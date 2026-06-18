/વિજ્ઞાન જાથાના જ્યંત પંડ્યાના આક્ષેપો પર અંબાલાલનો પલટવાર; પ્રકૃતિ, પશુ-પક્ષીઓ અને નક્ષત્રોના આ સંકેતો સામે વિજ્ઞાન પણ...!

Ambalal Patel's challenge to the Vigyan Jatha: તાજેતરમાં વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યા દ્વારા હવામાનની પરંપરાગત આગાહીઓને બેબુનિયાદ ગણાવવામાં આવી હતી. આ અહેવાલો સામે રાજ્યના જાણીતા અને પીઢ હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલે આકરો વળતો જવાબ આપ્યો છે. અંબાલાલ પટેલે શાસ્ત્રો, નક્ષત્રો, વનસ્પતિ અને પ્રાણી જગતના સંકેતોને ટાંકીને જણાવ્યું છે કે, આપણી પરંપરાગત આગાહીઓ પાછળ ગાઢ વિજ્ઞાન છુપાયેલું છે. તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે, "ભડલી વાક્ય એ મોસમની લિપિ છે અને તેને નકારી શકાય નહીં."
શિયાળુ-ઉનાળુ હવામાન અને 'વર્ષા ગર્ભ'ની ચાવી
અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, ચોમાસાનું આંકલન કરવા માટે શિયાળા અને ઉનાળાના હવામાનનો અભ્યાસ કરવો અનિવાર્ય છે. ખાસ કરીને કારતક માસની ચૌદશથી લઈ અમાસ સુધીના સમયગાળામાં 'વર્ષા મેઘ' અંગેની બાબતો જોવામાં આવે છે, જેમાં આકાશનો રક્ત વર્ણ (લાલ રંગ) સૌથી મહત્ત્વનો સંકેત આપે છે. તેમણે ઉમેર્યું કે, જ્યારે ચંદ્ર પૂર્વાષાઢા નક્ષત્રમાં પ્રવેશ કરે છે, ત્યારથી જ આકાશમાં 'વર્ષા ગર્ભ' જીવતો થાય છે. આ વર્ષા ગર્ભ બરાબર 195 દિવસે સાવન (શ્રાવણ) નક્ષત્રમાં પૃથ્વી પર વરસતો હોય છે. આ ગણતરી સદીઓ જૂની અને અચૂક છે.
નક્ષત્રો આધારિત આગાહી અને ખેડૂતોનો અનુભવ
નક્ષત્રો આધારિત આગાહી અંગે ખુલાસો કરતા અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે, નક્ષત્રો બદલાવવાનું તાદૃશ્ય પરિણામ ખેડૂતો પોતે જ પોતાની ખેતીમાં અનુભવતા હોય છે. આમ તો ભિન્ન ભિન્ન નક્ષત્રોમાં અલગ-અલગ ગ્રહો આવતા હોય છે, પરંતુ સમયના સંકોચના કારણે સૂર્ય નક્ષત્રનું વિહંગાલોકન કરવામાં આવે છે.
અલગ-અલગ નક્ષત્રોના પાણીની પાક પર થતી અસરો અંગે તેમણે વિગતવાર જણાવ્યું હતું કે વર્તમાન સમયમાં મૃગશીર્ષ નક્ષત્ર ચાલી રહ્યું છે. આ નક્ષત્રનું પાણી ખેતી માટે સારું ગણાતું નથી, કારણ કે તેનાથી પાકમાં રોગ અને જીવાત આવવાની શક્યતા વધી જાય છે. 22 જૂનથી આદ્રા નક્ષત્ર બેસશે. આ નક્ષત્રનું પાણી પાક માટે અમૃત સમાન અને ખૂબ જ સારું ગણાય છે. પુનર્વસુ નક્ષત્રમાં પડતો વરસાદ પાકને નુકસાન કરે છે, જે અનુભવી ખેડૂતો સારી રીતે જાણે છે. પુષ્ય નક્ષત્ર ખેતીના કાર્યો અને વરસાદ માટે ઉત્તમ ગણાય છે. આશ્લેષા નક્ષત્રમાં ભીનાશ હોય અને કૃષિ કાર્યો કરવામાં આવે તો પાક પીળો પડી જવાનો ભય રહે છે. મઘા નક્ષત્રનું પાણી તો સાક્ષાત અમૃત સમાન છે, જે વર્ષોથી પીવા અને સંગ્રહ કરવા માટે સર્વશ્રેષ્ઠ માનવામાં આવે છે.
