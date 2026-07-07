/બહેરામપુરામાં સરેઆમ ગુંડાગીરી! દીકરીની લાજ બચાવવા જતાં પિતાની કરપીણ હત્યા

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના બહેરામપુરામાં છેડતીના વિરોધમાં શરૂ થયેલો વિવાદ હવે હત્યાના કેસમાં ફેરવાયો છે. દીકરીની છેડતીનો વિરોધ કરવા પહોંચેલા 65 વર્ષીય પિતાના સારવાર દરમિયાન મોત બાદ કાગડાપીઠ પોલીસે હત્યાનો ગુનો નોંધી મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે. કોણ છે આ આરોપી? ચાલો જાણીએ.
અમદાવાદમાં લુખ્ખા તત્વોનો આતંક
અમદાવાદ પોલીસે આરોપી જતીન પરમારની હત્યા કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. અમદાવાદના બહેરામપુરાના અમૃતનગર વિસ્તારમાં બનેલી આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં ચકચાર મચાવી છે. ઘટનાની વિગત એવી છે કે, પરિવાર સાથે જન્મદિવસની ઉજવણી કરીને ઘરે પરત ફરી રહેલી એક મહિલાની આ આરોપી દ્વારા જાહેરમાં છેડતી કરવામાં આવી હતી. બહેનનીની છેડતી થતાં જ તેનો ભાઈ વહારે આવ્યો અને આરોપી જતીન પરમાર વચ્ચે ઉગ્ર બોલાચાલી થઈ. જોતજોતામાં વિવાદ એટલો વધી ગયો કે આરોપીએ હથિયાર કાઢ્યું, પણ પરિવારે હથિયાર છીનવી લેતા આરોપી વધુ ઉશ્કેરાયો હતો અને આખા પરિવાર પર આડેધડ પથ્થરમારો શરૂ કરી દીધો હતો.
સિમેન્ટનો બ્લોક મારી વૃદ્ધની નિર્મમ હત્યા
આ પથ્થરમારા અને હોબાળા દરમિયાન મહિલાના 65 વર્ષીય પિતા પણ ત્યાં દોડી આવ્યા હતા અને વચ્ચે બચાવ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. પરંતુ ક્રૂરતાની હદ વટાવી ચૂકેલા આરોપી જતીન પરમારે નીચેથી સિમેન્ટનો એક ભારેખમ બ્લોક ઉઠાવ્યો અને સીધો વૃદ્ધ પિતાના ભાગે ઝીંકી દીધો. માથામાં ગંભીર ઈજા થવાના કારણે તેઓ લોહીલુહાણ હાલતમાં ઢળી પડ્યા હતા. જ્યારબાદ તેમને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયા, જ્યાં સારવાર દરમિયાન કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું હતું..મારામારીનો આ કેસ પિતાના મોત સાથે જ મર્ડર મિસ્ટ્રીમાં ફેરવાઈ ગયો.
મારામારીના આ કેસમાં વૃદ્ધનું મોત થતા સમગ્ર કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. કાગડાપીઠ પોલીસે અગાઉ નોંધાયેલા ગુનામાં હવે હત્યાની કલમ ઉમેરીને તપાસ કરીને મુખ્ય આરોપી જતીન પરમારની ધરપકડ કરી છે. હાલ આરોપીની સઘન પૂછપરછ ચાલી રહી છે. સાથે જ પ્રત્યક્ષદર્શીઓના નિવેદનો અને હત્યાનું ચોક્કસ કારણ જાણવા તપાસ શરૂ કરી છે. પકડાયેલા આરોપીનો ગુનાહિત ઇતિહાસ હોવાનું પણ સામે આવ્યું છે.
હત્યાનો ગુનો નોંધાયો
કાગડાપીઠ પોલીસે હત્યા કેસમાં આરોપીની ધરપકડ કરીને કોર્ટમાં રજૂ કરવાની કાર્યાવહી શરૂ કરી. આ ઉપરાંત બન્ને પક્ષ વચ્ચે મારામારી થતા આરોપીની ક્રોસ ફરિયાદ લઈને વધુ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. સવાલ એ થાય છે કે, છેડતીખોરો અને લુખ્ખા તત્વોમાં કાયદાનો ડર કેમ રહ્યો નથી? અને દીકરીની લાજ બચાવવા જતાં પિતાએ પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડે, તે કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે મોટા સવાલો ઉભા કરે છે.