'આશા છોડી દીધી હતી, પરંતુ સરકારે...', જેદ્દાહથી અમદાવાદ પરત ફરેલા મુસાફરોએ જણાવી ખૌફનાક કહાની!
Israel-Iran War: એક મુસાફરે સરકારના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે, "સરકારે અમારી ઘણી મદદ કરી છે. અન્યથા, અમને ખબર નહોતી કે અમે ઘરે કેવી રીતે પરત ફરીશું."
- સાઉદીથી પરત આવેલા ગુજરાતીઓ ખુશખુશાલ
- યુદ્ધની જ્વાળાઓ વચ્ચે ગુજરાતીઓનું દિલધડક રેસ્ક્યુ
- અમદાવાદ એરપોર્ટ પર સર્જાયા ભાવુક દ્રશ્યો
- ભારત સરકાર ન હોત તો વતન આવવું અશક્ય
Israel-Iran War: પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે સાઉદી અરેબિયાના જેદ્દાહમાં ફસાયેલા સેંકડો મુસાફરો ભારત પરત ફર્યા છે. અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ભાવુક દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા, જ્યાં અનેક મુસાફરો રડી પડ્યા હતા અને તેમની સુરક્ષિત વાપસી સુનિશ્ચિત કરવા બદલ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્ર સરકારનો આભાર માન્યો હતો. પશ્ચિમ એશિયાના યુદ્ધ જેવી સ્થિતિને કારણે ફ્લાઈટ્સ ખોરવાઈ જતાં અનેક મુસાફરો જેદ્દાહમાં ફસાઈ ગયા હતા. અમદાવાદ ઉતર્યા બાદ વાતચીત કરતા મુસાફરોએ ઘરે પરત ફરવાની વ્યવસ્થા ન થાય ત્યાં સુધી અનુભવેલી ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી.
'ભારત પરત ફરવાની સતાવી રહી હતી ચિંતા'
એક મુસાફરે જણાવ્યું કે, "ત્યાં યુદ્ધ જેવી સ્થિતિ હતી અને અમને ચિંતા હતી કે અમે ઘરે કેવી રીતે પહોંચીશું. જોકે અમે સુરક્ષિત હતા અને હોટલમાં આરામથી રહી રહ્યા હતા, તેમ છતાં સતત ભારત પાછા ફરવાની ચિંતા અમને સતાવી રહી હતી."
'દૂતાવાસે કરી ખૂબ મદદ'
વિદેશમાં ભારતીય અધિકારીઓની ભૂમિકા વિશે અન્ય એક મુસાફરે કહ્યું, "આ મુશ્કેલ સમયમાં એમ્બેસી (દૂતાવાસ)ના અધિકારીઓએ અમારી ઘણી મદદ કરી. તેઓ સતત અમારા સંપર્કમાં હતા." અનેક મુસાફરોએ સ્પેશિયલ ફ્લાઈટની વ્યવસ્થા કરવા બદલ કેન્દ્ર સરકારના વખાણ કર્યા હતા.
'નહોતું વિચાર્યું કે ઘરે પાછા આવીશું'
સરકારના પ્રયાસોની પ્રશંસા કરતા એક મુસાફરે કહ્યું, "સરકારે અમને ખૂબ મદદ કરી છે. અમારા માટે ખાસ ફ્લાઈટ મોકલવામાં આવી અને અમે તેના દ્વારા જ પરત આવ્યા છીએ." અન્ય એક વ્યક્તિએ ઉમેર્યું, "અમે સુરક્ષિત પાછા ફર્યા છીએ. અમે ક્યારેય વિચાર્યું નહોતું કે કોઈ પણ નુકસાન વગર અમે હેમખેમ ઘરે પહોંચી શકીશું." કેટલાક મુસાફરોએ પોતાની સુરક્ષિત વાપસી માટે ઈશ્વરનો પણ આભાર માન્યો હતો. એક મુસાફરે કહ્યું, "હું સુરક્ષિત અને સ્વસ્થ પાછો આવ્યો છું. અલ્લાહનો શુક્ર છે કે તેમણે અમારું રક્ષણ કર્યું અને અમને સુરક્ષિત ઘરે પહોંચવામાં મદદ કરી."
પીએમ મોદી અને અમિત શાહનો માન્યો આભાર
ઘણા લોકોએ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહના હસ્તક્ષેપ બદલ ખાસ આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. એક મુસાફરે કહ્યું, "વડાપ્રધાન મોદી અને ગૃહમંત્રી અમિત શાહે અમારી મદદ કરી. ભારત પાછા આવીને અમે ખૂબ ખુશ છીએ." અન્ય એક વ્યક્તિએ જણાવ્યું કે, "અમે એરપોર્ટ પર ફસાઈ ગયા હતા, પરંતુ ભારત સરકારે અમારા માટે ખૂબ જ પ્રયત્નો કર્યા. ઈન્ડિગોની ફ્લાઈટ મોકલવા બદલ વડાપ્રધાન મોદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર."