'મેઘ સમાન કોઈ જલ નહિ'
અંબાલાલ પટેલે કુદરતી વરસાદના મહિમા અંગે જણાવ્યું કે, તમે ગમે તેટલી કૃત્રિમ સિંચાઈ કરો, પણ 'મેઘ સમાન કોઈ જલ નહિ'. વરસાદનું પાણી પૃથ્વી પર પડતાં જ પાકનો એકાએક અને અદ્ભુત વિકાસ થાય છે. આ પાણી જમીન અને હવાના રજકણો જેવું જ શુદ્ધ હોય છે, જે વનસ્પતિને નવું જીવન આપે છે. આ ઉપરાંત, ચંદ્રને 'ઔષધી પતિ' ગણવામાં આવ્યો છે. જ્યોતિષ અને કૃષિ વિજ્ઞાનના સમન્વયથી સુદ પાંચમથી વદ પાંચમ સુધીમાં જો વાવેતર કરવામાં આવે, તો પાકનો ઉગાવો ખૂબ જ સારો થાય છે. સૂર્યના કિરણો સીધા પાકને મળે તો જ તેની વૃદ્ધિ થાય છે, છાયડામાં ક્યારેય પાકનો યોગ્ય વિકાસ થતો નથી.
જ્યોતિષ, સમુદ્ર અને આકાશી સંકેતો
અંબાલાલ પટેલે વિજ્ઞાન જાથાના આક્ષેપોને નકારીને જણાવ્યું કે, જ્યોતિષ એ માત્ર અંધશ્રદ્ધા નથી, પરંતુ તે ગ્રહો, નક્ષત્રો, તિથિ, વાર અને યોગ-કરણ પર આધારિત એક ચોક્કસ શાસ્ત્ર છે. સમુદ્રમાં આવતી ભરતી અને ઓટ પણ આ જ્યોતિષ શાસ્ત્ર (ચંદ્રની ગતિ) મુજબ જ જોવા મળે છે. ભરતી અને ઓટના કારણે વાદળોમાં વિશિષ્ટ નિર્માણ થાય છે અને ચંદ્રમાનો પરિવેશ રચાય છે. ભડલી વાક્યોના આધારે તેમણે એક ઉદાહરણ આપતાં કહ્યું કે, જો આકાશમાં અષાઢ સુદ બીજની સાંજે વીજળી થાય અને તે વીજળી જો સફેદ સર્પ આકારની દેખાય, તો ચોક્કસપણે સારો વરસાદ થાય છે.
કુદરતના જીવજંતુઓ અને પશુઓની વિશિષ્ટ 'સેન્સ'
હવામાન અને ભૌગોલિક ફેરફારોને ઓળખવાની અદભુત શક્તિ પશુઓ, પક્ષીઓ અને નાના જંતુઓમાં હોય છે. જો ટીટોડી અષાઢ માસમાં ઈંડા મૂકે તો વરસાદનો વર્તારો સાચો પડે છે. જ્યારે ટીટોડી આકાશમાં ઊંચે ઉડીને અવાજ કરે, ત્યારે તેને વરસાદ આવવાની કુદરતી સેન્સ (સંવેદના) થઈ ગઈ હોય છે. કીડીઓ પણ વરસાદ આવતા પહેલાં પોતાના ઈંડા લઈને સલામત સ્થળે ખસવા માંડે છે. તેમજ જ્યારે કરોળિયો ઘરમાં મોટા પ્રમાણમાં જાળાં ગૂંથવા માંડે, ત્યારે સમજી લેવું કે વરસાદ નજીક છે. અંબાલાલ પટેલે મક્કમતાપૂર્વક જણાવ્યું કે સદીઓથી ચાલ્યું આવતું આ જ્ઞાન પ્રકૃતિની ભાષા છે. પ્રકૃતિ, પશુ-પક્ષીઓ અને નક્ષત્રોના આ સંકેતો વિજ્ઞાનના આધુનિક સાધનો કરતાં પણ વહેલા અને સચોટ સંકેતો આપે છે, જેને 'બેબુનિયાદ' કહેવા તે આપણી સંસ્કૃતિ અને કૃષિ વિજ્ઞાનનું અપમાન છે.