોટમાં એક બંધ કન્ટેનરની અંદર ધમધમતા જુગારધામ પર પોલીસે દરોડો પાડીને 9 શખ્સોને ઝડપી લીધા છે. આ રેડમાં લાખોની રોકડ અને મોબાઈલ ફોન સહિતનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

બાતમીના આધારે ત્રાટકી PCBની ટીમ
પી.સી.બી.ની ટીમને સચોટ બાતમી મળી હતી કે, નારણપુરા એસ.કે.ડી. સુર્યા આઈકોન ફ્લેટની સામે આવેલા એએમસી (AMC)ના પાર્કિંગ પ્લોટમાં કેટલાક શખ્સો એક બંધ કન્ટેનરની અંદર એકઠા થઈને ગંજીપાના વડે હાર-જીતનો જુગાર રમી રહ્યા છે. બાતમીના આધારે પોલીસે વ્યૂહાત્મક રીતે દરોડો પાડ્યો ત્યારે કન્ટેનરની અંદર જુગારની મહેફિલ જામી હતી. પોલીસને જોઈને જુગારીઓમાં ફફડાટ વ્યાપી ગયો હતો.

વેપારીઓ અને ખેડૂતોની ધરપકડ
પોલીસે સ્થળ પરથી 9 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેમાં મોટાભાગના વેપાર અને ખેતી સાથે સંકળાયેલા છે. પકડાયેલા આરોપીઓમાં થલતેજ ગામનો જૈમીન બારોટ, સેટેલાઈટનો વિશાલ ઠાકોર, સાતેજ કલોલનો જીજ્ઞેશ પટેલ અને ભાવિન પટેલ, સતાધારનો હર્ષ પટેલ, ભાડજનો જનક પટેલ, સાયન્સ સિટી સોલાનો હરેશ પટેલ, ચાંદલોડિયાનો 73 વર્ષીય વૃદ્ધ ચંપકલાલ પટેલ અને કડીના જીતેન્દ્ર પટેલનો સમાવેશ થાય છે. આ તમામ શખ્સો ઊંચી સોસાયટીઓમાં રહીને અહીં જુગાર રમવા એકઠા થયા હતા.

લાખોનો મુદ્દામાલ કબજે
પોલીસે રેડ દરમિયાન આરોપીઓની અંગઝડતી અને દાવ પરથી કુલ 3,03,000ની રોકડ રકમ રિકવર કરી છે. આ ઉપરાંત આરોપીઓ પાસેથી 2,20,000ની કિંમતના 10 કિંમતી મોબાઈલ ફોન અને ગંજીપાનાની 104 નંગ કેટ પણ કબજે કરી છે. આમ, કુલ 5,23,000નો મુદ્દામાલ પોલીસે જપ્ત કર્યો છે.

વોન્ટેડ આરોપીની શોધખોળ
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે, આ જુગારધામ ચલાવવામાં શીલજ ગામના કુંતલ જશવંતભાઈ પટેલની પણ સંડોવણી છે. જો કે, રેડ દરમિયાન કુંતલ પટેલ મળી આવ્યો ન હતો, જેથી પોલીસે તેને વોન્ટેડ જાહેર કર્યો છે. નારણપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં જુગારધારાની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધીને પી.સી.બી.એ આગળની તપાસ હાથ ધરી છે. સરકારી જમીન પર આવેલા પાર્કિંગ પ્લોટમાં આ રીતે કન્ટેનરમાં જુગારધામ ચાલતું હોવાથી સ્થાનિક પોલીસ ની સુરક્ષા વ્યવસ્થા સામે પણ સવાલો ઉભા થયા છે.

DIPAK CHAVDA

2018થી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે, બિઝનેસ, નેશનલ, ઈન્ટરનેશનલ, ક્રાઈમ, રાજનીતિ સહિત અનેક કેટેગરીમાં કામ કરે છે અને લોકોને માહિતી પુરી પાડે છે. હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે.

