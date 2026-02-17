Prev
વાહન માલિકો માટે લાલબત્તી સમાન, સરખેજમાં પિકઅપ વાનના મસમોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ; છેતરપિંડી રેકેટ જાણી ચોંકી જશો

Ahmedabad Pickup Van Scam: અમદાવાદમાં શોર્ટકટમાં પૈસા કમાવા માટે લોકો કેવા કેવા નુસખા અપનાવે છે, તેનો વધુ એક કિસ્સો સરખેજમાંથી સામે આવ્યો છે. સરખેજ પોલીસે ઓટો કન્સલ્ટન્સીના ઓથા હેઠળ પિકઅપ વાનના માલિકો સાથે છેતરપિંડી આચરતા ઈકબાલ રહીમ સિપાહીની ધરપકડ કરી છે. લોકોની ગાડીઓ કંપનીમાં ભાડે મૂકાવવાના બહાને લઈ તે બારોબાર ગીરવે મૂકી દેતો હતો. પોલીસે હાલ 17 ગાડીઓ રિકવર કરી છે.

Written By  DIPAK CHAVDA|Last Updated: Feb 17, 2026, 08:08 PM IST
  • સરખેજમાં ભાડે ગાડી રાખવાના બહાને આચરવામાં આવ્યું હતું મસમોટું કૌભાંડ
  • કંપનીમાં ગાડી મુકાવવાની લાલચ આપી માલિકો સાથે ઠગાઈ કરનાર આરોપ જેલભેગો
  • પોલીસે અલગ-અલગ જગ્યાએથી તપાસ કરી 17 ગાડીઓ કબજે કરી

વાહન માલિકો માટે લાલબત્તી સમાન, સરખેજમાં પિકઅપ વાનના મસમોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ; છેતરપિંડી રેકેટ જાણી ચોંકી જશો

Ahmedabad Pickup Van Scam: આજના સમયમાં રાતોરાત અમીર બની જવાના મોહમાં લોકો ગુનાખોરીનો રસ્તો પકડતા પણ અચકાતા નથી. આવા જ એક ચોંકાવનારો કિસ્સાનો સરખેજ પોલીસે પર્દાફાશ કર્યો છે. શોર્ટકટ પૈસા કમાવાની લાલચમાં એક શખ્સે ઓટો કન્સલ્ટન્સીના નામે નિર્દોષ વાહન માલિકો સાથે છેતરપિંડી કરી છે. સરખેજ પોલીસે ઈકબાલ રહીમ સિપાહી નામના શખ્સની ધરપકડ કરી છે, જેણે પિકઅપ વાનના માલિકોને વિશ્વાસમાં લઈ લાખોનો ચૂનો લગાવ્યો છે. ચાલો જાણીએ શું છે સમગ્ર મામલો.

શું હતી આ ભેજાબાજની મોડસ ઓપરેન્ડી?
સરખેજ પોલીસે ધરપકડ કરેલ આ શખ્સનું નામ ઈકબાલ રહીમ સિપાહી છે. ઈકબાલ ઓટો કન્સલ્ટન્સીનું કામ કરતો હતો અને પિકઅપ વાનના માલિકોને પોતાની જાળમાં ફસાવતો હતો. તે વાહન માલિકોને લાલચ આપતો હતો કે, તેમની ગાડી મોટી કંપનીમાં કોન્ટ્રાક્ટ પર મુકાવી દેશે અને દર મહિને 27 હજાર રૂપિયા ફિક્સ ભાડું અપાવશે. ઊંચા ભાડાની લાલચમાં આવી અનેક લોકોએ પોતાની ગાડીઓ ઈકબાલને સોંપી દીધી હતી.

માલિકો પાસેથી પિકઅપ વાન લીધા બાદ ઈકબાલ તેનો અસલી ખેલ શરૂ કરતો હતો. તે આ ગાડીઓ અન્ય લોકો પાસે ગીરવે મૂકી દેતો હતો. ગાડી ગીરવે મૂકતી વખતે તે સામેવાળા વ્યક્તિ સામે એવી રજૂઆત કરતો કે તેના માતા-પિતા ગંભીર બીમાર છે અને તેને પૈસાની ખૂબ જરૂર છે. ભાવનાત્મક રીતે લોકોને ફસાવી તે એક ગાડી પર દોઢથી બે લાખ રૂપિયા ઉધાર લઈ લેતો હતો. આમ, શોર્ટકટમાં પૈસા કમાવા તેણે છેતરપિંડીનો આખો ગ્રાફ તૈયાર કર્યો હતો.

પોલીસ કાર્યવાહીમાં 17 ગાડીઓ રિકવર
સરખેજ પોલીસને આ મામલે ફરિયાદ મળતા જ તપાસ હાથ ધરી હતી અને ઈકબાલની ધરપકડ કરી છે. પોલીસ તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે, તેણે અત્યાર સુધીમાં 20 જેટલી પિકઅપ વાન આ રીતે બારોબાર ગીરવે મૂકી દીધી હતી. પોલીસે અલગ-અલગ જગ્યાએથી તપાસ કરી 17 ગાડીઓ કબજે કરી લીધી છે. બાકીની ગાડીઓ ક્યાં છે અને ઈકબાલે અન્ય કેટલા લોકોના ખિસ્સા ખાલી કર્યા છે તે દિશામાં પોલીસે પૂછપરછ શરૂ કરી છે.

 

ત્યારે લોકોની લાચારી અને જરૂરિયાતનો ફાયદો ઉઠાવનાર ઈકબાલ હવે જેલના સળિયા પાછળ છે. પરંતુ આ કિસ્સો એ વાહન માલિકો માટે લાલબત્તી સમાન છે, જેઓ કોઈપણ ખરાઈ કર્યા વિના પોતાની કિંમતી મિલકત અજાણ્યા શખ્સોને સોંપી દે છે.

Pickup Van ScamAhmedabadsarkhej policeગાડીઓ ગીરવે મૂકવાનું રેકેટઅમદાવાદ ન્યૂઝ

