ગુજરાત માટે ઐતિહાસિક નિર્ણય: અમદાવાદ-ધોલેરા વચ્ચે દોડશે દેશની પ્રથમ 'સ્વદેશી' સેમી હાઈ-સ્પીડ ટ્રેન

Cabinet Briefing: અમદાવાદ-ધોલેરા કનેક્ટિવિટી માટે મહત્વનો નિર્ણય. સરખેજ અને ધોલેરા નવી રેલવે લાઈનને કેન્દ્રની મંજૂરી. દેશની પ્રથમ સેમી હાઈસ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટને મંજૂરી. ₹20,667 કરોડના ખર્ચે 134 કિમીની રેલવે લાઈન મંજૂર. હવે અમદાવાદ-ધોલેરા વચ્ચે મુસાફરી થશે વધુ આસાન. રેલવે કનેક્ટિવિટી મળતા ઉદ્યોગોને થશે મોટો ફાયદો. 2030-31 સુધીમાં 'સ્વદેશી' ટેકનોલોજીથી રેલ તૈયાર. ધોલેરા એરપોર્ટ અને લોથલ હવે રેલવે માર્ગે જોડાશે. 284 ગામોના 5 લાખ લોકોને મળશે આધુનિક રેલ સુવિધા. પ્રદૂષણ મુક્ત સફર અને ઈંધણની થશે મોટી બચત.
Cabinet Briefing: કેન્દ્ર સરકાર દ્વારા ગુજરાતના ઔદ્યોગિક અને માળખાગત વિકાસને નવી ઊંચાઈએ લઈ જવા માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં મળેલી કેન્દ્રીય કેબિનેટ બેઠકમાં અમદાવાદ (સરખેજ) થી ધોલેરા વચ્ચેની સેમી હાઈ-સ્પીડ રેલ લાઈનને સત્તાવાર મંજૂરી આપી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદ-ધોલેરા સેમી હાઈ-સ્પીડ રેલ પ્રોજેક્ટ આગામી દાયકામાં ગુજરાતને વૈશ્વિક ઇન્ડસ્ટ્રિયલ મેપ પર મજબૂત રીતે સ્થાપિત કરશે. આ પ્રોજેક્ટથી માત્ર મુસાફરીનો સમય જ નહીં ઘટે, પરંતુ રોજગારીની નવી તકોનું પણ સર્જન થશે.
આ પ્રોજેક્ટ માત્ર પરિવહનનું સાધન નથી, પરંતુ ગુજરાતના આર્થિક ભવિષ્યની કરોડરજ્જુ સાબિત થશે. જેનો કુલ ખર્ચ અંદાજે ₹20,667 કરોડ રૂપિયા થશે. જે 34 કિમી લાંબી ડબલ-લાઈન રેલવે લાઈન હશે. જેમાં સંપૂર્ણ 'સ્વદેશી' ટેકનોલોજીથી નિર્મિત દેશનો પ્રથમ સેમી હાઈ-સ્પીડ પ્રોજેક્ટ હશે. એવું કહેવાઈ રહ્યું છે કે વર્ષ 2030-31 સુધીમાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવાનું લક્ષ્યાંક છે.
VIDEO | Delhi: During cabinet briefing, Union Minister Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) says, “Everyone is aware of the kind of geopolitical situation we are facing today. In such circumstances, we have to take all the necessary decisions to become self-reliant. In that… pic.twitter.com/t5xI9OfDBL
— Press Trust of India (@PTI_News) May 13, 2026
ધોલેરા SIR અને સેમિકન્ડક્ટર હબને મળશે વેગ
ધોલેરા સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રીજન (SIR) માં ભારતનો પ્રથમ સેમિકન્ડક્ટર પ્લાન્ટ આકાર લઈ રહ્યો છે. આ રેલ પ્રોજેક્ટથી ધોલેરા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ સિટી અને અમદાવાદ વચ્ચે કનેક્ટિવિટી અત્યંત ઝડપી બનશે. ઉદ્યોગો માટે કાચો માલ લાવવા અને તૈયાર માલના પરિવહન માટે આ લાઈન 'ગેમ-ચેન્જર' સાબિત થશે.
પ્રવાસન અને સ્થાનિકોને ફાયદો
આ રેલવે લાઈન માત્ર ઉદ્યોગો જ નહીં, પરંતુ પ્રવાસન અને સામાન્ય જનતા માટે પણ આશીર્વાદરૂપ બનશે. વિશ્વ પ્રસિદ્ધ હેરિટેજ સાઈટ લોથલ હવે સીધું રેલવે માર્ગે જોડાશે. ધોલેરા ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટને આ રેલ લાઈનનો સીધો લાભ મળશે. આ રૂટ પર આવતા 284 ગામોના અંદાજે 5 લાખ લોકોને આધુનિક પરિવહન સુવિધાનો લાભ મળશે. આ પ્રોજેક્ટથી ઈંધણની મોટી બચત થશે અને પ્રદૂષણ મુક્ત મુસાફરીનો વિકલ્પ મળશે.
કેબિનેટના અન્ય મહત્વના નિર્ણયો
કેન્દ્રીય મંત્રી અશ્વિની વૈષ્ણવે માહિતી આપી હતી કે આ બેઠકમાં કુલ ₹3,18,165 કરોડની વિવિધ યોજનાઓને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી છે, જેમાં વર્ષ 2026-27ની સીઝન માટે ખરીફ પાકના MSP (ટેકાના ભાવ) પેટે ₹2,60,000 કરોડની ફાળવણી. દેશમાં કોલસામાંથી ગેસ બનાવવા માટે ₹37,500 કરોડની કોલ ગેસિફિકેશન સ્કીમને મંજૂરી. નાગપુર ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના આધુનિકીકરણ માટે મહત્વનો નિર્ણય લેવાયો છે.