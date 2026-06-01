આજથી વસ્તી ગણતરી : તમારા ઘરે આવેલો માણસ જનગણના ગણતરીદાર છે કે નહીં તે QR થી ચેક કરી શકાશે

આજથી વસ્તી ગણતરીની કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. આજ બાદ તમારા ઘરે જનગણના કર્મચારી આવીને તમારી પાસેથી માહિતી મેળવશે. પરંતું તમારા ઘરે આવતો કર્મચારી સરકારી જ છે તેની શું ગેરેન્ટી. આ રીતે ફ્રોડ લોકો પણ ઘરમાં આવી શકે છે. તેથી સરકારે તેનો પણ ઉકેલ શોધી કાઢ્યો છે. તમારા ઘરે આવતો માણસ ગણતરીદાર છે કે નહીં તે ક્યુઆર કોડ દ્વારા ચકાસણી થઈ શકશો.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 01, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Jun 01, 2026, 04:14 PM IST
About the Author

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

