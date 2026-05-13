  • /ગુજરાત માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય: અમદાવાદ-ધોલેરા વચ્ચે દોડશે દેશની પ્રથમ સ્વદેશી સેમી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન

ગુજરાત માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય: અમદાવાદ-ધોલેરા વચ્ચે દોડશે દેશની પ્રથમ 'સ્વદેશી' સેમી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન

Cabinet Briefing: અમદાવાદ-ધોલેરા કનેક્ટિવિટી માટે મહત્વનો નિર્ણય. સરખેજ અને ધોલેરા નવી રેલવે લાઈનને કેન્દ્રની મંજૂરી. દેશની પ્રથમ સેમી હાઈસ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી. ₹20,667 કરોડના ખર્ચે 134 કિમીની રેલવે લાઈન મંજૂર. હવે અમદાવાદ-ધોલેરા વચ્ચે મુસાફરી થશે વધુ આસાન. રેલવે કનેક્ટિવિટી મળતા ઉદ્યોગોને થશે મોટો ફાયદો. 2030-31 સુધીમાં 'સ્વદેશી' ટેકનોલોજીથી રેલ તૈયાર. ધોલેરા એરપોર્ટ અને લોથલ હવે રેલવે માર્ગે જોડાશે. 284 ગામોના 5 લાખ લોકોને મળશે આધુનિક રેલ સુવિધા. પ્રદૂષણ મુક્ત સફર અને ઈંધણની થશે મોટી બચત.

Written ByKinjal PatelUpdated byKinjal Patel
Published: May 13, 2026, 04:27 PM IST|Updated: May 13, 2026, 04:27 PM IST
About the Author

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

