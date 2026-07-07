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બહેરામપુરામાં સરેઆમ ગુંડાગીરી! દીકરીની લાજ બચાવવા જતાં પિતાની કરપીણ હત્યા

Behrampura Murder Case: અમદાવાદમાં એક એવી ઘટના બની, જે સાંભળીને તમારું લોહી ઉકળી ઉઠશે. અમદાવાદનો એક પરિવાર ઘરમાં ખુશીનો માહોલ હતો, જન્મદિવસની ઉજવણી થઈ રહી હતી. પણ કોને ખબર હતી કે આ ખુશી, થોડી જ વારમાં કલ્પાંતમાં ફેરવાઈ જશે?

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 07, 2026, 11:38 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:38 PM IST
બહેરામપુરામાં સરેઆમ ગુંડાગીરી! દીકરીની લાજ બચાવવા જતાં પિતાની કરપીણ હત્યા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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