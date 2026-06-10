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અમદાવાદ મેટ્રોના ફેઝ-2Aને કેન્દ્રીય કેબિનેટની મંજૂરી; જાણો શું હશે રૂટ, આજના નિર્ણયથી ગુજરાતને શું ફાયદો થશે?

Ahmedabad Metro Phase-2: અમદાવાદમાં મેટ્રોના વિસ્તારને લઈ મહત્વના સમાચાર. અમદાવાદ મેટ્રો ફેસ-2ને લઈને મહત્વનો નિર્ણય. કોટેશ્વરથી લઈને એરપોર્ટ સુધી કોરિડોર બનશે. કેન્દ્રની મોદી સરકારે ગુજરાત માટે ત્રણ મહત્વપૂર્ણ નિર્યય કર્યા. આજે મંત્રીમંડળના ત્રણ નિર્ણયોથી ગુજરાતને ફાયદો થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 10, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:28 PM IST
અમદાવાદ મેટ્રોના ફેઝ-2Aને કેન્દ્રીય કેબિનેટની મંજૂરી; જાણો શું હશે રૂટ, આજના નિર્ણયથી ગુજરાતને શું ફાયદો થશે?

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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