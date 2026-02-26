Special Story: ‘હું અમદાવાદ છું, આજે મારો 615 મો જન્મદિવસ’, જાણો ભવ્ય વિરાસતથી વૈશ્વિક સ્પોર્ટ્સ હબ સુધીની અવિરત ગાથા
Happy Birthday Ahmedabad: આજે 26 ફેબ્રુઆરી, 2026ના રોજ અમદાવાદ શહેર તેના અસ્તિત્વના 615 વર્ષ પૂર્ણ કરી રહ્યું છે અને 616માં વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યો છે. આ જ અમદાવાદનો સાબરમતીના પટમાં નાખવામાં આવેલો એક નાનકડો પાયો આજે એક એવા મહાનગરમાં પરિવર્તિત થયો છે, જે પોતાની પ્રાચીન પરંપરાઓને જાળવી રાખીને ભવિષ્યના 'ગ્લોબલ સિટી' બનવા તરફ મક્કમ ડગલાં માંડી રહ્યું છે.
- 1411માં અમદાવાદ શહેરની સ્થાપના થઈ
- 1487માં મહમૂદ બેગડાએ અમદાવાદની ચોતરફ કોટ ચણાવ્યો
- કોટમાં 12 દરવાજા અને 189 પંચકોણી બુરજો છે
- ઈ.સ. 1553માં હુમાયુએ અમદાવાદ પર કબજો કર્યો
- મુઘલ રાજા અકબરે અમદાવાદને પાછું પોતાનું રાજ્ય બનાવ્યું
- કાપડની મિલના લીધે અમદાવાદ પૂર્વનું માંચેસ્ટર કહેવાતું
- 1960થી 1970 સુધી અમદાવાદ ગુજરાત રાજ્યનું પાટનગર રહ્યું
- દંતકથા મુજબ જબ કુત્તે પે સસ્સા આયા તબ અહમદશાહને યે શહેર બસાયા
Happy Birthday Ahmedabad: આજે આગવા, અનોખા અમદાવાદનો સ્થાપના દિવસ છે..અમદાવાદનો આજે 615મો સ્થાપના દિવસ છે..એ અમદાવાદનો આજે જન્મ દિવસ છે જે ગુજરાતની આર્થિક રાજધાની છે. ગુજરાતનું પહેલું હેરિટેજ સિટી છે..અને આજના દિવસની શહેરભરમાં થઈ ખાસ ઉજવણી રહી છે. 26 ફેબ્રુઆરી 1411ના દિવસે અમદાવાદની સ્થાપના થઈ હતી. એક લોકવાયકા પ્રમાણે જ્યારે અહેમદશાહ અહીંથી પસાર થઇ રહ્યો હતો ત્યારે તેણે એક સસલાને કુતરાની પાછળ પડેલું જોયું. સસલાની આ હિંમત જોઇને બાદશાહને આ ભૂમિમાં રહેલ તાકાતને સલામ કરવાનું મન થયું અને 26 ફેબ્રુઆરી 1411ના રોજ વિધિવત રીતે આ શહેરની સ્થાપના કરવામાં આવી.
સૌ પ્રથમ બાદશાહે માણેક બુર્જની સ્થાપના કરી હોવાનો ઇતિહાસ ધબકી રહ્યો છે અને એટલે જ દરેક સ્થાપના દિવસે માણેક બુર્જ પર ધજા ચડાવવામાં આવે છે. સાબરમતીના કાઠે વસેલું અમદાવાદ આજે મેટ્રોસિટી બની ગયું છે. ત્યારે આપણા અમદાવાદે રમખાણો, ભૂકંપ જેવી ઘટનાઓ પણ જોઈ છે. પરંતુ તેમાથી બોધપાઠ લઈને ફરી બેઠું થયું છે આપણું અમદાવાદ. ત્યારે ગુજરાત અને દેશના વિકાસમાં આપણા અમદાવાદનો પણ સિંહફાળો રહ્યો છે.
