/ગુજરાતમાં આગામી 7 દિવસ કેવા રહેશે? ઉત્તર ગુજરાતમાં અતિભારે વરસાદની આગાહી, જાણો તમારા જિલ્લાની સ્થિતિ

Gujarat weather forecast: રાજ્યમાં એક સાથે 5-5 સિસ્ટમો સક્રિય હોવાના કારણે ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની ચેતવણી આપવામાં આવી છે. રાજ્યભરમાં વરસાદી માહોલ વચ્ચે દક્ષિણ-પશ્ચિમ દિશાના પવનો ફૂંકાઈ રહ્યા છે. હાલ રાજ્ય અને દેશના હવામાન પર બે મોટી લો-પ્રેશર સિસ્ટમ સક્રિય થઈ છે, જેમાંથી એક રાજસ્થાન અને બીજી પશ્ચિમ બંગાળ પર બનેલી છે. આ સિવાય વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સ પણ એક્ટિવ હોવાથી વરસાદની તીવ્રતામાં વધારો થયો છે. દરિયામાં કરંટ અને ભારે પવન હોવાના કારણે માછીમારોને આગામી બે દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવા કડક સૂચના આપવામાં આવી છે.
આજે ક્યાં અપાયું છે ભારે એલર્ટ?
ઉત્તર ગુજરાત અને આસપાસના વિસ્તારો જેમ કે બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર, પાટણ, મહેસાણા, સુરેન્દ્રનગર, ખેડા, સાબરકાંઠા, અરવલ્લી અને વાવ-થરાદમાં અત્યંત ભારે વરસાદ પડી શકે છે. અમદાવાદ, મહીસાગર, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, પંચમહાલ, વડોદરા, નર્મદા, આણંદ, ભરૂચ, સુરત, નવસારી, વલસાડ અને દાદરા નગર હવેલીમાં ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરાયું છે. અમદાવાદ શહેરમાં દિવસ દરમિયાન વાદળછાયું વાતાવરણ રહેશે અને વીજળીના કડાકા-ભડાકા સાથે છૂટોછવાયો ભારે વરસાદ પડવાની શક્યતા છે.
રવિવારે શું છે આગાહી?
વાવ-થરાદ, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા, મહેસાણા, અરવલ્લી, મહીસાગર, દાહોદ અને ભાવનગરમાં ઓરેન્જ એલર્ટ અપાયું છે. જ્યારે પાટણ, અમદાવાદ, ગાંધીનગર, ખેડા, પંચમહાલ, વડોદરા, ભરૂચ, બોટાદ, અમરેલી, સુરત, નવસારી અને વલસાડમાં યેલો એલર્ટ છે.
28-29 જુલાઈએ શું છે આગાહી?
રાજ્યમાં વરસાદનું જોર થોડું ઘટશે અને મોટાભાગના વિસ્તારોમાં સામાન્યથી મધ્યમ વરસાદ રહેવાની શક્યતા છે.
30 જુલાઈએ શું કહે છે હવામાન
૩૦ જુલાઈથી દક્ષિણ ગુજરાતમાં ફરી વરસાદનું જોર વધશે, જેના કારણે દક્ષિણ ગુજરાતના કેટલાક જિલ્લાઓમાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. રાજ્યમાં વરસાદી માહોલને જોતાં તંત્ર દ્વારા નાગરિકોને નીચાણવાળા વિસ્તારોથી સાવચેત રહેવા અને બિનજરૂરી પ્રવાસ ટાળવા વિનંતી કરવામાં આવી છે.