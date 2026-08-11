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અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં ભારે હોબાળો: બાળકને આપેલા ભોજનમાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો, શિક્ષકોનું વાલીઓ સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન

Ahmedabad News: અમદાવાદના શીલજ વિસ્તારમાં આવેલી આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં બાળક ભૂલથી ભોજન લેવા જતાં તેમાંથી કાચનો ટુકડો મળી આવતાં વાલીઓમાં ભારે રોષ વ્યાપ્યો હતો. વાલીઓએ તપાસ અર્થે આ કાચનો ટુકડો માંગતા શિક્ષકોએ તેમની સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન કર્યું હતું, અને જ્યારે વાલીઓ આ અંગે રજૂઆત કરવા પહોંચ્યા ત્યારે શાળાના આચાર્ય ગાયબ જોવા મળ્યા હતા. આ ઘટના બાદ શાળાની અન્ય ગંભીર બેદરકારીઓ પણ સામે આવી હતી, જેમાં NCERTથી અલગ અભ્યાસક્રમ ભણાવવાનો અને બાળકોને બિનજરૂરી પુસ્તકો ખરીદવા મજબૂર કરવાનો આક્ષેપ કરાયો હતો. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 11, 2026, 03:24 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 03:24 PM IST
અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં ભારે હોબાળો: બાળકને આપેલા ભોજનમાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્યો, શિક્ષકોનું વાલીઓ સાથે ઉદ્ધતાઈભર્યું વર્તન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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અમદાવાદની આનંદ નિકેતન સ્કૂલમાં ભારે હોબાળો: બાળકને આપેલા ભોજનમાંથી કાચનો ટુકડો નીકળ્
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