સ્થાપના અને વીરતાનો પાયો
ઈ.સ. 1411માં આજના દિવસે સુલતાન અહમદશાહે આ શહેરનો પાયો નાખ્યો હતો. અમદાવાદની સ્થાપના પાછળ એક રસપ્રદ લોકવાયકા જોડાયેલી છે. 'જબ કુત્તે પે સસ્સા આયા, તબ અહમદશાહને શહેર બસાયા.' સાબરમતીના કિનારે જ્યારે એક સસલાએ શિકારી કૂતરાનો સામનો કર્યો, ત્યારે સુલતાન આ ભૂમિની બહાદુરીથી પ્રભાવિત થયા અને અહીં શહેર વસાવવાનો નિર્ણય કર્યો. આ વીરતા આજે પણ અમદાવાદીઓના લોહીમાં વણાયેલી છે.
વિશ્વ ધરોહર અને પોળની સંસ્કૃતિ
અમદાવાદ માટે સૌથી ગૌરવની ક્ષણ ત્યારે હતી જ્યારે યુનેસ્કો (UNESCO) દ્વારા તેને ભારતનું પ્રથમ 'વર્લ્ડ હેરિટેજ સિટી' જાહેર કરવામાં આવ્યું. શહેરની 600થી વધુ પોળો, નકશીકામ ધરાવતા લાકડાના મકાનો અને ચબૂતરાઓ તેની સામાજિક એકતા અને સ્થાપત્યકલાનો જીવંત પુરાવો છે. સીદી સૈયદની જાળી હોય કે અડાલજની વાવ, અહીંની દરેક ઈંટમાં ઇતિહાસ ધબકે છે.
આઝાદીનું કેન્દ્ર અને 'ભારતનું માન્ચેસ્ટર'
મહાત્મા ગાંધીએ જ્યારે દક્ષિણ આફ્રિકાથી ભારત પરત ફરીને સાબરમતી આશ્રમને પોતાની કર્મભૂમિ બનાવી, ત્યારે અમદાવાદ ભારતની આઝાદીની લડતનું કેન્દ્ર બન્યું. બીજી તરફ, ૨૦મી સદીમાં અહીંના કાપડ ઉદ્યોગે એવી છાપ છોડી કે આ શહેર વિશ્વભરમાં 'ભારતનું માન્ચેસ્ટર' તરીકે ઓળખાવા લાગ્યું.
આધુનિક પરિવર્તન: રિવરફ્રન્ટ અને કનેક્ટિવિટી
આજે અમદાવાદ માત્ર જૂની ગલીઓનું શહેર નથી. સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટે શહેરને નવો આયામ આપ્યો છે. આધુનિક મેટ્રો રેલ અને BRTS સેવાઓએ લાખો લોકોની મુસાફરીને સુગમ બનાવી છે. આ શહેર હવે પર્યાવરણ અને ટેકનોલોજી વચ્ચે સંતુલન જાળવતું સ્માર્ટ સિટી બની ચૂક્યું છે.
શિક્ષણ અને સ્વાદની મહેક
શિક્ષણ જગતમાં IIM-A અને NID જેવી સંસ્થાઓએ અમદાવાદનું નામ વિશ્વ સ્તરે રોશન કર્યું છે. તો બીજી તરફ, અમદાવાદીઓની સાંજ માણેકચોક કે લો ગાર્ડનની ચટપટી વાનગીઓ વિના અધૂરી છે. અહીંની ખાણી-પીણીની સંસ્કૃતિ પ્રવાસીઓ માટે મુખ્ય આકર્ષણનું કેન્દ્ર છે.
ભવિષ્યનું વિઝન: 2030 કોમનવેલ્થ અને 2036 ઓલિમ્પિક
અમદાવાદ હવે રમતગમતના નકશા પર વિશ્વનું નેતૃત્વ કરવા તૈયાર છે. વિશ્વનું સૌથી મોટું ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ આજે આ શહેરની શાન છે. 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ શહેર આ પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધાની યજમાની કરવા માટે સજ્જ થઈ રહ્યું છે. આ સિવાય 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સની યજમાની મેળવવાના વિઝન સાથે અમદાવાદમાં વર્લ્ડ ક્લાસ સ્પોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકસાવવામાં આવી રહ્યું છે. નોંધનીય છે કે, 616 વર્ષની આ સફર એ વાતની સાક્ષી છે કે અમદાવાદ ક્યારેય અટક્યું નથી. તે ઉદ્યોગ સાહસિકતા, સેવાભાવ અને સ્પોર્ટ્સના સમન્વય સાથે 'નવા ભારત'નું પ્રતીક બની ગયું છે.
