/આજથી વસ્તી ગણતરી : તમારા ઘરે આવેલો માણસ જનગણના ગણતરીદાર છે કે નહીં તે QR થી ચેક કરી શકાશે

Gandhinagar News : આજથી વસ્તી ગણતરીની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આજ બાદ તમારા ઘરે જનગણના કર્મચારી આવીને તમારી પાસેથી માહિતી મેળવશે. પરંતું તમારા ઘરે આવતો કર્મચારી સરકારી જ છે તેની શું ગેરેન્ટી. આ રીતે ફ્રોડ લોકો પણ ઘરમાં આવી શકે છે. તેથી સરકારે તેનો પણ ઉકેલ શોધી કાઢ્યો છે. તમારા ઘરે આવતો માણસ ગણતરીદાર છે કે નહીં તે ક્યુઆર કોડ દ્વારા ચકાસણી થઈ શકશો.
રાજ્યભરમાં એક લાખથી વધુ કર્મચારીઓ વસ્તી ગણતરીમાં જોડાશે
રાજ્યમાં આજથી વસ્તી ગણતરીની શરૂઆત થઈ છે. સરકારી કર્મચારીઓ ઘરે ઘરે જઈ વસ્તી ગણતરી કરશે. પ્રથમ તબક્કા માં હાઉસ કાઉન્ટિંગ પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. જેમાં પરિવારના સભ્યો, મોભી, મકાન માલિક અને વ્યવસ્થાઓ સહિતના મુદ્દાઓ પર પ્રશ્નો પૂછાશે. વસ્તી ગણતરી કરતા કર્મચારીઓ ૩૩ સવાલો તમને પૂછશે. આ માટે રાજ્યભરમાં એક લાખથી વધુ કર્મચારીઓ વસ્તી ગણતરીમાં જોડાશે. તો બીજા તબક્કાની વસ્તી ગણતરી ૨૦૨૭ માં થશે.
તમારા ઘરે આવતો માણસ ગણતરીદાર છે કે નહીં તે આ રીતે ચકાસો
ગુજરાતમાં વસ્તી ગણતરી નિયામક સુજલ મયાત્રાએ જણાવ્યું કે, આજથી વસ્તી ગણતરી શરૂ કરીએ છીએ. ૧.૧૦ લાખ ગણતરીકારો ઘરે ઘરે જઈ ગણતરી કરશે. ૩.૨૬ લાખ મકાન માલીકોએ અગાઉ ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. સામાન્ય માહિતી ગણતરીદારો લેશે. જેમાં મકાન અને તેને લગતા વિગતો લેશે. બેંકની વિગતો, આધાર કાર્ડ કે કોઈ માહિતી માંગવામાં આવશે નહીં. તમારા ઘરે આવતો માણસ ગણતરીદાર છે કે નહીં તે ક્યુઆર કોડ દ્વારા ચકાસણી થઈ શકશે. ગણતરીદારોને આપવામાં આવતી બાકી રહેલી કીટો સાંજ સુધીમાં મળી જશે. તેથી લોકો હોંશભેર વસ્તી ગણતરીની કામગીરીમાં ભાગ લે તેવી અપીલ છે . કલમ ૧૫ મુજબ માહિતી સામે સવાલ સાચો આપવા જરૂરી છે. જો માહિતી સાચી ન આપે તો ૩ વર્ષની કેદની સજા છે.
સુરતમાં હજી સુધી ન પહોંચી ગણતરી કીટ
દેશનું સૌથી મોટું વસ્તી ગણતરીનું કાર્ય પહેલા દિવસે જ બંધ જોવા મળ્યું. સુરતમાં વસ્તી ગણતરી માટે ફાળવેલા કર્મચારીઓને કામગીરીની કીટ હજી સુધી ફાળવાઈ નછી. તેથી સુરતના મોટાભાગના વિસ્તારમાં પહેલા દિવસે વસ્તી ગણતરીની કામગીરી બંધ રહેલી જોવા મળી છે. આજથી ગુજરાત ભરમાં વસ્તી ગણતરી કાર્યક્રમનો પહેલો તબક્કો શરૂ થયો છે. 30 જૂન સુધીમાં કર્મચારીઓએ વસ્તી ગણતરીનું કાર્ય પૂર્ણ કરવાનું છે. પરંતુ જે કીટ ગણતરીદાર કર્મચારીને મળવી જોઈએ તે કીટ હજુ સુધી સુરતના ગણતરીદારો સુધી પહોંચી નથી. કીટ નહીં મળતા આજથી કામ શરૂ કરાયું નથી. એક તરફ, શાળાનું વેકેશન પણ ખોલવાની તૈયારી છે. ત્યારે શિક્ષકોની જુદી જુદી માંગો જે છે તે પણ પૂર્ણ કરાવી નથી. પોતાની શાળા અને રહેણાંકની નજીકના વિસ્તારો ફાળવવાની માંગ પણ પૂરી કરાઈ નથી.
કોઈ દસ્તાવેજ નહીં, માત્ર આ પ્રશ્નોનાં જવાબ આપવાના છે
રાજકોટનાં 18 વોર્ડમાં અલગ-અલગ ટીમો દ્વારા વસ્તી ગણતરી કરાશે, કોઈ દસ્તાવેજ નહીં, માત્ર આ પ્રશ્નોનાં જવાબ આપવાના છે. ભારત સરકાર દ્વારા આગામી સમયમાં થનારી વસ્તી ગણતરી 2027ના પૂર્વ ચરણ રૂપે રાજકોટ શહેરમાં ઘરયાદી અને મકાનોની ગણતરીનું મહત્વપૂર્ણ અભિયાન શરૂ કરવામાં આવી રહ્યું છે. ગુજરાત રાજ્ય સરકાર દ્વારા નિયત કરવામાં આવેલા સમયગાળા એટલે કે 1 જૂનથી 30 જૂન સુધી આ સમગ્ર પ્રક્રિયા હાથ ધરવામાં આવશે. રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના તમામ 18 વોર્ડમાં આ માટે જુદી-જુદી વિશેષ ટીમોની રચના કરવામાં આવી છે. આ ટીમોમાં ગણતરીદારો અને સુપરવાઈઝરોની નિમણૂક કરીને તેમને ચોક્કસ વિસ્તારોની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે, જેઓ ઘરે-ઘરે જઈને આંકડાઓ એકત્રિત કરશે.
રાજકોટ આજથી વસ્તી ગણતરીની કામગીરી શરૂ થઈ છે. જેમાં બે તબક્કામાં વસ્તી ગણતરીની કામગીરી કરવામાં આવશે. શહેરના તમામ 18 વોર્ડમાં વસ્તી ગણતરીની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. 4200 જેટલા કર્મચારીઓ દ્વારા આ કામગીરી કરવામાં આવશે. પ્રથમ તબક્કામાં હાઉસ લિસ્ટિંગનું કામગીરી કરવામાં આવશે. તો બીજા તબક્કામાં પરિવારની માહિતી લેવામાં આવશે. સુપરવાઇઝર અને ગણતરીદાર દ્વારા પ્રથમ તબક્કાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. શહેરના વોર્ડ નંબર 18 અને 12માં સવારના સમયે કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે તેવું વોર્ડ ઓફિસર રાજેશ ચત્રભુજે જણાવ્યું.