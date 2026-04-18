ગુજરાત પોલીસ ભરતીને લઈને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર; કાલે લેવાશે PSI કેડરની લેખિત પરીક્ષા, જાણો વિગતે...
Gujarat Police: પોલીસ ભરતીને લઈને મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. બિન હથિયાર ધારી પીએસઆઇ, પ્લાન્ટુન કમાન્ડર અને જેલર ગ્રુપ 2 ની 858 જગ્યા માટે 19 એપ્રિલના રોજ પરીક્ષા યોજાશે. આ પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ રીતે યોજાય એ માટે પરીક્ષા કેન્દ્રો ઉપર સીસીટીવી સહિત સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટના 371 પરીક્ષા કેન્દ્રો પર વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. આ પરીક્ષામાં 1,10,000 થી વધુ પરીક્ષાાર્થીઓ પરીક્ષા આપશે.
Trending Photos
Gujarat Police: ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્વારા પીએસઆઈ (PSI) કેડરની 858 જગ્યાઓ માટેની લેખિત પરીક્ષાની તૈયારીઓ પૂર્ણ કરી લેવામાં આવી છે. આવતીકાલે એટલે કે 19 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ રાજ્યના ચાર મુખ્ય શહેરોમાં આ મહત્વની પરીક્ષા યોજાવા જઈ રહી છે. પારદર્શક અને ન્યાયી રીતે પરીક્ષા સંપન્ન થાય તે માટે વહીવટી તંત્ર અને પોલીસ વિભાગ દ્વારા ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે. ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડની જાહેરાત પ્રમાણે પો.સ.ઇ. કેડર (બિન હથિયારી પો.સ.ઈ, હથિયારી પો.સ.ઈ.(પ્લાટુન કમાન્ડર) તથા જેલર ગૃપ-2 ) ની કુલ-855 જગ્યાઓ માટેની શારીરિક કસોટી તા.21.01.2026 થી તા.09.02.2026 દરમિયાન યોજવામાં આવી હતી.
પો.સ.ઇ. કેડરની શારીરિક કસોટીમાં 2,47,000 જેટલા ઉમેદવારોએ ભાગ લીધેલ. જે પૈકી ઉત્તીર્ણ થયેલ કુલ-1,10,680 ઉમેદવારોની લેખિત પરીક્ષા તા.19.04.2026 ના રોજ અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત અને રાજકોટ ખાતેની કુલ-370 શાળાઓમાં યોજવામાં આવનાર છે જે માટેના કોલલેટર તા.13.04.2026 થી ડાઉનલોડ કરવાનુ શરૂ થયેલ અને એક લાખથી વધુ ઉમેદવારોએ પોતાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરેલ છે.
આ પરીક્ષા પારદર્શક રીતે કોઇપણ જાતની ગેરરીતી વગર યોજાય તે માટે 4000 જેટલા પોલીસ અધિકારી/કર્મચારીઓ તથા 8000 જેટલા શિક્ષણ વિભાગના અધિકારી/ કર્મચારીઓને પરીક્ષાલક્ષી કામગીરી સોંપવામાં આવેલ છે. દરેક પરીક્ષા કેન્દ્ર ઉપર PI/PSI કક્ષાના એક અધિકારીને ભરતી બોર્ડના પ્રતિનિધી તરીકે નિમણુંક આપવામાં આવેલ છે. લેખિત પરીક્ષામાં ગેરરીતી અટકાવવા માટે ગુજરાત પોલીસ ભરતી બોર્ડ દ્રારા વિવિધ પગલાંઓ લેવામાં આવેલ છે.
શારીરિક કસોટી દરમિયાન ઉમેદવારોના મેળવવામાં આવેલ બાયોમેટ્રીક/ફોટોગ્રાફને લેખિત પરીક્ષા પહેલા બે વખત વેરીફીકેશન કરવામાં આવનાર છે તથા Facial recognition technology નો ઉપયોગ કરવામાં આવનાર છે. પરીક્ષા સાહિત્ય માટે ઉપયોગમાં લેવાનાર તમામ વાહનોને GPS મારફતે ટ્રેક કરી. પોલીસ ભરતી બોર્ડ સેન્ટ્રલ કંટ્રોલ રૂમ. કરાઇ ખાતેથી મોનીટરીંગ કરવામાં આવનાર છે અને સમગ્ર પરીક્ષા CCTV મોનીટરીંગ હેઠળ યોજવામાં આવનાર છે. પરીક્ષામાં ગેરરીતી કરનાર વિરૂધ્ધ કાયદેસર યોગ્ય પગલાં ભરવામાં આવશે.
અમદાવાદ, સુરત, વડોદરા તથા રાજકોટ ખાતેની આ લેખિત પરીક્ષા સબંધિત પોલીસ કમિશનરશ્રીઓના સુપરવિઝન હેઠળ IGP/DIGP કક્ષાના સિનિયર પોલીસ અધિકારીશ્રીઓની અધ્યક્ષતામાં યોજવામાં આવનાર છે. તા.19.04.2026 ના રોજ યોજાનાર આ લેખિત પરીક્ષા કોઇપણ જાતની ગેરરીતી વગર યોજાય તે માટેની તમામ તૈયારીઓ ભરતી બોર્ડ દ્રારા પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે.
ઉમેદવારોને કોઇ મદદની જરૂરીયાત હોય તો હેલ્પ નંબર ૮૧૬૦૮૮૦૩૩૧, ૮૧૬૦૮૫૩૮૭૭, ૮૧૬૦૮૦૯૨૫૩ ઉપર સંપર્ક કરવાનો રહેશે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે