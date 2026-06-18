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વિજ્ઞાન જાથાના જ્યંત પંડ્યાના આક્ષેપો પર અંબાલાલનો પલટવાર; પ્રકૃતિ, પશુ-પક્ષીઓ અને નક્ષત્રોના આ સંકેતો સામે વિજ્ઞાન પણ...!

Ambalal Patel's challenge to the Vigyan Jatha: વિજ્ઞાન જાથાના જ્યંત પંડ્યા દ્વારા હવામાનને આગાહી અંગે બેબુનિયાદ ગણાવતા હવામાન નિષ્ણાત અંબાલાલ પટેલનું મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સામે આવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે ભડલી વાક્ય એ મોસમની લિપિ છે. શિયાળુ અને ઉનાળુ હવામાન પરથી ચોમાસુ આંકલન કરવાની ચાવી છે. વર્ષા મેઘ એટલે કારતક માસમાં 14 થી અમાસ સુધીમાં મેઘ અંગે બાબતો જોવામાં આવે છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 18, 2026, 08:27 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:27 PM IST
વિજ્ઞાન જાથાના જ્યંત પંડ્યાના આક્ષેપો પર અંબાલાલનો પલટવાર; પ્રકૃતિ, પશુ-પક્ષીઓ અને નક્ષત્રોના આ સંકેતો સામે વિજ્ઞાન પણ...!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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