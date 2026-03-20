રક્તરંજિત અમદાવાદ: BRTSની ટક્કરે સગીરનું મોઢું છુંદાયું, ગુજરાતમાં આજે અનેક અકસ્માતોની વણઝાર!
Accidents abound in Gujarat: રાજ્યમાં વધી રહેલા આ અકસ્માતો લાલબત્તી સમાન છે. BRTS ટ્રેકમાં વાહન ન ચલાવવાના કડક નિયમો હોવા છતાં લોકો જોખમ ખેડી રહ્યા છે. હાઈવે પરની બેદરકારી નિર્દોષ પરિવારોને રઝળાવી દે છે.
Accidents abound in Gujarat: છેલ્લા 24 કલાકમાં ગુજરાતના ખૂણે ખૂણેથી કંપારી છૂટી જાય તેવા અકસ્માતના સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે. અમદાવાદના ભરચક રસ્તાઓ હોય કે સૌરાષ્ટ્રના હાઈવે, સર્વત્ર લોહીના ખાબોચિયા જોવા મળી રહ્યા છે. બેદરકારી, નિયમોનું ઉલ્લંઘન અને ક્યારેક નસીબની બલિહારીને કારણે અનેક પરિવારોએ પોતાના સ્વજનો ગુમાવ્યા છે. અમદાવાદના CTM નજીક BRTS ટ્રેકમાં ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. BRTS ટ્રેકમાં ઘૂસી ગયેલા મોપેડ ચાલકને BRTS બસ ચાલકે અડફેટે લીધો હતો. જેને કારણે મોપેડ ચાલકને બસે 60 ફૂટ ઢસડ્યો હતો. નજરે જોનારાની કંપારી છૂટી જાય એવા દ્રશ્યો સર્જાયા હતા.
અમદાવાદમાં BRTS ટ્રેકમાં કાળમુખો અકસ્માત, યુવક 60 ફૂટ ઢસડાયો
અમદાવાદના CTM વિસ્તાર માં આજે હૃદયદ્રાવક દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. પ્રતિબંધિત હોવા છતાં BRTS ટ્રેકમાં ઘુસેલા એક મોપેડ ચાલકને પૂરપાટ ઝડપે આવતી BRTS બસે અડફેટે લીધો હતો. અકસ્માત એટલો ભયાનક હતો કે બસ ચાલકે યુવકને અંદાજે 60 ફૂટ સુધી ઢસડ્યો હતો. યુવકનું મોઢું છુંદાઈ ગયું હતું અને ઘટના સ્થળે લોહીનું ખાબોચિયું ભરાઈ ગયું હતું. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત યુવકને તાત્કાલિક હોસ્પિટલ ખસેડાયો છે, લોહીલુહાણ થયેલા મોપેડ ચાલક યુવકનું મોત નિપજ્યું હતું. ટ્રાફિક પોલીસે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી તપાસ હાથ ધરી છે. જ્યારે I-ટ્રાફિક પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. આ સિવાય અમદાવાદના એલિસબ્રિજ પર પણ કાર અને રિક્ષા વચ્ચે ટક્કર થઈ હતી. સદનસીબે અહીં કોઈ જાનહાની થઈ નથી, પરંતુ ટ્રાફિક જામને કારણે વાહનચાલકો પરેશાન થયા હતા.
સૌરાષ્ટ્રમાં કાળનો પંજો: ચોટીલા અને કોડીનારમાં મોતના તાંડવ
માર્ગ અકસ્માતની આ વણઝાર માત્ર શહેરો પૂરતી મર્યાદિત નથી. હાઈ-વે પર પણ ભયાનક અકસ્માતો સર્જાયા છે.
ચોટીલા ટ્રીપલ અકસ્માત
સુરેન્દ્રનગરના ચોટીલા નજીક કાર, પીકઅપ વાન અને ટ્રક વચ્ચે ગમખ્વાર અકસ્માત સર્જાયો હતો. આ ઘટનામાં બે વ્યક્તિઓના ઘટનાસ્થળે જ કરુણ મોત નિપજ્યા છે, જ્યારે અન્ય બે ઈજાગ્રસ્તો સારવાર હેઠળ છે.
ગીર સોમનાથ (કોડીનાર)માં અકસ્માત
નવાગામા ફાટક પાસે કાર અને બાઇક વચ્ચે જોરદાર ટક્કર થઈ હતી. આ અકસ્માતમાં બાઇક પર સવાર દંપતીમાંથી પત્નીનું કમકમાટીભર્યું મોત થયું છે, જ્યારે પતિ ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં જીવન-મરણ વચ્ચે ઝોલા ખાઈ રહ્યા છે. આ સમગ્ર ઘટનાના CCTV ફૂટેજ પણ સામે આવ્યા છે જે વિચલિત કરી દે તેવા છે.
જૂનાગઢમાં દારૂની હેરાફેરી વચ્ચે ઇનોવા પલટી, પોલીસનો પીછો પડ્યો ભારે
કેશોદના મંગલપુર ફાટક પાસે એક અજીબોગરીબ અકસ્માત સર્જાયો હતો. જૂનાગઢ LCB પોલીસ દ્વારા પીછો કરવામાં આવતા એક ઇનોવા કાર પલટી ખાઈ ગઈ હતી. કાર પલટી મારતા તેમાંથી 975 નંગ ઇંગ્લિશ દારૂની બોટલો મળી આવી હતી. અકસ્માતમાં 3 આરોપીઓ ઈજાગ્રસ્ત થયા છે જેમને હોસ્પિટલ ખસેડાયા છે, જ્યારે 2 આરોપીઓ નાસી છૂટવામાં સફળ રહ્યા છે. પોલીસે કુલ રૂ. 12.34 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
