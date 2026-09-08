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અમદાવાદમાં હચમચાવનારૂં 'ઓનર કિલિંગ': બીભત્સ વીડિયો વાયરલ થતાં પિતા-ભાઈએ કરી 22 વર્ષીય દીકરીની કરપીણ હત્યા

અમદાવાદમાં એક એવી ઘટના સામે આવી છે જે લોહીના સંબંધો પર તમારો વિશ્વાસ ઉઠાવી દેશે. એક પિતા અને પિતાએ મળી પરિવારની 22 વર્ષની દીકરીની ક્રૂરતાથી હત્યા કરી દીધી. ત્યારબાદ આ સત્યને છુપાવવા માટે પરિવારે માર્ગ અકસ્માતનું બહાનું બનાવ્યું હતું. પરંતુ જ્યારે પોલીસે સમગ્ર મામલે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરી તો ચોંકાવનારી વિગતો સામે આવી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 08, 2026, 08:55 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:55 PM IST
અમદાવાદમાં હચમચાવનારૂં 'ઓનર કિલિંગ': બીભત્સ વીડિયો વાયરલ થતાં પિતા-ભાઈએ કરી 22 વર્ષીય દીકરીની કરપીણ હત્યા

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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બીભત્સ વીડિયો વાયરલ થતાં પિતા-ભાઈએ કરી 22 વર્ષીય દીકરીની કરપીણ હત્યા
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