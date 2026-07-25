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ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ કેવા રહેશે? ઉત્તર ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી, જાણો તમારા જિલ્લાની સ્થિતિ

Gujarat weather forecast: આજે 2 લો પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય જે રાજસ્થાન અને પશ્ચિમ બંગાળ પર સક્રિય છે. વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ એક્ટિવ છે. દક્ષિણ પશ્ચિમ તરફનાં પવન રહેશે. જેના કારણે બે દિવસ માછીમારોએ દરિયો ના ખેડવા સૂચના આપવામાં આવે છે. અમદાવાદમાં વાદળ છાયું વાતાવરણ રહેશે છૂટો છવાયો ભારે વરસાદ રહેશે. 28 અને 29 તારીખે રાજ્યમાં સામાન્ય વરસાદ રહેશે. જ્યારે 30 જુલાઈ એ દક્ષિણ ગુજરાતમાં કેટલાક જિલ્લામાં ઓરેન્જ એલર્ટ રહેશે.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 25, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 02:25 PM IST
ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ કેવા રહેશે? ઉત્તર ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી, જાણો તમારા જિલ્લાની સ્થિતિ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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