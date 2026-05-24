/તમારા બાળકોને સ્કૂલવેન કે રિક્ષામાં શાળાએ મોકલતા વાલીઓ માટે મહત્વના સમાચાર; થશે બજેટ પર સીધી અસર

Ahmedabad News: બાળકોને સ્કૂલવેન કે રિક્ષામાં શાળાએ મોકલતા વાલીઓ માટે મહત્વના સમાચાર. અમદાવાદ સ્કુલ વર્ધી એસોસિએશને ભાડા વધારા માટે વિચારણા શરૂ કરી. આગામી જૂન મહિનામાં ભાડા વધારો કરવો કે કેમ ? તે અંગે નિર્ણય લેવાશે. વર્તમાન સમયમાં CNG નાં ભાવમાં રૂ. 4 નો વધારો થયો છે
Ahmedabad News: નવા શૈક્ષણિક સત્રની શરૂઆત પહેલાં જ પોતાના બાળકોને સ્કૂલવેન કે રીક્ષામાં શાળાએ મોકલતા વાલીઓ માટે એક મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. મોંઘવારીના આ સમયમાં વાલીઓના ઘરના બજેટ પર વધુ એક બોજ પડે તેવી પૂરેપૂરી શક્યતા દેખાઈ રહી છે. અમદાવાદ સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશન દ્વારા આગામી જૂન મહિનાથી સ્કૂલ વાન અને રીક્ષાના ભાડામાં વધારો કરવા માટે ગંભીર વિચારણા શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.
શા માટે થઈ રહ્યો છે ભાડા વધારાનો વિચાર?
છેલ્લા કેટલાક સમયથી ઈંધણના ભાવમાં સતત વધારો થઈ રહ્યો છે, જેની સીધી અસર હવે સ્કૂલ ટ્રાન્સપોર્ટ પર પડવા જઈ રહી છે. ભાડા વધારા પાછળના મુખ્ય કારણોની વાત કરીએ તો વર્તમાન સમયમાં જ સીએનજીના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂપિયા 4 નો વધારો ઝીંકાયો છે. સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશન દ્વારા છેલ્લે વર્ષ 2024માં ભાડા વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, વર્ષ 2024ની સરખામણીએ અત્યાર સુધીમાં CNGના ભાવમાં પ્રતિ કિલો રૂપિયા 10 નો મોટો વધારો થઈ ચૂક્યો છે.
સ્કૂલ વાન એસોસિએશનના અગ્રણી ધર્મેન્દ્રભાઈ બ્રહ્મભટ્ટના જણાવ્યા અનુસાર, CNGના સતત વધતા ભાવ અને વાહનોના મેન્ટેનન્સ ખર્ચને કારણે જૂન મહિનામાં ભાડા વધારો કરવો કે કેમ, તે અંગે એસોસિએશન દ્વારા ટૂંક સમયમાં જ આખરી નિર્ણય લેવામાં આવશે.
બજેટ પર પડશે સીધી અસર
જૂન મહિનાથી જ્યારે શાળાઓમાં નવું સત્ર શરૂ થશે, ત્યારે જ વાલીઓએ સ્કૂલવેન અને રિક્ષાના ભાડા પેટે વધુ ખિસ્સા ખાલી કરવા પડી શકે છે. મોંઘા સ્કૂલ યુનિફોર્મ, પુસ્તકો અને સ્કૂલ ફી બાદ હવે ટ્રાન્સપોર્ટેશનનો આ સંભવિત વધારો વાલીઓ માટે પડતા પર પાટા સમાન સાબિત થશે. આગામી દિવસોમાં સ્કૂલ વર્ધી એસોસિએશનની બેઠક બાદ સ્પષ્ટ થશે કે પ્રતિ બાળક ભાડામાં કેટલા રૂપિયાનો વધારો કરવામાં આવશે.