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અમદાવાદમાં ડ્રોમાં લાગેલા મકાનો ભાડે આપશો તો મર્યા સમજો! દસ્તાવેજ થઈ શકે છે રદ; જાણો AMC નવા કડક નિયમો

Ahmedabad News: અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા EWS અને LIG આવાસોના ગેરકાયદે વપરાશ અને ભાડે આપનારાઓ સામે કડક કાર્યવાહીનો આદેશ કરાયો છે. જો કોઈ લાભાર્થી ફાળવણીના ૭ વર્ષની અંદર આવાસ ભાડે આપશે તો તેને પ્રથમ વખતે ૫૦ હજાર રૂપિયા દંડ અને ૩ મહિના માટે આવાસ સીલ કરવાની સજા મળશે. આ નિયમનું બીજી વખત ઉલ્લંઘન કરવા પર એક લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટી અને ત્રીજી વખત પકડાય તો સીધી કોર્ટમાં ફોજદારી કાર્યવાહી હાથ ધરાશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 28, 2026, 09:58 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 09:58 AM IST
અમદાવાદમાં ડ્રોમાં લાગેલા મકાનો ભાડે આપશો તો મર્યા સમજો! દસ્તાવેજ થઈ શકે છે રદ; જાણો AMC નવા કડક નિયમો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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